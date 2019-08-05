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摘要

【住房信贷政策应差异化实施】经历大约半年的连续下调后，近期一些地方的房贷利率频频传出回弹的消息，南京、苏州、杭州等多座城市的房贷利率均有所上浮。其中，已经连续出手升级楼市调控的苏州，房贷利率在6、7月连续上浮。杭州的房贷额度和利率则是双双收紧，首套房贷款利率从较基准上浮5%涨到较基准上浮8%。（证券时报）

经历大约半年的连续下调后，近期一些地方的房贷利率频频传出回弹的消息，南京、苏州、杭州等多座城市的房贷利率均有所上浮。其中，已经连续出手升级楼市调控的苏州，房贷利率在6、7月连续上浮。杭州的房贷额度和利率则是双双收紧，首套房贷款利率从较基准上浮5%涨到较基准上浮8%。

在“房住不炒”的调控基调下，部分热点城市房贷调控力度的加强在意料之中，而部分热点城市房贷利率上升似乎也体现了“因城施策”。但是，部分热点城市房贷利率的变化，时刻牵动着“刚需一族”的神经。在一些市场人士看来，房贷利率是调控房价的有力武器之一，也是银行根据市场供需情况进行自行调整。只是，住房信贷政策既要有助于防范风险、抑制泡沫，也要满足居民合理的购房需求。

从住房信贷来看，应实施差异化的政策，根据购房区域、主体的不同，综合运用调整贷款总量、贷款价格、贷款条件、首付比例等手段，既调控总量又调整价格，既满足刚性需求又抑制投资投机，促进房地产市场的平稳健康发展，既着眼当下又引导预期，将“房住不炒”的定位落到实处。此外，金融系统通过上调具有风向标意义的房贷利率，可以防止资金大规模流向热点城市的房地产市场，转而推动资金流向实体经济，促进当地实体经济发展。

除了房贷利率，房地产企业融资进一步趋紧也成为市场热议的话题。7月29日，人民银行在北京召开银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会。会议指出“房地产行业占用信贷资源依然较多”，并要求“保持个人住房贷款合理适度增长，严禁消费贷款违规用于购房，加强对银行理财、委托贷款等渠道流入房地产的资金管理”。会议还强调，加强对存在高杠杆经营的大型房企的融资行为的监管和风险提示，合理管控企业有息负债规模和资产负债率。可以预见，今年下半年部分房企在发债等方面会比较节制，同时也会积极进行债务的清偿，以降低资金方面的压力。

最近恰逢深圳“731楼市调控”一周年。多家银行的客户经理告诉记者，深圳的银行目前房贷利率无变化，首套房仍执行较基准上浮5%的利率。这一年来，深圳房地产市场表现比较平稳，房价无较大波动，房贷利率也经历了多次调整。深圳的调控经验，或许也可视为差异化房贷政策的一个注脚。

（文章来源：证券时报）