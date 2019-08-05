部分参与科创板打新ETF规模增长明显

中华PE:

随着科创板开市，7月份市场注入了信心和流动性。交易型开放式指数基金(ETF)以风险收益特征鲜明、交易便捷、运作透明、成本低廉的优势获得认可，成为重要的资产配置工具。特别是部分中签科创板新股的ETF吸引套利资金进场，部分规模较小的ETF份额实现大幅增长。

统计数据显示，7月份A股总体平稳，上证综指、上证50、中证500等主要权重指数微跌1%左右，沪深300微涨0.26%。在此行情下，资金减少对宽基指数ETF的配置，行业ETF规模表现出彩。其中，华夏上证50ETF在7月份规模缩水16.6亿份，国泰证券ETF的规模增长15.67亿份。总体而言，176只股票ETF场内流通份额为2351.08亿份，比6月份的2392.4亿份缩水41.32亿份。

受益于科创板开市行情，部分小规模ETF在7月份受到资金青睐，份额出现大幅增长。不过，参与科创板打新的股票ETF多数获利赎回。

方正证券表示，ETF作为场内产品，可能是获取科创板打新收益最高效的工具之一，品种多样选择丰富，可以快进快出还不用缴纳持有不到7天高达1.5%的赎回费。科创板开市前一个交易日，资金就提前进入部分1亿~3亿规模的ETF，ETF尾盘出现超买溢价，份额扩大。

值得注意的是，在套利资金离场后，仍有多只ETF规模7月份增长明显。据不完全统计，中签多只科创板新股的鹏华中证酒ETF、南方中证申万有色金属ETF、国泰证券ETF等多只ETF的份额增长率均在10%以上。

具体而言，鹏华中证酒ETF 7月底的场内流通份额为1.44亿份，较6月份增长13%；南方中证申万有色金属ETF在7月底的场内流通份额为6.35亿份，较6月份增长62%；南方中证银行7月底的场内流通份额为1.21亿份，较6月份增长26%；国泰证券ETF 7月底的场内流通份额为103.26亿份，较6月份增长18%。

值得一提的是，国泰证券ETF成为7月份规模增长最快的ETF.统计数据显示，国泰证券ETF在科创板开市首日即7月22日的份额增长了1.83亿，场内流通份额突破100亿份大关。尽管在科创板开市首周内，部分套利资金获利赎回，但仍不阻证券ETF的规模增长。截至7月底，国泰证券ETF的场内流通份额增长至103.26亿份，居行业ETF规模之首。有分析人士认为，总体而言，科创板开市提升了部分小规模ETF的市场竞争力，但7月份部分行业ETF规模增长明显，体现投资者资产配置、分散投资的需求提升，逢低潜伏低估值行业。