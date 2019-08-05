科创板热度扩散 券商8月金股偏向“科技风”

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虽然“7翻身”并未兑现，但对8月行情，卖方并不悲观。中信建投首席策略分析师张玉龙表示，慢牛行情正悄然来临，成长板块将引领市场上行。安信证券首席策略分析师陈果在昨日也发文称，市场即将迎来新一轮上升行情，现阶段应积极布局。向哪个方向布局？近期，市场中最热的莫过于科创板，这股“科技风”也正吹向A股其他板块。在各家券商的8月十大金股名单里，电子、通信和医药生物类个股的“入围”比例已明显上升。

先回顾券商的7月金股表现，在涨幅靠前个股中，百傲化学月涨幅35.71%居首位，韦尔股份月上涨22.65%，这两只个股均来自国盛证券的金股组合。排在第三位的则是由安信证券推荐的沪电股份，月涨幅20.26%。同期，上证综指和沪深300分别下跌1.56%和上涨0.26%。总体来看，券商的金股组合表现较强。

7月初，在各家券商的布局策略中，西南证券的判断较为“精准”。其在策略报告中指出市场风格切换已初现端倪，并在金股组合中调入了多只科技股和农业股。其十大金股组合中，来自农林牧渔板块的中牧股份和电子板块标的兆易创新月涨幅最高，分别为18.1%和12.8%。

对于8月策略，西南证券表示继续看好成长股。其逻辑是对成长股而言，成长股的业绩拐点要优于流动性。只要业绩向上拐点出现，即使流动性不放松，成长股仍然能有较高的超额收益。

正是基于对风格转换的判断，在券商发布的8月金股组合中，电子、通信和医药生物等行业个股被纷纷纳入到名单内。比如，在国金证券的十大金股中，多数股票都来自电子通信和医药生物板块。

招商证券也认为，“布局科技拐点，拥抱景气趋势”是当前的主要投资思路。目前来看，半导体和通信设备等细分科技领域有望出现景气拐点，云计算、医疗信息化、物联网和光伏风电有望保持景气趋势。

这些8月金股的“含金量”究竟如何？8月前两个交易日，大盘整体表现较为疲弱，但部分金股表现依旧不俗。克来机电在两个交易日内收获超过7%的涨幅；良信电器和三美股份也紧随其后，连续两日上涨。

从盈利指标看，目前涨幅居前的几只个股有一个共同特点，即半年报业绩均出现较大增长，超出市场预期。例如，克来机电2019年上半年营业收入同比增长45.33%，净利润同比增长62.58%。良信电器上半年营业总收入同比增长17.8%，净利润同比增长23.1%。

此外，在最近的券商评级中，三美股份首次被西南证券覆盖，给予“增持”评级。西南证券认为，三美股份逆周期扩张巩固其制冷剂领军者地位，未来将享受景气反转红利。

对于风格转换，也有一些券商相对比较谨慎，认为“科技风口还没有真正来临”，仍需等待。瑞银证券中国股票策略团队表示，对A股市场持谨慎看好的立场，建议继续超配消费板块和行业龙头，大盘股或将继续跑赢小盘股。