京东与海尔合作升级 目标全年突破200亿

中华PE:

7月25日消息，近日，

集团高级副总裁、3C电子及消费品

事业群总裁闫小兵率队到访青岛

集团总部，与海尔集团董事局副主席、集团执行总裁梁海山以及海尔集团副总裁、首席体验官、中国区总经理李华刚一起商讨战略合作升级事宜。

双方不仅对上半年的合作进行了复盘，还对下半年重点的815、双11等重大促销节点做出了规划。同时，双方还共同商定了以C2M反向定制为思路打造的京品家电、独立生产线专供商品、打通物流和服务体系作为供应链全面合作体系。

目前，海尔本品牌及旗下卡萨帝、统帅等共计3个品牌都已全面拥抱京东家电，2019年全年京东平台销售目标为突破200亿元，其中高端品牌卡萨帝还制定了3年内实现京东平台年销售超50亿元的销售目标。

此外，双方在线下渠道也将迎来更多的合作，根据战略协议，京东和海尔双方将以京东家电专卖店为主要载体，实现海尔各品类产品的渠道下沉，在即将开业的京东电器超级体验店中，京东也表示已经特意为海尔预留了近千平米的超大展示和体验空间。

据《电商报》了解，这已经是年内第3次双方高层的互访，在今年2月，海尔高层就到访京东签署了“京东GSKA计划合作备忘录”，而3月5日，李华刚也带队到访京东总部，与闫小兵共同确立了今年京东618的销售目标。

数据显示，6月18日0时开始后的3分钟内海尔就突破亿元成交额大关。整个京东618期间，海尔在京东家电618品牌排行榜上取得了全品类亚军及冰箱、洗衣机分榜单冠军的好成绩。