长城汽车与宝马“婚变”？长城汽车：光束汽车进展顺利

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传言长城汽车与宝马“婚变” 长城汽车：光束汽车项目进展顺利

继去年长城汽车与宝马“喜结良缘”后，近日有外媒报道，宝马与长城汽车合作遭遇重重问题，双方无法达成一致，谈判停滞不前，合作可能完全终止。

据悉，有知情人士称，宝马和长城汽车的合作谈判进展并不顺利，双方无法就最基本的问题达成一致。与此同时，多名宝马高级工程师原本应赴中国进行组装的计划也暂时搁浅，合作疑似停摆。

面对外界对这一事件的关注，长城汽车方面回应《中国经营报》记者称：“目前，光束汽车项目进展顺利，项目团队在各个领域取得了众多成果，双方股东对此项目充满信心。”华晨宝马方面则告诉记者，目前没有这方面的消息。

对于“婚变”传言，上海明华有道咨询有限公司执行总监封士明在接受记者采访时表示：“有这样的传言可能跟两个企业的特性有关，两个企业都比较强势，就合资而言，这么多年，从捷豹路虎、吉普、克莱斯勒、菲亚特，一直到宝马MINI，长城汽车一直没有‘出手’，是因为自己的坚持，自己的想法更多一点，不会像其他自主品牌过于急切。坚持自己的(结果)，会让对方比较被动。而宝马也是比较强势的品牌，所以‘强强联合’在一起，如果发生争议，没有那么容易去调和。”

值得关注的是，2018年7月10日，在中德两国总理的见证下，长城汽车与宝马正式签署了合资经营合同。双方将合资公司命名为光束汽车有限公司，双方各持股50%，注册资金17亿元人民币，注册地址为江苏省张家港市，投资总额达51亿元人民币。

据了解，这是宝马集团在全球范围内的首个纯电动车合资项目，合资公司也将整合股东双方的技术、资源和管理优势，聚焦新能源汽车领域，面向全球市场开发新一代纯电动汽车。

值得关注的是，在长城汽车与宝马签订合资经营合同半个月之前，发改委和商务部就发布了《外商投资准入特别管理措施 (负面清单)(2018年版)》。根据政策，2018年允许外方建立独资新能源汽车公司；2020年取消商用车制造外资股比限制；2022年取消乘用车制造外资股比限制，以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。

在这种背景下，封士明分析称：“对于宝马来说，完全有能力、有条件走特斯拉的路子，不用考虑长城汽车。而长城汽车本来就有自力更生的能力，旗下独立纯电动车品牌欧拉发展得也挺快，双方完全可以找一种新的方式来合作，不一定非得做新品牌，毕竟做新品牌也是挺难的，需要巨大的资金投入，不如集中精力做好本身的业务。”

与此同时，在封士明看来，长城汽车与宝马的合作是两国高层乐见其成的，但如果在市场实际操作的过程中，双方各自有了更好的选择，可以实现利益最大化，也没有必要一定“拉郎配”。