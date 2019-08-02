上半年全球中企IPO募资规模1270亿元 宝丰能源以近82亿元居首

中华PE:

投中研究院8月1日最新发布的数据显示，2019年上半年，共计有143家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额高达1270亿元。上半年募资总规模环比下降51.23%，同比下降20.03%。

具体来看，2019年上半年A股IPO市场稳中有升，A股IPO数量小幅上升，有64家中企在A股市场完成IPO，募资规模为603.3亿元，环比增加32.53%。

港股市场方面，今年上半年IPO出现小幅回落，共计63家中国企业在香港IPO，募资规模共计558.25亿元。投中研究院王超认为，综合来看，港股市场IPO整体表现较为低迷，但下半年一旦市场气氛好转，资金流动更充裕的话，市场或将迎来一至两只同股不同权的新股上市。

值得注意的是，上半年共有16家中企赴美上市，募资总额为108.94亿元，上市中企多集中于金融行业。其中瑞幸咖啡42.07亿元的募资额就占比近四成。

今年上半年，IPO募资规模前五企业依次为：宝丰能源、申万宏源、翰森制药、中国东方教育、瑞幸咖啡。宝丰能源高达81.55亿元的募资额尤为突出，位居第一。申万宏源、翰森制药的募资规模也均超过了60亿元。而瑞幸咖啡以高达42.07亿元的募资额摘得上半年美股市场上市中企募资冠军。

从行业角度来看，上半年制造业、金融、化学工业类公司IPO募资最多。