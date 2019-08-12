阳光100债务近300亿现金 年销售目标完成3成拟转换品牌战略

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卖地还债，阳光100(02608.HK)的流动性困境再次被放大。

8月4日晚间，公司发布公告称，将以5.13亿元的价格出售旗下东莞市清园孵化器有限公司的100%股权。公司表示此次出售有利于改善其经营性现金流，进而改善集团的财务状况。

财报数据显示，截至2018年末，阳光100贷款和借款总额为296.95亿元，短期债务约104亿元，而现金及现金等价物为近三年来最低，仅25.89亿元；净负债率高达261.6%；公司净资产同比减少21.12%至14.26亿元。

股价暴跌、卖地还债，销量业绩不佳，贷款担保人失联……面对重重质疑，阳光100表示，将彻底转换赛道，下决心离开住宅主流房地产市场，把全部精力投入到创新产品线。

4个月卖地回笼资金超60亿

8月4日晚间，阳光100发布公告称，将以5.13亿元的价格出售旗下东莞市清园孵化器有限公司的100%股权，即东莞市松山湖的物业开发项目。

公告显示，此次阳光100附属公司深圳首佳控股发展有限公司(卖方)与深圳市诚进控股集团有限公司(买方)及东莞市清园孵化器有限公司(目标公司)订立股权转让协议。买方同意购买目标公司100%股权及贷款，总代价为人民币5.13亿元。其中包括权益代价1.17亿元、贷款代价3.48亿元及债务4864.8万元。

阳光100此次出售的项目位于广东省东莞市松山湖的物业开发项目。按照公告，该地块面积约102亩，计容建筑面积87756平方米，可开发作办公用途。物业开发项目包括六幅土地，目前正处于不同建设阶段。

阳光100称，出售该项目将获得现金流入4.64亿元，有利于改善其经营性现金流，进而改善集团的财务状况。

事实上，这也是继今年上半年，阳光100与融创、佳兆业达成股权转让协议后，再度出售旗下项目。4月2日，阳光100将重庆阳光壹佰70%股权作价13.34亿卖给了融创，两周之后又宣布将旗下卓星集团100%股权以46.61亿出售给佳兆业。这两家公司资产分别为重庆南岸区两个物业开发项目和广东清远清城区龙塘镇项目。目前，重庆阳光壹佰已经完成工商变更，卓兴集团收购计划也已经通过股东大会批准。不到半个月时间，阳光100共计回笼资金近60亿元。

7月25日，阳光100管理层公开表示，卖地并不是个负面消息，而是坚定转型的表现，一方面可以快速回笼资金、降低负债，另一方面有利于轻装上阵，集中精力换赛道。今年，公司还会继续出售项目，算上前两个项目，全年要出售的项目价值达到百亿元。

债务总额近300亿现金仅26亿

频卖资产背后，是阳光100高负债和销售业绩不佳。

财报数据显示，2018年阳光100总资产614.52亿元，总负债518.44亿元，资产负债率84.37%，较2017年同期资产负债率增长0.8%。流动负债由2017年246.76亿元上升至2018年的279.89亿元，同比增长13.4%。

其中，贷款和借款总额为296.95亿元，其中须于一年内或按要求、于一年后但两年内、两年后但五年内、五年后偿还的金额分别为104.2亿元、123.82亿元、85.03亿元、3.9亿元。但一年内到期债务及合约保证金约192亿元，公司现金仅有25.89亿元。

同时，2018年流动比率由2017年同期170.5%减少至164.1%，资本负债比率由2017年的48%增至2018年的48.3%，净负债比率由2017年的231.6%上升30个百分点至261.6%。阳光100表示，主要原因为由贷款及借款总额增加。

面对高负债，阳光100也在不断扩大融资途径。6月28日发布的公告显示，公司拟发行于2021年到期的11.5%优先票据，规模为2亿美元。

然而，面对自身存在巨大资金压力，阳光100还对外提供借款。公告显示，在2016年年初至2018年年末期间，公司及集团向8家企业提供了21份、合计15.47亿元的贷款，但由于担保人失联，决定计提约9.47亿元应收账款和其他应收款项损失拨备。

资料显示，失联的这位担保人是A股上市公司*ST中科的实际控制人张伟，他因为涉黑在今年4月已被深圳公安逮捕。借款的上述8家企业中，多家企业与张伟存在关联，有4家公司在同一天被工商部门列为经营异常名录。

2018年报披露，这笔款项已出现“用风险显著增加”的情况，且存在收回款项的不确定性，主要因是这名神秘担保人士因协助有关部门调而失去联络。

计提约9.47亿元的损失拨备，对阳光100来说算是一笔不小的数目。2018年阳光100全年营收75.79亿元，同比增长10.2%；年度溢利2.43亿元，同比减少71.4%；权益股东应占利润-0.3亿元，2017年则为5.93亿元。

年销售目标仅完成3成拟转换赛道

面对外界种种质疑和财务流动性危局，阳光100决心彻底转换赛道，专注聚焦非住宅市场。

在2019年中期会议上，阳光100总裁易小迪表示，坚定、下决心离开住宅主流房地产市场，把全部精力投入到创新产品线。

而其所指的新业态，即阳光100的“1+3”品牌战略。“1”是聚焦年轻知识精英、中产阶层目标客群，“3”是共享式服务公寓(喜马拉雅)、文化街区(凤凰街)和复合型社区(阿尔勒)。

但实际上，阳光100转型首先面临的是资金压力。年初业绩会上，阳光100即提出将在2019年出售优质土地，来支持公司流动性缺口，且为公司未来2-3年的业务转型作资金补充。然而，仅靠出售项目缓解危机显然不是长久之计。

与此同时，阳光100今年上半年业绩并不乐观。数据显示，2019年7月，阳光100实现未经审核合同销售额约人民币7亿元，(包含小股操盘项目人民币2.51亿元)，同比减少8.50%，对应合同销售面积约5.07万平方米，同比减少11.36%。

今年前7个月，阳光100实现未经审核合同销售额约人民币44.88亿元(包含小股操盘项目人民币9.78亿元)，同比2018年的51.75亿元减少13.28%，对应合同销售面积约36.32万平方米，同比减少10.70%。阳光100全年销售目标为150亿元，仅完成任务的三成。

业内人士认为，控制成本、提高效率、去库存，阳光100转型还有很长一段路要走。