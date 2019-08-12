头部房企7月拿地积极 TOP10企业新增货值门槛降14%

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进入7月，全国地价结束连续6个月的上行趋势，土地成交溢价率回落，土地出让金环比下跌。但7月份房企拿地基本延续上月的积极态势。

中指研究院数据显示，今年1~7月，碧桂园、万科、融创占据拿地金额排行榜前三位。碧桂园拿地金额1086亿元，与2018年的1079亿元几乎持平，但拿地面积减少了近1000万平方米。

从企业新增货值角度看，前三梯队房企新增货值门槛值环比增速继续下滑，头部梯队企业减速则更为明显。

8月初，在中指研究院举行的市场形势及企业研究成果分享会上，中国指数研究院研发中心研究副总监吴建钦指出，7月底，整个市场预期(包括销售端、融资端)都会对给房企造成影响，加之融资渠道会持续收紧，企业资金压力也会比较大。这些方面共同加起来，下半年企业拿地会更加谨慎，投资情绪也会更加理性，土地市场也会逐步回归理性。

头部房企积极拿地

中指研究院《2019年1~7月全国房地产企业拿地排行榜》显示，今年前7个月，TOP10房企拿地总额6605亿元，拿地门槛为407亿元，较2018年同期均略有上升。从面积上看，TOP10企业拿地总面积14104万平方米，去年同期为13745万平方米，略有增涨。

具体到企业，1~7月，碧桂园累计拿地1086亿元，位居拿地榜首位；万科以总额1030亿元占据榜单第二位；第三名融创拿地总额685亿元。TOP10企业拿地总额6605亿元，占TOP100企业的36.5%，行业集中度继续提升。

同策咨询研究总监张宏伟向《每日经济新闻》记者表示，“头部企业确实现阶段拿地动作比较积极，当前土地市场回归理性，在公开市场拿地还是比较好的机会。所以一些大企业进行积极补仓和布局，而部分中小企业市场反应能力比较弱，主动收缩了战线，拿地也理性了。未来大型企业和中小企业在土地市场的做法还是不一样的。”

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，“大型企业销售规模比较大，拿地也会比较多，这个基本上是可以预期的。从某种程度上来讲，也侧面也说明了当前地产企业还是愿意去主动拿地，市场也没有想象中的悲观，很多企业还是愿意做大规模。”

以万科为例，其7月在土地市场继续发力，单月拿地金额超280亿元。而融创前7个月拿地金额是去年同期(142亿元)的近5倍，从去年第34名跃升至今年的第3；拿地面积达到1188万平方米，较去年同期几乎翻番。

张宏伟指出，“未来大型房企在市场下行的周期中仍然更占优势，强者恒强的局面还会出现。现在还是大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼。将来三到五年，很可能大鱼吃大鱼，甚至头部前10、前20房企在接下来的市场竞争和洗牌过程中被淘汰。”

新增货值门槛降低

对房企而言，土地储备更强调规模，而货值则站在投资角度。

从亿翰智库《2019年1~7月中国房地产企业新增货值TOP100》榜单来看，碧桂园、万科稳坐冠亚军，而融创新增货值是去年同期的3倍，跃升至榜单第三位；保利和阳光城跃进前十位。

值得注意的是，今年1~7月，新增货值破千亿元的企业仍然只有15家，而去年同期为17家。同时，前三梯队房企新增货值门槛值环比增速继续下滑，TOP10房企新增货值门槛值为1236.8亿元，同比下降14%，头部梯队房企减速较为明显。

严跃进向《每日经济新闻》记者分析认为，“新增货值增速放缓和市场周期有关。当前市场周期处在下行阶段，对企业拿地有影响，企业降速也是应对风险的一种考虑。一般来说，土地储备规模比较大，说明企业拿地实力比较强。但是当前货值比较高，结合融资环境来看，仍然是有些风险。”

中国指数研究院企业研究总监李建桥李建桥则指出，“下半年房企面临着销售和外部融资受限，包括应对债务的压力，我们认为下半年房企要积极认清政策和市场的形式，要强化投资和资金的运用力度，推快销售回款，增强整体的企业核心优势，才能保证总体稳健的发展。”

从城市来看，中指研究院数据显示，今年1~7月，全国土地成交金额TOP10城市累计成交额9229亿元，同比增长14.8%，而2018年同期为8037亿元。一二线城市仍然是房企投资拿地的重中之重，其中杭州以1672亿元位列榜首，同比下降17%；中西部城市土地市场成交日趋火热，武汉、昆明、西安、郑州均登上规划建筑面积榜单。

长三角在四大城市群中仍然保持最高热度。1~7月，TOP10房企在长三角地区拿地金额共计2721亿元，位列首位；在中西部拿地金额达1951亿元；珠三角和环渤海以1219亿元和1217亿元分列第三、第四位。

李建桥指出，“前期认为政策放松的可能性正在变小。但是城市分化还是在加深的，这种结构性的机遇还是存在的。”