中国人民银行将于8月14日在香港发行300亿元人民币央行票据

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央行回应人民币汇率“破7” 汇率机制将继续发挥“稳定器”功能

8月5日，在岸人民币汇率、离岸人民币汇率双双“破7”。上午9时15分左右，离岸人民币兑美元汇率跌破7关口，9时40分左右最低报7.1092。同时，在岸人民币兑美元也跌破7元，盘中最低报7.0474。

截至8月5日19时，在岸人民币兑美元报7.0421；离岸人民币兑美元报7.0902。

此外，据中国外汇交易中心数据显示，8月5日，人民币对美元中间价报6.9225，下调了229点。该价格也创下了去年12月3日以来的新低。前一交易日，人民币对美元中间价报6.8996,16时30份收盘价报6.9413。

对于人民币汇率“破7”的原因，央行有关负责人表示，受单边主义和贸易保护主义措施等影响，8月5日人民币对美元汇率有所贬值，突破了7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。

对于人民币汇率“破7”后的走势，央行有负责人表示，人民币汇率走势，长期取决于基本面，短期内市场供求和美元走势也会产生较大影响。市场化的汇率形成机制有利于发挥价格杠杆调节供求平衡的作用，在宏观上起到调节经济和国际收支“自动稳定器”的功能。中国作为一个大国，制造业门类齐全，产业体系较为完善，出口部门竞争力强，进口依存度适中，人民币汇率波动对中国国际收支有很强的调节作用，外汇市场自身会找到均衡。

央行负责人表示，近年来在应对汇率波动过程中，人民银行积累了丰富的经验和政策工具，并将继续创新和丰富调控工具箱，针对外汇市场可能出现的正反馈行为，要采取必要的、有针对性的措施，坚决打击短期投机炒作，维护外汇市场平稳运行，稳定市场预期。人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

人民币汇率“破7”对企业和居民有何影响？该负责人表示，对普通老百姓而言，过去20多年，人民币对美元和一篮子货币升的时候多、贬的时候少，中国的老百姓主要金融资产在人民币上，受到最好的保护，其对外的购买力稳步攀升，这些均能从老百姓出国旅游、境外购物、子女海外上学中反映出来。企业也是如此。我们不希望企业过多暴露在汇率风险中，支持企业购买汇率避险产品规避汇率风险。同时也要看到，目前人民币汇率既可能贬值，也可能升值，双向浮动是常态，不仅是企业，即便更为专业的金融机构也难以预测汇率的走势。因此我们建议，要专注于实体业务，不要将精力过多用在判断或投机汇率趋势上，要树立“风险中性”的财务理念，叙做外汇衍生品应以锁定外汇成本、降低生产经营的不确定性、实现主营业务盈利为目的，而不应以外汇衍生品交易本身盈利为目的。

易纲：对人民币继续作为强势货币充满信心

“无论是从中国经济的基本面看，还是从市场供求平衡看，当前的人民币汇率都处于合适水平。虽然近期受到外部不确定性因素影响，人民币汇率有所波动，但我对人民币继续作为强势货币充满信心。人民银行完全有经验、有能力维护外汇市场平稳运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。”

5日晚间，人民银行行长易纲就汇率问题作出如上表态。这也是继昨日上午有关负责人答记者问后，人民银行一天内第二次就汇率问题发声。而且，两次发声的态度都很坚决和明确。

易纲指出，近期，国际经济形势和贸易出现了一些新的情况，市场预期也随之发生了一些变化。受此影响，8月以来许多货币对美元出现了贬值，人民币汇率也受到了一定程度的影响，这个波动是市场驱动和决定的。

他强调，中国作为一个负责任的大国，会恪守历次二十国集团领导人峰会关于汇率问题的承诺精神，坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对外部扰动。

“一直以来，人民银行致力于维护人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，这个努力相信大家有目共睹。”他表示。

易纲指出，当前，中国经济稳中有进，经济增速在主要经济体中位居前列，展现出了巨大的韧性、潜力和回旋余地。国际收支总体平衡，外汇储备充足，外汇市场上套期保值的企业越来越多，中国和主要发达经济体的利差处于合适区间，能够支撑人民币汇率的基本稳定。

据悉，人民银行和外汇局将保持外汇管理政策的稳定性和连续性，保障企业和个人等市场主体合理合法的用汇需求。深化外汇领域改革开放，进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平，服务实体经济发展和国家全面开放新格局。