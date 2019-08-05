科创板赚钱效应凸显 机构报价更加积极！打新基金“首日卖出策略”松动

中华PE:

科创板开市10个交易日，首批25只新股表现抢眼，在新股赚钱效应和市场追捧下，第二批科创板新股的网下打新和估值报价更为积极，打新基金“首日卖出策略”也略有松动，各家公募基金希望抓住下半年科创板投资机遇。

科创板网下报价更趋积极

数据显示，上周3只科创板新股发行市盈率相比行业市盈率的估值溢价，整体要超出首批。

以微芯生物为例，该只新股发行价格为20.43元，发行市盈率高达467.51倍，是行业30.79倍平均市盈率的15.2倍，也是目前估值溢价最高的科创板公司。另外，晶晨股份发行市盈率也比行业PE溢价83.02%，在同类计算机、通信行业也处于估值相对较高的位置，柏楚电子比行业估值略高2.49%，发行市盈率相对合理。

北京一家中型公募研究总监告诉记者，他所在基金公司近期参与了3家科创板新股的网下询价，全部获得中签。由于近期科创板市场热度较高，他也明显感受到市场对于新股的估值也在向上调整。

该研究总监表示，上周3只新股分别属于半导体、医药板块，所属赛道都不错，公司此次报价是在估值上限的70%分位，就是希望能够适当高估一些，以提升新股中签概率。

据其透露，“根据科创板报价规则，我们首批科创板新股报价中有两只个股，也是报价在70%分位被高价剔除了，而第二批的报价获得中签，说明市场整体都在拔高对新股的估值，希望能获得中签。”

不过，该研究总监也坦言，他所在基金公司参与网下打新报价，主要还是根据个股基本面、盈利数据、行业平均估值等角度为新股估值，针对好的赛道估值会偏高一些，并不是一味高估。“但考虑到新股上市后的良好表现，我们在估值报价上总体会更加乐观一些。”

该研究总监坦言，“从科创板新股目前进展看，后续还有2家就要进行网下询价，还有13家已经审议通过，未来共有十多家科创板新股仍可以参与打新，我们会积极参与进来，希望获得中签，以提升基金的打新收益。”

“首日卖出策略”松动，部分基金希望打新收益最大化

从首批科创板打新策略看，不少科创板打新基金选择“首日卖出策略”，而首批的强势表现，不仅让一级市场的报价更为积极，中签后的卖出策略也在逐渐松动。

从数据看，首批25家科创板公司上市10个交易日全线收涨，新股上市后体现了不错的赚钱效应，不少打新基金斩获颇丰。

数据显示，截至8月2日收盘，首批25只科创板新股上市以来平均涨幅高达217.02%。其中，涨幅最高的安集科技上市10个交易日较发行价上涨431.26%，沃尔德涨幅也以418.37%报收，西部超导、航天宏图涨幅皆超过3倍，涨幅最小的中国通号也高达107.18%，体现了不错的赚钱效应。

北京上述中型公募研究总监表示，从科创板二级市场表现看，市场的走势正在产生分化，现在科创板市场有几十亿资金参与，部分业绩优质标的被一些机构资金买入，也有部分标的被反向炒作。

该研究总监认为，未来科创板上市企业不会再是一次20多家，可能一次会有2、3家陆续上市，慢慢回归A股IPO的常态节奏，而在目前市场的热情下，大量资金追逐少数新股，后市科创板新股上市涨幅可能还会继续超出预期。

出于对科创板后市的乐观预期，部分公募打新基金的“首日卖出策略”也在改变。

上述研究总监认为，从打新交易策略看，其所在基金公司之前新股是实施“首日卖出策略”，但结合现在市场行情看首日卖出并没有实现收益的最大化。

该投资总监称，“未来会针对好一些的公司，主要还是参照市场估值，开盘卖出一半，剩余的可以持有一段时间做决策，在交易上可能会更加灵活一些，以实现基金打新收益的最大化。”

不过，也有业内人士将坚持“首日卖出策略”，回避上市后的炒作行情。

北京一家次新公募基金经理认为，市场对一个新生事物存在认知路径依赖，首批科创板火热，就会认为后续的上市表现不会比现在更差。但目前监管机构非常重视科创板，会通过各种方法将企业估值调控到合理区间，不会让它涨到天上去，这也有利于后续更多科技类企业平稳上市。

该基金经理坦言，预期短期科创板市场仍会维持现状，甚至超过当前科创板的火热程度，但公司会坚持首日开盘价卖出，不会参与后面的炒作。