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【徐翔离婚闹剧刷屏！210亿资产冻结 110亿罚款谁背？私募一哥妻子能分50亿吗？】自五个月前私募大佬徐翔的妻子应莹提出离婚以来，舆论围绕他们的话题时不时会上热搜。而8月7日应莹在七夕发表了一篇文章，再度引爆舆论。（东方财富研究中心）

自五个月前私募大佬徐翔的妻子应莹提出离婚以来，舆论围绕他们的话题时不时会上热搜。而8月7日应莹在七夕发表了一篇文章，再度引爆舆论。

8月7日七夕节，农历七月初七。徐翔的妻子应莹，在自己的公众号发布文章《应莹：关于离婚案的一点说明》再度刷屏互联网。该文交代了自己的近况，提出了自己坚决要与徐翔离婚的诉求。

徐翔发家史

应莹生于1979年，较徐翔小两岁。1998年，两人相识于银河证券宁波解放南路证券营业部。该营业部正是徐翔发家之处。

上世纪90年代中期，18岁的徐翔放弃高考，成为一名专职投资人。徐翔自称“家境非常普通”，然而在他入市之初，父母就给他提供了3万元初始资金，这在当时并非小数目。

几年之后，徐翔声名鹊起，宁波银河解放南路营业部正是其发迹之地。当时，在该营业部4楼的贵宾室里，有专门做超短线的“三大高手”，徐翔正是其中之一。三人手握三四千万资金，在当时的熊市中，占据了营业部的绝大部分成交量。

几个人的操盘风格十分凶猛，洞悉庄家动向，果断吃进，火速撤离，市场将他们称为“宁波涨停敢死队”，甚至出现了“炒股不跟解放南，便是神仙也枉然”的说法。而徐翔则更胜一筹，赢下了“宁波涨停敢死队舵主”的称号。

市场传言，在宁波的几年，徐翔至少获利20亿元。2005年，徐翔从宁波迁至上海发展，经历了A股的一波大牛市。四年后的2009年他成立了上海泽熙投资管理有限公司。

直至2015年。这一年，徐翔的泽熙投资管理资金规模接近200亿元。

但随后在宁波给奶奶祝寿后回上海的跨海大桥上，徐翔被公安机关抓捕归案。而徐翔身着白色大褂被捕照，也一度成为坊间热议的话题。

2016年12月5日，徐翔在青岛中院走上审判席，被指控操纵证券市场罪，最终获刑5年6个月，并处罚金110亿元，没收非法所得90亿元。

据证券时报报道，徐翔持有的六家上市公司，大恒科技、宁波中百、东方金钰、文峰股份、华丽家族、长航油被冻结。

其中除华丽家族是由泽熙投资旗下投资企业持有外，其他股份分别由徐翔的妻子、父母和徐翔朋友等代持。

徐翔夫妇离婚案面临四难

对于有观点认为，应莹于此时提离婚。为的是加速资产的甄别和分割。

但广东奔犇律师事务所主任刘国华律师指出，依据相关报道，应莹在2019年7月31日上海市黄浦区人民法院做笔录的时候，再次确认本案只需要法院处理离婚和抚养权，财产问题另案主张。那么，黄浦区人民法院本次审理的离婚案应该是不涉及财产处理的。所以，我认为，并不能得出离婚案的开庭或者离婚后对于徐翔冻结资产甄别有加速的效果的结论。

对于徐翔夫妇的这场离婚案，浙江裕丰律师事务所厉健律师表示，徐翔妻子应莹起诉离婚是其法定民事权利，此案之所以引发广泛关注，不仅仅因为徐翔曾经是叱咤风云的“股神”，更是因为此案所涉财产金额特别巨大、法律关系错综复杂，“解铃还须系铃人”，此案的关键在于司法机关对夫妻共同财产的认定。

厉律师分析称，应莹离婚案主要面临“四难”：

一、依据先刑后民基本原则，在青岛中院对徐翔案涉财产甄别、罚金追缴尚未完成之前，离婚案审理法院可能对本案诉讼中止，或者向原告依法释明后，对离婚和子女抚养的诉请求先行裁决，案涉夫妻共同财产争议另案处理。

二、在刑事案件终了后，徐翔家庭共有财产与夫妻共同财产的甄别和分割，也可能引发民事诉讼，导致离婚案件夫妻共同财产分割按下“暂停键”。

三、如果徐翔在狱中，明确表态不同意离婚，法院通常会判决不准离婚，应莹需要在六个月后再次起诉。

四、徐翔可能面临操纵证券市场民事赔偿索赔诉讼，因此，在分割夫妻共同财产过程中，或有赔偿款预留事项存在重大争议。

巨额罚款谁来背？

那么110亿巨额罚款由谁来背？二人的夫妻共同财产究竟如何分割？

对于罚款，上海明伦律师事务所王智斌律师认为，刑事判决中涉及的罚金是刑罚的一种，是对犯罪人个人进行的处罚，因此，罚金应属于个人债务而不是夫妻共同债务。徐翔夫妇剩余共同财产分割完毕后，由徐翔以其分割所得的个人财产缴纳罚金。

换言之，如果夫妻共同财产对等分割，那么应莹有可能可以分得一半左右的财产，而徐翔应以其分得另外一半财产缴纳罚金。

对于资产冻结问题，王智斌律师认为，如果徐翔还涉及新的未审结刑事案件，那么剩余财产中是否存在违法所得尚需甄别。仅在目前已判决的案件中，在徐翔违法所得已经上缴的情况下，剩余财产不存在需要甄别的问题。但对于夫妻共同财产认定，王智斌律师认为，需要双方举证证明财产归属，如果涉及到第三方，情况就更为复杂。

应莹真能分到50亿财产？

那么应莹有可能分得的一半财产究竟有多少呢？按照应莹自己的说法，没收90多亿元的违法所得后，徐翔一家大约还有逾130亿元左右的净资产。应莹认为，这部分资产属于双方共有的合法财产，自己应该分得一部分合理的资产。如果要分割资产，她能获得超过50亿元。

但按徐翔母郑素贞的说法，徐翔17岁时向其借了3万块钱炒股，此后母子的资产一直没有分割。另外，徐翔所涉及到的几家上市公司也是由徐翔父母分别持股。这些财产最终是否被界定为夫妻双方共有财产还存在一定变数。

而根据第三方企业征信信息查询软件启信宝的数据显示，徐翔夫妇大部分公司实际上在徐翔父母名下。

启信宝显示，徐翔任上海泽熙投资管理有限公司法定代表人、股东兼总经理，其名下关联企业4家，其中担任法定代表人的4家，担任股东1家，担任高管3家，实际控制0家企业。在上海泽熙股权投资管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司这两家徐翔担任法人代表的公司中，应莹也有任职，分别担任监事。

启信宝显示，应莹关联公司也有四家，她是上海泽煦投资有限公司的法定代表人，是两家公司的股东，并在三家企业担任高管，实际控制有一家企业，上海泽煦投资有限公司。不过，这家成立于2011年的公司的股权结构显示，应莹持股58%，郑素贞持股42%，资料显示，郑素贞是徐翔的母亲，任泽熙投资管理有限公司执行董事、总经理。

虽然徐翔和应莹名下公司都不多，但是徐翔父母名下企业却不少，其中徐翔母亲郑素贞名下关联企业11家，担任法定代表人2家，担任股东11家，担任高管4家，实际控制企业达6家，包含徐翔担任股东的上海泽熙投资管理有限公司、上海泽熙股权投资管理有限公司。

徐翔父亲徐柏良关联企业9家，其中担任法定代表人4家，担任股东9家，担任高管4家，实际控制企业达8家。

除了泽熙投资管理外，还有哈尔滨八达置业有限公司(间接参股)、宁波中百股份有限公司(间接参股)、宁波三江干水产市场经营有限公司(间接参股)。

其中宁波中百股份有限公司是上市公司，2014年徐翔以父母之名入主宁波中百，但在一年后，徐翔就遇上了牢狱之灾。今年一季度，徐翔表哥马信琪母亲郑素娥买入329万股股份，位列宁波中百第9大股东。

仅供投资者参考，不构成投资建议

（文章来源：东方财富研究中心）