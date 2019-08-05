文集团遭股东减持套现10亿港元 付费用户下滑市值缩水超692亿

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“网络文学第一股”阅文集团(00772.HK)再遇重创，阅文集团千亿市值神话正在破灭。

近日，阅文集团出现一宗大手卖出交易，涉及2800万股，成交价35.5港元，涉及资金近10亿港元，引发资本市场担忧。次日，阅文集团股价跌11.57%至33.25港元。

作为曾经的网文霸主，阅文集团在上市后经历暴涨，股价一度站上110港元，市值接近千亿港元。但如今，其业绩依旧上扬，股价却狂跌至近3港元，总市值接近308亿港元，缩水超692亿港元。

为何突然减持？上周，长江商报记者向阅文集团方面求证相关消息，并试图了解阅文集团股价波动一事相关情况，但是截至发稿前，并未收到相关回复。

版权运营收入占比仅五分之一

目前市场曝光称，该笔大宗卖出交易为凯雷集团所为。

据媒体报道，7月24日，凯雷集团的投资工具Luxun Investment Ltd。以每股35.5港元至36.0港元的价格，转让了2800万股阅文集团股份，占该集团已发行股本的2.7%左右。若消息属实，根据凯雷集团2018年年报，集团及一致行动人持仓将减少41%。

不过，从阅文集团业绩情况来看，着实有些意外。2018 年阅文集团全年实现收入50.4亿元，其中在线阅读业务收入38.3亿元，占到了整个网文市场规模的一半，可以说是一份不错的成绩单。

但其资本市场的表现却不尽人意。2017年11月，阅文在香港联交所主板公开上市，经历过一段暴涨时光，最高点一度达到每股 110 港元，较发行价55港元实现翻倍，也让阅文的市值一度逼近一千亿港元的大关。但如今，阅文集团业绩依旧上扬，股价却狂跌至近3港元，总市值接近308亿港元，缩水超692亿港元。

对此，有市场分析人士指出，从业绩上看阅文目前的市盈率是被低估的，相比上市时被高估现在正逐步回归理性。

也有分析认为，网文付费阅读被看作天花板很低的小市场，未来的行业发展方向或许还在版权运营。而阅文的收入比重最大的业务，始终是在线阅读收入，也就是付费阅读。2014 年，阅文在线阅读收入占收入比重高达 97%，2015 年下降到 60%。2018 年升至76%。版权运营收入只有10亿元，占其收入只有五分之一。

付费用户数量和比例出现负增长

在投资评级上，阅文虽然维持“中性”，但是目标价却遭遇下调。面对股价跌跌不休的局面，阅文集团也曾通过回购欲挽颓势。

6月10日，阅文集团宣布在未来6个月之内购回不超过5亿港元的公司股票。彼时，阅文集团股价已下跌超70%。然而，回购所带来的股价拉升，只在短期内有效，资本市场更看重的是长期效益。但在掌阅、阿里系文学夹击下，阅文集团的付费用户数量和比例都出现了负增长。其2018年平均月付费用户人数为1080万，低于2017年的1110万人，付费比例也从5.8%下降到5.1%。

受付费用户流失影响，阅文集团整体业绩增速也出现放缓。长江商报记者梳理发现，2018年公司营收50.4亿元同比增长23%；而2017年营收约为40.95亿元，同比增长60.2%，增速明显减慢。

此外，由于网文平台因低俗内容、盗版等原因被整顿的消息频繁出现，阅文旗下起点中文网、晋江文学城以及追书神器等多个网文平台被被约谈、责令整改。其中，整改期间，起点中文网问题突出的“都市”频道“异术超能”栏目、“女生网”频道“N次元”栏目暂停更新7天，晋江文学城停止更新原创分站15天。

内外忧患下，市场对阅文集团观望怀疑的声音越来越多。但从阅文集团在中国网络文学领域奠定的用户基础以及营收规模来看，短期内阅文行业领先者的地位似乎仍难撼动。