科创板融券业务火爆：年化费率15-18%、券源要预约 对客户设置较高准入门槛

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科创板首批公司上市两周以来，券商科创板融券业务非常火爆，一端连接着公募等券源，另一端对接私募交易客户，业务模式非常市场化。据记者了解，在经历第一周券源紧张后，第二周情况有所缓解，但目前私募等客户融券费率依旧不低，能够达到年化15-18%，不同标的情况很不一样，还需要预约。同时，券商对此业务设置了相当高的准入门槛，以筛选客户、管控风险。

打通公募和私募、费率15-18% 券商科创板融券业务火爆

以往A股融资融券余额相差较大，由于券源稀缺，融券余额几乎只是融资余额的零头，但这次科创板的情况很不一样，融券呈现火爆态势。科创板开板以来，信用交易活跃，融资融券余额持续增加，数据显示，到8月1日，25只科创板个券的两融余额合计为47.04亿元，其中融资余额为26.67亿元，融券余额为20.37亿元。

科创板融券的券源来自哪里？华东某大型券商内部人士表示，券源主要来自公募基金和券商保荐、跟投的部分，有封闭期和锁定的要求，可以拿出来借券，“主要是公募的科创主题基金、战略配售基金等，这次相当于把公募转融通业务的大门打开了，对公募来说是风险很低的收益增厚，如果某些产品没有借券，一年后净值跑输同行，就不太好，所以公募非常愿意参与。”

某大型券商私募业务人士则称，主要来自券商跟投，小部分是公募基金等战略投资者，“券商推荐上市的科创板股票，有一定的配售额度和锁定期要求。另外，还有一些可用于融券的券源来自于发行人的高管、员工配售。”一家中字头大型券商相关负责人说，券源来自科创板原始股东、战略配售客户，在基金公司的转融券正式操作后，基金公司会是重要的提供方。

现在券源充足情况如何？记者发现，不同券商的说法不太一样。“现在券源不是很好找，主要是我们做过保荐的，还有参与科创板打新的。比如公募是战略配售者，股票在账户上有限售要求，我们可以帮他们盘活。给到公募的是8-10%的收益，还可以根据客户出价来给，比较市场化。”华北某大型券商机构业务部人士表示。

某券商北分营业部人士称，现在到第二周，之前25只科创板的票券源都很充足，“部分公司是我们主承销的、跟投的，能拿到券，还有就是跟别人交换，再加上我们作为股东方的基金公司，他们也会把券借给我们。第一周以后发现券源没有那么紧张，头部券商基本都有，总部说券源都比较全。”

那么，券商主要把券借给了谁，融券的费率如何？前述华东券商内部人士告诉记者，“公募会先把券给证金公司，我们再从证金公司拿到，成本大概是年化6%左右的利息。然后我们给到私募等客户，不同的票、不同时间价格不一样，比如15%的年化费率，甚至更高可以到20%。还有期限上，现在我们给客户的多是28天左右，但可以展期，因为从借券人的角度看，由于市场机会的不确定性，他们也不愿意借太久。”

前述中字头券商负责人表示，主要借给做高频交易的私募客户，借券的费率大概是18%左右，期限是14天-28天居多，14天-179天不等。“客户需要提前约券，科创板约券的要求是开通信用账户科创板交易权限，签订新版两融合同及约定融券补充协议，通过关联方核查后方可进行科创板融券。科创板融券对客户有准入门槛要求比较高，另外券的折算率会比主板谨慎，折算率30%居多，高至50%的很少。”

前述券商北分营业部人士称，现在给私募的借券利率是年化12%左右。“我们一般会根据其合作情况，给予融券授信额度，客户需要提前预约券并进行锁定，他们一次性不会借很多，一般是借一点还了以后再借。”

前述券商私募业务人士也说，融券费率目前各券商不同，在15%-18%左右，要看具体的券的活跃性。短期来看这个业务会比较火，但是收益会随着时间递减，未来相关成本也可能调整。

科创板融券准入门槛高，风险管控更严格

科创板融券业务目前局面火爆，据记者了解，券商对此业务设置了相当高的准入门槛，以筛选客户、管控风险。

前述中字头券商负责人告诉记者，科创板融券业务要求客户开通信用账户科创板交易权限，签订新版两融合同及约定的融券补充协议，还要通过关联方核查。由于客户私募和专业投资人士参与较多，券源紧俏，初期重点分配给白名单准入客户，需要客户按照要求报送准入材料。“未进入白名单，不能或只能部分参与上市前5日的科创板融券。”

该券商提供的一份准入要求显示，其从资金实力、交易策略、过往经验等方面对客户提出要求：资金实力强、风险承受能力强的客户优先，比如在其公司净资产规模超500万元；有成熟、稳健、风控完善的交易策略，可信的历史交易记录；有一定过往业绩或者团队有专业投资机构资产管理经验等。

前述券商私募业务人士介绍，参与科创板融券的多为T+0策略的私募，主要是为了赚取短期波动的收益。与以往两融业务相比，券商对科创板融券的管控更严格，包括更严苛的客户审核和准入条件、更多的资金准备、实时监控客户风险等。“我们会对私募进行筛选，首批入围20多家，给了国内优秀的日内客户，没有给个人。”

前述华北券商机构业务部人士表示，现在科创板融券需求强劲，其对客户有筛选流程，包括填写尽调表格、审批、产品开户等，做T+0、高频交易的私募优先，券源紧张的时候对客户要求较高，比如要满足一定资产规模、有自己的交易策略等。“在我们这边融券授信额度超过1000万元的，开板初期可以优先获得科创板券源，第一批门槛较高，优中选优，第二批没有那么严格。”

华南一大型期货公司机构部人士透露，近期一直在给私募客户推科创板融券业务，主要目标客户是能做T+0策略的机构。“现在科创板波动大，比较合适做套利，不过相比起来市场上观望的机构更多，毕竟池子太小，散户能进来的也不多。”

严格的筛选条件，主要是为了控制风险，多位券商人士在接受采访时均提及这一点。前述中字头券商负责人称，其首批优先准入资格会优先考虑没有敞口的日内策略，隔夜敞口小、交易策略成熟稳定的客户更易获得。“设置准入名单的目的，是为了业务风险与客户承受能力匹配，降低风险敞口较大或风险承诺能力有限的客户的风险暴露，有效降低业务风险。”

此外多家券商还表示，后续随着科创板市场逐步趋于平稳，融券业务会向更多客户包括个人放开，但风控的要求不会放松，仍然会从资金、策略、经验等各个方面对客户资质进行审核。