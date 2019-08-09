苏宁808拼购日24小时战报：单日订单总数破2600万单

中华PE:

8月9日消息，

公布了808超级拼购日24小时整体

：截至8月8日24点，808超级拼购日订单总数突破2600万。而8日零点一过，超级拼购日就迎来第一个爆发点：仅花了4个小时便超越了去年同期全天订单。



据《电商报》获悉，818发烧购物节期间，苏宁拼购大动作不断，先后签下贾玲、沈腾两位代言人，将“快乐拼购”进行到底，并启用了新的品牌口号“拼得值，值得拼”。

在8月8日的超级拼购日中，沈腾贾玲专属会场收获了300万个订单，显示出代言人不俗的带货能力。引发抢购热潮的“一元品”和“8块8包邮”共计惠及全国800万消费者。除了超低价的爆款外，苏宁拼购还为全国消费者发放了10亿元红包，进一步为消费者“减负”。

在单品方面，抽纸成为消费者最喜欢“拼”的单品。受干湿垃圾分类影响，不止上海人，杭州人也加入了“分类”大军，5万个干湿分离垃圾桶中有46%发往杭州。

在新渠道方面，808超级拼购日尝试了多种不同带货方式。其中，苏宁推客带货能力依旧强大，共计带货超过1000万单。在内容电商方面，苏宁拼购与快手的首次合作取得开门红，加上榴莲视频的扶持，来自短视频和直播的订单占比达15%。