华南城10亿元项目债券中止审核 年度销售目标完成91%未达预期

中华PE:

8月8日，深交所公告显示，中金-华南城购房尾款资产支持专项计划，状态更新为“中止审核”。

事实上，长江商报记者梳理发现，2018年5月以来，港股上市公司华南城(01668.HK)连续高息发债，其中，共发布了4笔融资利率超过10%的美元债，2笔年利率为8%—8.5%的境内公司债或中期票据。

近日，华南城发布2018/19财年的年报显示，报告期内，华南城实现合约销售达146.8亿港元，未达此前定下的160亿港元年度销售目标。若按照160亿港元销售目标计算，实现全年目标的91.73%。 年内到期债务为152.9亿港元，现金及现金等价物93.60亿港元，当中不受限制现金及现金等价物约为59.34亿港元，离覆盖短期债务有较大缺口。

连续高息发债

“当前房地产企业遇到融资方面困难，此前存在30多种融资工具，现在大门慢慢关闭，剩下的融资工具已经不多。”近日，某上市房企高管在公开场合表示。

8月8日，深交所发布公告，中金-华南城购房尾款资产支持专项计划状态变成“中止审核”。

根据披露，该债券类别为ABS，拟发行金额10.6亿元，发行人是华南国际工业原料城(深根据披露，该债券类别为ABS，拟发行金额10.6亿元，发行人是华南国际工业原料城(深圳)有限公司，承销商/管理人是中国国际金融股份有限公司。

事实上，自去年5月以来，华南城连续高息发债，截至目前已经发布了4笔融资利率超过10%的美元债，而此前都在5%—7%。

具体来看，华南城于2018年5月发行1.5亿美元优先票据，并于2018年6月增加发行1亿美元优先票据；于2019年3月发行2亿美元优先票据，并于2019年6月增加发行6000万美元优先票据。

“发行美元等外债，房企需要面对汇率风险，这对于本就高企的美元债融资成本来说，无疑是巨大的财务压力，且后续汇率如何变化存在较大不确定性，房企的汇率及财务风险敞口或存在持续恶化的风险。”市场分析人士提出。

同时，华南城8月6日公告称，公司全资附属公司华南国际工业原料城(深圳)有限公司已分别于今年8月2日及5日完成发行2019年第一及二期境内公司债券，发行本金合共为14亿元，年利率为8%，期限最长为三年。华南城表示，发行债券所得款项主要用于偿还华南国际的债务。

今年4月18日，华南城还发行了2019年度第一期中期票据，发行金额为6亿元，期限最长为三年，年利率为8.5%。发行所得款主要用于置换华南国际及其下属公司现有借款。

全年净利润下跌28%

华南城将自己定位为“一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业”。据了解，2002年5月，华南城在香港注册成立，2009年9月在香港主板上市。

2009年至2013年，其营业收入和净利润稳步增长，营业收入从15.75亿港元增长至74.88亿港元，净利润则从3.30亿港元增长至27.50亿港元。

2014年，华南城收入首次突破百亿大关，达134.68亿港元。然而2015年至2016年，公司经营业绩出现较大波动，2015年其收入仅为97.58亿港元，2016年为61.36亿港元，在2014年的基础上腰斩。

随后，华南城业绩再次进入上升通道，2017年和2018年，其营业收入和净利润双升，不过值得一提的是，2018年净利润增幅已经大幅下滑。此外，2017年，期经营现金流净额增幅从176.48%锐降至20.12%，净资产收益率从2.01%降为-1.88%。

不久之前，华南城发布了2018/19年报，报告期内，华南城实现收入102.74亿港元，同比微升9.2%；母公司拥有人应占利润32.51亿港元，同比下降27.9%。

华南城多次对外强调“与房地产行业不同”，然而财报显示，过去一年，华南城位于南昌、南宁、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆7个项目中，有5个项目的住宅物业销售占总销售收入的比例超过了60%，其中合肥华南城完全依赖住宅销售。

同时，值得一提的是，近年来，华南城多次失约自己定下的年度销售目标。2018/19财年，华南城的销售目标为160亿港元，然而其实际的合约销售为146.77亿港元，仅完成目标的91.73%。

销售不达预期的同时，华南城还面临着债务压顶的局面。2018/19年报显示，华南城年内到期债务为152.9亿港元，现金及现金等价物93.60亿港元，当中不受限制现金及现金等价物约仅为59.34亿港元。

此外，报告期，其融资成本增加80.1%至5.309亿港元。华南城称，主要由于作为一般流动资金用途的银行及其他借贷增加而其利息开支计入损益表所致。数据显示，截至2019年3月31日，华南城计息银行及其他借贷合计为177.387亿港元，其中87.79亿港元须于一年内或应要求偿还、42.813亿港元须于第二年偿还、41.416亿港元须于第三至第五年偿还及5.369亿港元须于五年后偿还。