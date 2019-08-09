中梁控股预计上半年净利润上涨超80% 同时获三大机构B+评级

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8月6日，中梁控股集团(2772.HK，以下简称“中梁”)公布了2019年中期正面盈利公告。今年上半年预计核心净利润上涨超80%。在销售方面，中梁亦成绩斐然，1-7月累计合约销售金额已经达749亿元，同比增长29%，完成全年销售目标的58%。

同时，上市不到一个月，世界三大评级机构惠誉、标普、穆迪分别公布了对中梁的信贷评级。其中，惠誉与标普授予中梁信贷评级“B+”，穆迪授予中梁信贷评级“B1”，同时三家评级机构均给予中梁的评级展望为稳定。

上市为公司开拓了融资渠道，债务情况持续优化，流动性不断增强，同时，今年上半年强劲的合约销售增长和公司多元化的土地储备也进一步支撑其评级，未来业绩增长具备较高弹性。

标普表示，中梁拥有良好的销售能力、现金回款和流动性，在长三角地区业绩表现良好。给予中梁“稳定”的评级展望表明，标普认为在未来12个月内，中梁的合同销售额将继续增长，公司在改善其融资渠道和降低成本的同时将会保持稳定的杠杆率。标普预计，随着中梁的上市，公司的融资渠道将会变得更加多样化。

同时惠誉报告中也提到，相比于BB评级的其他房企，中梁的评级得益于其合同销售规模的支撑。中梁将353个项目分布在中国5个核心经济地区有助于缓解潜在的地区经济和政策风险。惠誉提到，中梁的阿米巴生态系统及其整个房地产开发价值链的标准化，帮助其在2015至2018年迅速扩张，成为了中国前20大房地产开发商之一。

良好的财务结构是机构好评的基础较高的评级助推未来财务进一步优化

记者查阅数据显示，近三年中梁营业收入年复合增长率高达221.4%，从2016年的29.25亿增至2018年的302.15亿。净利润方面，过去三年也持续改善，2018年净利润达到25.26亿人民币，接近于2017年的5倍，保持了业绩的快速增长。

同时，公司财务状况的提升也与公司业绩成长具有极强的协同关系。截至2018年底，中梁有息负债270亿人民币，现金结余230亿人民币，基本上实现了短期负债的可覆盖。中梁副总裁游思嘉先生曾表示，随着公司上市带来的股本金的增加，中梁未来的负债机构将有更大的改善空间。

中梁控股向记者表示，业务上公司具有较高的成长性。受其灵活科学的拿地策略的支持，中梁拥有遍布五大战略性经济区的多元化高品质土地储备。中梁的土储中有55%位于经济发达的长三角，也有23%位于发展机遇广阔的中西部。今年以来，中梁在“全结构布局”的策略下，战略性地布局经济增长潜力巨大的核心区域，在海峡西岸经济区、珠三角经济区和环渤海经济圈增加土地储备，同时持续加大对重点二三线城市的拓展力度，进一步完善公司城市布局。

业内专家认为，中梁获得评级机构的稳定展望表明，未来12个月中梁将保持合约销售额及收入的高速增长，财务杠杆也将保持稳定。同时得益于规模增长，预期中梁的利润率将稳中有升。良好的评级也将对公司提高综合融资能力，拓宽资本市场融资渠道，实现更低融资成本具有重要意义。