董事长“怒怼记者”后道歉！深交所点名批评 证监局责令整改 大族激光连夜回应

中华PE:

“你是什么角色？你有什么资格质问我？”

8月1日下午，大族激光董事长高云峰在接受央视采访时怒怼记者，将公司推向舆论的风口浪尖。

此前，公司股价大幅下挫，上半年业绩大跌60%-65%。近日，更有媒体前往公司欧洲研发中心探访，质疑其存在真实性。

对于上述事件，深交所公告批评大族激光董事长不当言论，深圳证监局在进行专项调查后，也指出公司重大购置财产项目未履行相关审议程序、重大购置财产项目信息披露不准确、不及时等问题。

曾经连外资都热捧不已的白马股，为何一而再、再而三地陷入质疑的舆论漩涡与泥淖中；真正的大白马该以怎样的姿态面对投资者、面对市场，值得深思……

欧洲研发中心变酒店？

大族激光在瑞士设立的“欧洲研发中心”为何变成酒店，成为大众关注焦点。

8月1日下午，中证君致电公司相关负责人，其声音略显疲惫，屡次叹息，并回应称，董事长最近比较急，可能措辞不当，并表示事情很简单，对于大家所质疑的合理性，公司今晚会发公告解释清楚。

对于欧洲研发中心的地址为何在景区附近的问题，该负责人回应称，很多人忽略了瑞士的国情，瑞士面积不大人口很少，处处都是风景。

另外，他提及很多人因为公司的审计机构是瑞华而对公司产生质疑，其表示，后续或聘请四大会计师事务所做专项审计，把真实性、独立性解释清楚。

2010年，大族激光公告，计划在欧洲瑞士设立研发运营中心。公司在此前回复深交所问询函时表示，2011年，公司设立了大族欧洲股份公司，以便于公司发展海外业务和境外并购，研发运营中心地址为Parkwag 1,6390 Engelberg。此后，大族欧洲股份有限公司购买了位于瑞士英格堡的旧酒店——欧洲酒店。

对此，公司在回复深交所问询函时表示，为提高物业使用效率，以及满足未来会议、接待、培训需求，项目包括酒店住宿、会议功能。其中，办公、会议、展厅等功能建筑面积合计约1.5万平方米；独立房间129间，建筑面积约1.1万平方米。

7月31日，有媒体报道称前往该研发运营中心走访，但上述研发运营中心地址Parkwag 1,6390 Engelberg位于旅游景区一幢小楼的一间约10平米的办公室内。

而其2011年购买的酒店，也未见有改造成研发中心的迹象，因瑞士当地酒店改造成其它用途具有非常严格的限制，按照大族激光购买的这家酒店来看，可能性很小。

但是，大族激光对“欧洲研发中心”的项目预算金额，从2011年的5000万，增至2018年底的10.5亿元，增加近20倍。

8年时间中，公司累计实际投入金额6.7亿元，但工程进度仅64%，如何解释？

董事长怒怼：

你有什么资格质问我？

对于上述疑问，8月1日下午，央视记者采访大族激光董事长，却遭“灵魂拷问”：“你是什么角色？你有什么资格质问我？”。

对于公司资产屡次变动的问题

记者：公司超10亿资产屡次变动，是否需要对投资者解释，或者承担相关责任。

高云峰：你是什么角色？你有什么资格质问我？我们自己的资金，我当然有权利做出任何投资决策，你管我那么多。

对于研发中心是否属实的问题

高云峰：你在开国际玩笑啊，小房间是注册地和实施地根本不一样，连这个基本的常识都不懂吗？

对于欧洲研发中心工程进度的问题

高云峰：工程仍在建设中，只是工程进程的统计不同，有些人是按照付款的口径，有些人是按照时间的口径。

记者：但这是你们发布公告的口径。

高云峰：我们发布的公告也是由不同的人统计。

深交所：批评大族激光董事长不当言论

大族激光董事长的一番言论也引发深交所关注。

8月1日晚，深交所公告称，关注到大族激光科技产业集团股份有限公司实际控制人、董事长高云峰在回应媒体问题过程中发表了不当言论，本所第一时间督促公司发布致歉公告，并对其上述不当行为予以批评，提醒公司实际控制人、董监高应当虚心接受媒体监督。

上市公司及相关方必须谨记和坚持“四个敬畏”，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，规范经营、合规发展，尤其是大股东、实际控制人和上市公司董监高应当常怀敬畏之心，充分认识到社会监督是提升上市公司信息披露质量的重要手段，虚心接受市场各方监督，尊重投资者和其他市场主体的合理诉求，共同打造负责任、有担当、受尊敬的上市公司。

深圳证监局责令改正

此外，大族激光公告收到深圳证监局关于对公司采取责令改正措施的决定。公告显示，深圳证监局于2019年7月对公司有关信息披露事项进行了专项检查。检查发现，公司关于子公司大族欧洲在建工程欧洲研发运营中心项目存在以下问题：

一、重大购置财产项目未履行相关审议程序

检查发现，2014年11月，大族欧洲委托苏黎世造价核算公司PBK对该欧洲研发运营中心项目编制的成本预算书显示，该项目建造总预算金额约为1.67亿瑞士法郎，折合人民币约10.57亿元。按照公司章程规定，该在建工程已构成重大购置财产行为，属于应由董事会审议的事项，但公司未对该项目履行董事会审议程序。

二、重大购置财产项目信息披露不准确、不及时

1、公司披露自建欧洲研发运营中心项目属于涉及“其他专用设备制造业”的固定资产投资，而公司披露对大族欧洲的增资是用于大族欧洲基础设施、市场网络建设，及投资并购境外先进激光设备公司等，未明确提及用于欧洲研发运营中心的建设。根据公司提供的相关材料，该项目位于瑞士上瓦尔登州英格堡镇，项目建设内容为在对购买的酒店翻新的基础上，扩建成多功能的按照五星级配备的会务酒店。

2、公司历年披露“欧洲研发运营中心”在建工程项目的预算数及工程进度与实际情况不符。公司按照截至当期该项目已经投入的金额，加上未来1至2年内计划追加的资金数来披露项目的预算数，并计算相应的工程进度，因此导致该项目披露的预算数不断被调整追加。如前所述，公司在2014年末已确定该项目建造的总预算金额为10.57亿元。

3、公司未及时披露该项目建造涉及的重大合同。此外，公司在建设该项目期间，控股股东大族控股集团有限公司在瑞士也收购了两家酒店(Frutt酒店以及Luzern酒店)，并处于改扩建中。检查发现，欧洲研发运营中心项目的总包方为Eberli公司，同时是大族控股收购Frutt酒店项目的转让方及Frutt酒店改扩建项目的总承包商。媒体质疑上述项目之间存在资金关联。

深圳证监局表示，公司应按照以下要求采取有效措施进行改正：

一、公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，切实做到敬畏市场，敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，强化规划运作意识等。

二、公司董事会应召开专题会议审议自建欧洲研发运营中心项目的合理性、工程总预算、资金使用的安全性、与控股股东酒店业务是否构成同业竞争等，并及时履行信息披露义务。

三、公司应聘请具有境外资产审计经验与能力的会计事务所对欧洲研发运营中心项目的真实性、成本核算的准确性等进行专项审计，并及时披露专项审计意见。

四、公司应尽快披露项目涉及的重大合同。

公司回应：预计在2020年底工程竣工

8月1日晚间，公司公告，董事长近期在回应相关媒体过程中，因情绪激动发表了不当言论，本公司及相关当事人对此深表歉意。

对于上述提及质疑，公司一一作出回应：

1、关于公司决策设立欧洲研发运营中心及其选址的背景及原因

公司决定在瑞士英格堡设立欧洲研发运营中心是基于以下考量：

其一，瑞士地处欧洲中心，国土面积虽仅有4万多平方公里，人口也只有800万左右，但其工业基础相当雄厚，经济总量位居世界前20名。瑞士拥有14家世界500强企业，聚集了大量的激光行业人才和业务伙伴，而较低的税率也有利于公司海外并购和海外业务拓展。

其二，欧洲研发运营中心距离苏黎世仅1小时左右车程，交通便利，在其周边汇聚了众多知名的装备制造企业总部。

2、关于公司欧洲研发运营中心具有酒店功能的原因

公司欧洲研发运营中心具有酒店功能基于以下几个方面的考量：

一历史原因。公司的欧洲研发运营中心包括收购原有的酒店建筑物进行改造和相邻的地块上新建建筑物，原有的酒店建筑物具有百年历史，当地政府要求保留其酒店功能。

二业务需求。未来的研发运营中心需要满足公司研发人员学术交流、会议、培训、接待、住宿等方面的需求。国内外众多培训中心、会议中心亦含有酒店功能。

三经济性考虑。该项目所在地拥有丰富的旅游资源，酒店功能可充分提升该物业的使用率，有利于股东利益最大化。

3、关于欧洲研发运营中心的工程进度

欧洲研发运营中心2011年开始前期工作，原本只是收购一家旧酒店进行改造、重新装修，2012年又收购了相邻的地块，兴建新的建筑物。由于涉及新建建筑物，报建工作异常复杂。根据当地法律要求，建筑方案必须充分公示且当地居民无异议后才能获得通过。这一过程中，为获得居民同意，设计方案几易其稿，费时费力，直到2016年中，报建工作才完成法定程序，得以开始施工。

在施工过程中，又遇到一些难以预见的因素，如基坑工程地下水的处理、旧建筑物因施工影响需要进行结构加固、建筑工地旁边居民投诉等，导致前期施工进度也受到较大影响。

上述因素共同影响，导致工程开工时间严重落后于计划进度，并造成预算大幅度增加。目前，主体建筑已接近完成，预计在2020年底工程竣工。

4、关于欧洲研发运营中心的定位

自欧洲研发运营中心2011年开始筹建以来，受上述诸多因素影响，已过去八年时间。这八年来，世界激光行业格局发生了较大变化，以公司为代表的中国企业已成长为全球激光装备行业的中坚力量。公司在消费类电子激光加工技术、大功率激光加工等领域已达到全球领先水平，与此同时，公司在欧洲通过兼并收购推进国际化的战略未达预期，上述因素对欧洲研发运营中心项目的原有定位造成了较大影响。项目投入使用前，公司将从业务、技术、效益等方面进行充分论证，决定如何使用欧洲研发运营中心，包括但不限于医疗激光等项目或在保障股东利益的前提下对外转让或出售，公司将对欧洲研发运营中心项目的未来进展情况及时、充分的披露。

对于上述回应，中证君将紧密跟踪这个项目，直到工程竣工，带投资者一起见证。