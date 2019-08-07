险资迎来举牌小高峰 平安、国寿、新华买入港股

中华PE:

全球股市出现震荡走势，多家险企近期却积极开拔入市。日前，平安人寿约86亿港元受让中国金茂15%股份，中国人寿举牌港股中广核电力。

中国人寿7月25日从二级市场买入中广核电力800万股，每股平均价2.2066港元，涉资约1765万港元。不过就最新收盘情况来看，中国人寿新买入的股份已经浮亏133万港元。增持后中国人寿与一致行动人合计持有5.6亿股，持股比例从此前的4.947%上涨至5.019%，构成举牌。

在4月，中国人寿还参与申万宏源港股IPO，持股比例约为6.9%。6月还打算以7.94亿元入主万达信息，此次举牌由于出让方未达到协议条件而告吹。

也在7月底，平安人寿通过协议转让的方式，以现金85.97亿港元受让中国金茂1.87亿股份，使中国平安的持股比例由0.02%上升至15.22%。新华人寿也将以每股4.8106港元的协议价，从中化集团购买中国金茂约1556万股配售股份，占中国金茂现有已发行股本约0.13%。

在今年初，平安就以42.03亿元受让华夏幸福股份，对其持股从19.56%上升至25.25%，坐稳了第二大股东之位。

今年，银保监会多次发声支持险资入市，今年已经有4起险资举牌上市公司的案例。

资料显示，2015年是上市公司举牌高峰，共有36家上市公司被险资举牌，随后因为险资举牌出现乱象，被严格监管。此后，举牌数量便急剧下降，2016年为15家，2017年为8家，2018年有9家。去年下半年以来，上市公司出现股权质押等风险，监管层呼吁险资驰援，举牌出现明显回暖。