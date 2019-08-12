汇丰回应范宁与黄碧娟两高管离职：与华为无任何联系

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继汇丰集团行政总裁范宁离职后，据港媒消息，汇丰银行大中华区行政总裁黄碧娟日前已辞职。针对此消息，今日晚间，汇丰银行相关发言人向新京报记者确认称，集团总经理及大中华区行政总裁黄碧娟已决定离任，向外寻求其他发展机会。此外，上述人士还强调，范宁、黄碧娟离职与华为事件完全无任何联系。

“四个市场的行政总裁将继续通力合作，共同促进汇丰在大中华区的业务增长。换而言之，大中华区行政总裁一职将不再补缺。”汇丰银行上述发言人还表示，根植中国150多年，汇丰对中国拥有长久的承诺，持续投入和发展中国业务的策略不会改变，并将一如既往地为中国经济繁荣和增长贡献力量。

黄碧娟的离职意味着汇丰控股一周内两个高层离任。8月5日，汇丰银行控股在披露2019年二季度业绩时，还披露了一则重大人事变更，即汇丰银行CEO范宁将卸任，汇丰银行全球商业银行部门负责人Noel Quinn将接替范宁担任临时首席执行官。

有传言称，范宁离职或涉“华为案”。据环球时报援引《金融时报》称，因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上的汇丰银行，为逃脱处罚，同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为高管被捕。对此，任正非在接受英国《金融时报》采访时表示汇丰的说法有问题。任正非还表示，“汇丰银行从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务，也知道Skycom与华为的关系。华为和这家银行之间的邮件可以证明，上面还有银行的LOGO。所以从法律的角度来讲，他们不能说他们被骗了或者不知道，因为我们有证据。”

今日晚间，汇丰银行相关发言人向新京报记者强调：“黄碧娟的离职与汇丰集团行政总裁范宁的离职以及华为事件完全无联系。”