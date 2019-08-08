网易第二季度财报：电商净收入52.47亿元 同比增长20.2%

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8月8日消息，网易今日公布了2019年第二季度财报。财报显示，该公司2019年第二季度净收入为人民币187.69亿元（约合27.34亿美元），同比增长15.3%。

利润方面，网易第二季度净利润达人民币30.714亿元（约合4.474亿美元）；基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为人民币36.454亿元（约合5.31亿美元），同比增长33.8%。

具体而言，在线游戏、电商业务在第二季度均保持了较为稳健的发展态势。数据显示，网易2019年第二季度在线游戏服务净收入为114.33亿元人民币（16.65亿美元），同比增加13.6%；电商业务位居其后，净收入为52.47亿元人民币（7.64亿美元），同比增加20.2%。

广告服务净收入为5.82亿元人民币（8,472万美元），同比下降8.3%；创新及其他业务净收入为15.07亿元人民币（2.20亿美元），同比增加23.2%。毛利润为81.26亿元人民币（11.84亿美元），同比增加12.2%。营业费用为46.40亿元人民币（6.76亿美元），同比下降5.5%。

值得一提的是，网易董事会批准了二季度股利为每股美国存托凭证1.04美元。网易公司首席执行官兼职董事丁磊表示，“我们聚焦核心业务的战略颇有成效，各重要板块的竞争力和运营效率有了显著提升。作为一个以内容取胜的企业，我们将不断打磨产品，为广大用户群体创造更多的优质内容和更好的用户体验。在网易业务稳健发展的支持下，我们的董事会批准了二季度股利为每股美国存托凭证1.04美元。”