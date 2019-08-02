监管集中注册告一段落 8月或仅3家科创板企业上市

中华PE:

随着科创板平稳运行两周以后，第二批挂牌企业步入上市倒计时阶段。

8月1日晚，晶晨股份与柏楚电子已经结束发行工作，微芯生物披露网上最终中签率0.0509%。

有业内人士向21世纪经济报道记者表示，本月上市的第二批科创板企业或只有3家，其余公司因补中报或要等到9月才有机会上市了。

由于首批打新赚钱效应明显，同时第二批企业家数较少，机构投资者预计3家企业将被资金爆炒。

在各方努力推出首批企业以后，科创板审核节奏已步入新阶段，即申报放缓、问询节奏回归正常的新常态。与此同时，监管层还会强化问询深度，同时配合现场检查的手段。

第二批家数寥寥或被爆炒

8月1日晚，晶晨股份与柏楚电子发布发行结果公告以及招股说明书，这意味着发行工作已经结束，等待上市。

公开资料显示，前者发行价格为38.5元/股，网上中签率0.0526%，募集资金15.83亿元；后者发行价格68.58元/股，网上中签率0.0452%，募集资金17.15亿元。

同日，另一家科创板IPO企业微芯生物公告中签结果，确认网上中签率为 0.0509%，其发行价格为20.43元/股。

上海一名投行人士向记者表示，预计科创板第二批将只有上述3家企业上市。

其透露，主要因为目前已经到了补中报阶段，补材料没有那么快。无论项目过会抑或已经提交注册，只要在7月没拿到科创板批文，接下来就要补中报。

这就意味着已经提交注册的IPO企业，其上市时间有所耽搁，该名投行人士预计第三批要等到9月。

从证监会注册的节奏也能看出，密集注册已经告一段落。最近一次在7月17日同意1家企业——微芯生物注册。而在上旬，多则单日证监会同意7家，少则单日3家获得注册。

广州一名私募基金合伙人谈道，若第二批上市企业家数较少，大概率会出现爆炒情况。“主要两方面原因，第一从首批上市表现来看，打新赚钱效应非常明显，接下来会有更多投资者参与打新；第二科创板标的太少了，两批企业合计不到30家，不能满足投资者的需求，现阶段必然会有资金炒作。”

以微芯生物为例，询价结果显示，有2991个产品参与网下报价，比首批最高值2362家多出26.63%。显然，打新造富效应突出，机构投资者参与热情上升，进一步推高估值。按发行市盈率常用的扣非摊薄后计算，微芯生物发行市盈率高达467.51倍。

从首批两周股价表现来看，除上市首日所有股票迎来大涨以外，部分企业在接下来的日子里依然保持强劲走势。

8月1日瀚川智能与沃尔德齐齐涨停，均创下历史新高。其中沃尔德在上市5天后，4个交易日里有两天涨幅达到20%。目前公司股价126元，相较发行价格26.68元而言，已经大幅上涨372.3%。若中一签并持有至今，那么已经浮盈4.97万元。

审核节奏进入2.0阶段

第二批上市家数较少，事实上也反映出科创板目前的新阶段，即审核节奏回归正常。

公开资料显示，截至8月1日，除终止以及上市以外，科创板在审项目目前共有120家。

由于今年时间过半，绝大多数企业需要补中报数据，中止潮因此出现，截至目前共有85家企业中止。

北京一名券商投行人士向21世纪经济报道记者表示，“从上半年表现来看，6月审核节奏已经开始放缓。预计中报结束后，监管层审核压力会出现。”但他认为，由于此前有推出首批的紧迫感，接下来审核速度不会恢复到之前情况。

多个案例显示，从受理到第一轮问询所需时间要1个月左右。

比如泽璟制药6月10日获得受理，7月8日被监管层一轮问询，时间要28天。

同样的情况还有洁特生物和普元信息，两家公司均在6月3日获得受理，7月2日一轮问询。相比较来看，首批受理企业利元亨，在3月22日获得受理，4月4日进行一轮问询，用时仅13天。

前保荐代表人王骥跃曾撰文表示，事实上自五一前一周起，受理公司收到首轮问询的时间接近满20个工作日的法定期限；问询回复收到后新一轮问询时间明显延长，部分二询或三询公司回复后接近满10个工作日的法定期限才收到新一轮问询。审核节奏已经回归正常。

审核节奏回归常态化，审核要求并没有放松。前述北京券商投行人士谈道，“监管提问很尖锐，接下来会更聚焦基本面和信息披露问题，现场检查手段也会出现。”

科创板常态化的另一表现则是企业数量申报速度缓慢。

公开资料显示，7月单月仅有8家科创板企业申报，受理时间集中在第二周。最近一次新受理的企业为赛特新材，受理时间7月18日。

深圳一名券商投行人士谈道，“补中报”是申报速度下降的主要因素。“一般而言，企业会在6月底前集中申报，7月因为中报原因申报家数比较少，A股IPO历史情况也是如此。”

记者统计数据显示，6月申报企业共有28家，家数与科创板新受理首月一致。

但他同时强调，事实上符合科创板定位的企业属少数，最终申报速度会趋缓，“近期科创板有企业撤材料，这说明想要蒙混过关的项目容易被监管层识破，投行和企业在申报项目更应该谨慎。”