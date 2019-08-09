吉利汽车7月份销量环比增1% 前7个月累计完成年度目标55%

中华PE:

“2019年吉利将面临更大的挑战。”吉利集团掌门人李书福此前在新年致辞中说道。而事实的确如此，8月7日，吉利汽车发布公告称，集团在7月份的总销量为9.14万辆，比去年同期减少约24%，较今年6月份环比增长约1%。

数据显示，吉利汽车在今年前7个月的总销量为74.31万辆，较去年同期减少了约16%，达到全年经修订后销量总目标136万辆的55%。同时，吉利汽车7月份出口量增长至3989辆，在中国市场的总销量为8.74万辆，较去年同期减少约26%。

完成年度目标的55%

2018年，吉利汽车全年销量为1500838辆，同比增长20%，全年158万辆的销售目标完成了95%。此后，吉利汽车发布了2019年目标销量为151万辆。

今年7月8日，吉利汽车发布2019年上半年业绩预告称，与去年同期相比，预计今年上半年净利润将减少40%左右。公司上半年汽车累计销量为65.17万辆，同比下降约15%。彼时，吉利汽车表示，将全年销量目标由原定的151万辆下调10%至136万辆。

对此，有业内人士指出，上半年中国汽车市场整体销量下跌超过了预期，吉利汽车下调销售目标也足以看出其为经销商主动减少库存的决心。事实上，就市场的不确定性和吉利目前的表现来看，调整后的目标对企业来说依然压力不小。

最新数据显示，吉利汽车在2019年前7个月的总销量为74.31万辆，截至目前只完成了全年经修订后销量总目标136万辆的55%。

具体来看，7月份，吉利旗下的新帝豪、博越与缤越3款车型销量破万，分别为15006辆、15006辆与10671辆。另外，7月份，远景轿车、帝豪GS、帝豪GL的销量分别为5045辆、5844辆、5017辆。

同时，今年7月份，吉利推出的首款多用途汽车嘉际的销量为3456辆、最新跨界运动型多用途车型星越的销量为3034辆、首款高端纯电动轿车几何A的销量为1076辆，并未体现出明显的增长拉动作用。

此外，根据公告披露的数据显示，7月份，吉利集团销售的新能源和电气化汽车达4476辆，其中，7月份最畅销的车型为帝豪EV、嘉际MHEV、星越MHEV及几何A，上述车型总销量占集团新能源和电气化汽车总销量的65%。

但记者注意到，今年6月份，吉利集团新能源和电气化汽车的销量为1.60万辆，这也意味着，其7月份新能源及电气化汽车的销量环比下滑超过70%。

有市场人士表示，国内市场的疲软导致车企业绩在今年均有不同程度的受挫，吉利旗下几款主力车型销售情况较为稳定，同时随着帝豪EV、几何A等几款新能源的热销，吉利汽车在新能源市场依然有很大潜力。

机构评级好坏参半

据记者了解，今年以来已经有多家机构对吉利汽车的表现持不乐观态度。花旗在7月5日将吉利汽车的评级下调至“沽售”，下调其目标价至9.3港元，甚至表示吉利产品周期黄金时代已终结，引发吉利汽车股价连续3天下跌。

随后，中金公司也表示，吉利汽车自身盈利能力不确定性增强，下调评级至“中性”，同时下调其目标价至9港元。

而在吉利汽车宣布下调2019年年度销量目标之后，包括光大证券、西部证券、辉立证券在内的多家机构也随之纷纷下调了对吉利汽车的目标价。

其中，辉立证券8月2日称，吉利汽车的出口业务仍然是亮点，出口马来西亚的博越受到当地市场的欢迎，带动公司上半年出口量同比增长接近300%，未来随着本土生产的落地，打开当地市场并辐射东南亚的前景值得期待，给出“中性”评级，下调目标价格至12.66港元。

而华创证券、中信证券等机构依然给出“买入”评级，其中，华创证券研报指出，上半年吉利厂家折扣相对克制，对销量虽有一定影响，但拉长周期来看能够保证其品牌力不下滑，为后期中高端车型进一步发展做好铺垫，以维护发展质量。

对于下调销售目标，华创证券表示，这可视作公司再次发出不做价格竞争的信号。同时，市场担心汽车股表现，吉利率先发布了业绩预告则是将不确定性一次性消除。展望接下来一个季度，吉利库存已降至低位、销量有望随行业回暖而回升，近期可见的潜在利空基本全部落地，维持目标价15.1港元和买入评级。