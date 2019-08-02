成大生物终止赴港上市 “新三板+H股”模式遇冷

中华PE:

新三板挂牌企业成大生物7月30日披露，经公司董事会审议，拟终止H股发行并上市的申请。

作为首家宣布响应“新三板+H股”的企业，成大生物做出这一决定并不意外。此前，赛特斯、泽生科技等企业都宣布终止H股发行上市。2019年以来，宣布拟实施“新三板+H股”的公司仅有1家。

热潮突退

2018年4月21日，全国股转公司与港交所签署合作备忘录，鼓励符合条件的挂牌公司到港交所上市。2018年4月底，港交所公布新修订的《上市规则》，新规为三类公司赴港上市开辟了绿色通道：符合条件的尚未盈利的生物科技公司、不同投票权架构的创新公司、其他地区公司赴港作第二上市。

生物医药公司是港交所上市新规的最大受益者。挂牌企业君实生物和成大生物率先提交了H股上市申请。随后新三板掀起了一股“新三板+H股”的热潮，这股热潮一直持续到去年底。

目前，新三板企业赴港上市有两种方式：一是“新三板+H股”架构；二是从新三板摘牌后去港交所上市。据上证报统计，截至2019年8月1日，共有24家新三板(包括已摘牌)企业冲刺赴港上市，其中君实生物、成大生物、盛世大联、新眼光、赛特斯、泽生科技和阿拉科技等14家仍在挂牌的企业。另外，汇量科技子公司也宣布拟赴港上市。

去年12月24日，“新三板+H股”第一股君实生物成功登陆港交所。随后，汇量科技分拆旗下核心资产赴港上市也获得成功。但2019年以来，新三板公司赴港上市节奏明显放缓，仅阿拉科技公布了赴港上市计划。而最早一批披露拟H股上市的盛世大联，在2018年8月24日递交上市申请后，又于2019年紧急停止了H股全球发售，并表示关注科创板。

盛世大联不是唯一一家关注科创板的新三板企业。今年以来，多家计划赴港上市的新三板公司宣布冲刺科创板。赛特斯、泽生科技、新眼光等纷纷宣布终止发行H股，并拟申请科创板上市。已经在港交所上市的君实生物也宣布拟申请科创板上市。

市场变化

这些新三板企业为何放弃赴港上市？重要原因是A股和港股市场发生变化，尤其是生物制药板块。

“新三板+H股”模式实施前，港股生物制药板块频掀高潮。然而，去年下半年开始，该板块运行不如预期，不少新股上市首日破发。今年7月31日，港股生物医药与生命科学板块剔除负值的整体市盈率为30倍，流通市值加权平均换手率为0.12%。

以君实生物为例，登陆港交所1个月后就陷入流动性困境，日均成交额跌至1000万港元以下，而君实生物在新三板市场仍是相对活跃的股票，日成交额都在1000万元以上，6月27日的成交额甚至达到5.21亿元。8月1日，君实生物在新三板市场的收盘价为35.09元人民币，高于港股市场君实生物30.90港元的收盘价。

联讯证券新三板研究负责人彭海表示，拟实施“新三板+H股”的公司本身都是优质公司，市场认可度高，但港股估值比较低，影响了企业赴港上市积极性。此外，今年以来，A股IPO过会率较高，相关企业赴A股主板或者创业板、科创板上市的意愿比较强。