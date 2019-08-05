神马电力A股上市 将进一步巩固电力行业领先地位

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8月5日，神马电力(603530)将在上海交易所主板正式挂牌上市。公司本次公开发行新股4004.449万股，发行价5.94元/股。

神马电力作为国家高新技术企业，拥有国家能源电力绝缘复合材料重点实验室和国家级博士后工作站，先后参与或主导制定电网公司、行业、国家及国际标准共计20项。此次成功上市，有望提升公司产能，进一步巩固电力行业内的领先地位。

国内橡胶密封件行业龙头

神马电力成立于1996年，主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，公司多年聚焦于行业现存及可持续发展问题，通过技术创新提供解决方案。

1996年，神马电力在创立之初，便围绕困扰我国电力行业数十年的疑难杂症——电气设备渗漏油问题进行研究攻关。公司研发的丙烯酸酯橡胶密封件，解决电气设备的渗漏油问题，相关产品在国内市场占有率超过65%，在国内油浸绝缘电气设备制造商和电网用户中，赢得了极好的口碑。

2012年，神马电力董事长马斌作为“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目的主要完成人之一，获得2012年度国家科技进步特等奖。2017年12月6日，公司作为主要完成单位之一、公司董事长马斌作为主要完成人之一参与的“特高压±800kV直流输电工程”项目获得2017年度国家科技进步特等奖。

凭借精湛的技术和优异的质量，神马电力的产品受到全球客户的一致好评。在国内，公司的橡胶密封件产品在回弹性和耐油性能等性能方面，处于技术领先地位，拥有良好的市场口碑；在国外，公司与知名集团建立了良好的合作关系，性能相较于国外常用的软木橡胶有较大的技术优势。

截至2018年6月30日，神马电力客户数量已经达到1800多家。未来几年，我国输变电设备的新增需求和替换需求增长空间大，我国输变电密封件市场需求也将保持较快增速，公司也将进一步享受行业红利。

进军绝缘子领域

由于早期的绝缘子，通常由玻璃或陶瓷制成，而瓷空心绝缘子的爆炸伤害和污闪事故，对电网的运行形成了安全隐患，成为制约电力行业发展的掣肘，也成为上世纪末的一个国际难题。

1999年，神马电力率先在国内成功研制出空心复合绝缘子产品，彻底杜绝了传统瓷质绝缘子污闪、爆炸和断裂等恶性事故。凭借其优异的耐污性能、全生命周期免维护、耐受高烈度地震等良好的产品性能，不仅引领了全球变电站外绝缘的革命，也成功使我国在该领域反超并领跑全球。

目前，神马电力的空心复合绝缘子产品已经实现了全电气设备类型及全系列电压等级的应用覆盖。凭借其产品优异的性能获得了业内客户的青睐，公司目前的主要客户包括西电集团、特变电工、河南平高和山东泰开等，均为国内主要的电力设备生产商。另外，公司与以ABB集团、GE集团、Siemens集团为代表的国际知名的国际电力设备厂商均形成了长期的战略合作关系。

神马电力能够成为行业内的领军企业，自然离不开雄厚的研发实力。作为国际大电网委员会会员、电气和电子工程师协会会员和中国电机工程学会会员，拥有国家能源电力绝缘复合材料重点实验室、博士后科研工作站2个国家级研发平台，3个省级研发平台，研发实力在行业内领先。同时，公司积极与国家电网、中国南方电网、清华大学等公司及科研单位共同开展技术创新。凭借在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司研制出橡胶密封件、变电站复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品，形成境内专利240项、境外专利27项(截至2018年12月31日)。

市场空间广阔

神马电力主营业务属于电力行业，目前国内电力投资将保持平稳，国际上以美国、欧洲为代表的发达国家总体电力投资将保持稳定增长，以巴西、印度等为代表的发展中国家需求增长。由此推断，未来的5-10年，全球电力投资将保持稳定增长。由此，对于电气设备和架空输电线路设备的需求也将保持稳定增长，从而也使得公司产品的市场空间稳定增长，为其快速成长提供了足够的天花板。

而由于电力系统外绝缘复合化的趋势已经形成，在电力系统外绝缘材料的选择上，复合材料有着优秀的可靠性和经济性，已经被用户广泛接受，必然是未来主流的发展方向。神马电力作为国际领先的电力系统复合材料外绝缘产品和解决方案的研制企业，凭借其对全球电力系统外绝缘发展趋势的精准把握，使得公司处于行业内领先地位。在得到存量客户的充分认可下，未来将逐步开发更多的增量客户，为公司的销量提供有力的支持。

在发展历程中，公司以市场需求为导向，聚焦行业中存在的问题，有针对性的进行技术创新和研发，做出填补相应空白的产品。继橡胶密封件和变电站复合绝缘子以后，2008年，神马电力研发出性能国际领先的长寿命线路复合绝缘子，解决了传统产品10年左右就发生老化更换，不能满足电网全生命周期的问题，在中国特高压交直流重点工程领域，市场占有率名列前茅。2010年，神马电力研发出全球首创的复合横担塔，彻底杜绝了输电线路的风偏跳电与闪络事故，能够大幅度缩减输电走廊宽度，有效提升架空输电线路的经济性。目前，该产品已在国内实现了高压、超高压和交直流特高压全系列电压等级的工程应用。2014年，公司成功研发出性能国际领先的防闪络解决方案，一劳永逸地解决了存量电网工程因使用传统瓷或玻璃外绝缘而存在的所有闪络问题。2017年，公司研发出性能国际领先的配电线路复合横担，有效解决了传统配电线路易发生雷击跳电的问题，实现了全生命周期的免维护，目前已在全球电网开始推广应用。。接下来，公司将迅速推进这些产品在市场上的全面应用，充分利用公司的现有资源发挥规模效益。

招股书显示，神马电力本次IPO募资将用于“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”和“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”的投资。神马电力称，近年来公司的投资为公司下一步的发展奠定了技术、产品、市场等方面的基础，赢得了市场先机，形成了公司核心竞争力，使公司持续健康发展。随着募集资金的投入，公司产能将大幅提升，产品结构得到调整，产品附加值提高，盈利能力和市场竞争力将进一步增强。