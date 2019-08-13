阅文集团上半年版权运营收入超过去年全年

中华PE:

阅文集团让版权运营与在线阅读均衡发展的设想正在变为现实。

阅文集团12日公布2019年上半年业绩，上半年实现总收入29.7亿元，同比增长30.1%；净利润约3.93亿元，同比下降22.4%。其中，版权运营业务收入达到12.2亿元，同比增长280.3%，超过2018年全年的10亿元，在总收入中占比达到40.9%。究其原因，除了收购新丽传媒的合并收入贡献外，IP深度运营和版权多维变现正成为阅文集团最新半年报透露的关键信息。

财报显示，阅文集团上半年版权运营收入同比增加280.3%至12.2亿元，其中收购新丽传媒贡献版权运营收入约6.6亿元。而剔除并表因素影响，阅文集团自有版权运营收入达到约5.6亿元，相比去年同期的3.2亿元涨幅仍达到75%。

与此同时，阅文集团2019年上半年来自版权运营及其他收入(主要包括销售纸质图书收入)同比增长224.1%至13.1亿元，在总收入中占比由去年同期的不足20%跃升至44%。按照阅文集团联席CEO吴文辉在上市之初所提的设想，未来阅文集团的版权运营收入占比要在40%至50%，与原本优势的在线阅读业务收入实现均衡发展。而今，这一目标已然实现。

不可否认的是，报告期内阅文集团在线业务收入同比减少11.5%至16.6亿元，也对版权运营收入占比的快速提升产生一定影响。这也倒逼阅文集团加速通过IP运营，向产业链要收入。

阅文集团表示，公司版权相关的自营网络游戏、联合制作的动画及联合投资的电视剧及网络剧的收入增加，反映出版权改编业务参与程度的增加。期内，阅文集团授权改编约70部网络文学作品，涉及电影、电视剧、动漫及手游等多种形式。版权运营及其他业务毛利6.6亿元，同比增长454.4%。

以爆款IP《全职高手》为例，《全职高手》是阅文集团白金作家蝴蝶蓝8年前开始创作的一部电竞小说，全网点击近百亿，小说的主角“叶修”也成为风靡“Z世代”的虚拟偶像。阅文集团IP运营相关负责人透露，背靠阅文集团以及腾讯的跨平台资源，叶修和《全职高手》的IP开发从起步就是多元、全方位、跨圈层的。例如，《全职高手》IP已经开发出实体图书、手游、周边衍生品等多业态产品。

随着新丽传媒整合深入、自主开发IP各种改编形式的加速，当季费用增长较快的板块发生在影视剧制作成本及费用，这也成为导致阅文集团上半年净利润同比下降的原因之一。