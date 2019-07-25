192亿“买奔驰”！这家汽车巨头火了 市值大涨

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继吉利李书福之后，北汽集团如愿入股戴姆勒。

北汽花费近200亿收购戴姆勒5%的股权，成为后者第三大单一股东，双方合作进一步深化。资本市场对此迅速产生反应，北汽系个股及奔驰股价应声上涨。



北汽斥资192亿收购奔驰5%股份

昨天，北汽集团、奔驰传出喜讯。

北京汽车集团有限公司宣布，为加强双方长期战略合作，投资戴姆勒股份公司。根据官方声明，本次交易包含2.48%的直接持股，以及获得额外等同于2.52%股份投票权的权利。目前，北汽持有戴姆勒5%的股份。

此举表明，双方充分认可双方过去长期合作的成功，并重视双方共同利益，看好未来合作潜力。自2013年起，戴姆勒也在北汽集团旗下香港上市公司北京汽车股份有限公司(以下简称“北京汽车”)持有股份，并拥有董事会席位。

据彭博社报道，北汽集团此次收购得到了北京市政府的支持，共付出25亿欧元(约人民币192亿元)。

奔驰股价应声上涨4.5%北汽系个股直线上涨

受此次收购利好，戴姆勒股价较周二上涨超过4.5个百分点。

同样受此消息影响，北汽蓝谷作为午后股价一度上涨9.97%，接近涨停。随后缓慢回落，截至收盘，北汽蓝谷上涨5.88%，报8.28元/股。

同时，港股北京汽车股价昨日午后也迅速拉升，一度上涨8.5%，创逾三个月来盘中最大升幅，收涨2.77%。今天该股延续涨势，截至收盘，北京汽车上涨3.66%，报5.38元/股，最新总市值431亿港元。

中国资本占比达到14.69%

从收购成本看，北汽集团此次收购的成本远低于去年吉利董事长李书福收购戴姆勒9.69%股权时的价格。值得注意的是，吉利收购时股价在70欧元/股左右，北汽此次收购价仅47欧元/股。

去年，李书福通过吉利控股集团旗下海外业务投资公司“Tenaclou3 Prospect Investment Limited”，一举拿下戴姆勒9.7%的股权，成为戴姆勒最大单一股东。

戴姆勒官网信息显示，此次交易后，北汽将是戴姆勒第三大单一股东。

戴姆勒主要股东还包括科威特主权财富基金(持股6.8%)以及雷诺日产(3.1%)。另有53.8%的股份由机构投资者持有，私人投资者持股比例则为21.6%。

今后，戴姆勒还与吉利共同运营Smart品牌。北汽集团的5%和吉利的9.69%相加，等于是在戴姆勒的资本结构中，中国资本占比达到14.69%，成为戴姆勒名副其实的第一大股东。

或为北京奔驰股比调整前奏

北汽集团在声明中表示，此次投资表明，“双方充分认可双方过去长期合作的成功，并重视双方共同利益，看好未来合作潜力”。

据悉，自2005年起，北汽集团与戴姆勒就在中国市场进行了多样、广泛、长期的战略合作。北京汽车与戴姆勒成立的合资企业北京奔驰汽车有限公司(简称“北京奔驰”)，双方还通过北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司联合销售汽车。

2012年，北汽集团控股的北汽福田汽车股份有限公司(简称“北汽福田”)与戴姆勒成立合资企业，生产中重型卡车。2016年3月，北汽集团收购福建奔驰汽车有限公司(简称“福建奔驰”)35%的股份，完成奔驰品牌在国内的“大一统”。

2013年，戴姆勒斥资收购北汽集团旗下香港上市公司北京汽车股份，并自此成为北京汽车董事会成员，目前持股比例为9.55%。2018年，北京奔驰收购北汽集团位于北京顺义的一座工厂。同年，戴姆勒收购北汽集团旗下北京新能源汽车股份有限公司(简称“北汽新能源”)部分股份。该公司已于2018年上市，后更名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(简称“北汽蓝谷”)。戴姆勒目前持股3.01%。

北汽集团和戴姆勒在北京运营着戴姆勒最大的海外研发中心，2018年双方合资在华生产的乘用车销量达48.5万辆。2019年上半年，北京奔驰销售汽车28.2万辆，继续保持高位增长。

2018年2月，戴姆勒入股正准备单独上市的北汽新能源(即北汽蓝谷)，持有其4.79%股份。

今后，戴姆勒还与吉利共同运营Smart品牌。北汽集团的5%和吉利的9.69%相加，等于是在戴姆勒的资本结构中，中国资本占比达到14.69%，成为戴姆勒名副其实的第一大股东。

值得一提的是，在2018年的车市寒冬中，北京奔驰连续九年实现了两位数的销量增长，全年售出48.5万辆，成为为数不多超额完成销量目标的品牌之一。也是因其稳健的市场需求，使该品牌成为北汽当年90%的利润来源。同时，如此快速的增长也让中国市场成为奔驰品牌的全球最大单一市场。

基于未来可以预见的利润空间，北汽希望与戴姆勒进行更深度的绑定。北汽集团内部一项名为“北戴合”的计划，一直在推动入股戴姆勒一事。外界猜测，北汽入股戴姆勒落槌之后，下一步很可能是就北京奔驰股比开放一事展开谈判。

（文章来源：中国基金报）