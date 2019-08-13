上海证大旗下网贷暂停业务 涉2.8万投资者

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昨日，证大金服旗下证大财富运营主体上海证大投资咨询向全体员工发邮件称，即日起暂停所有贷款新增业务，保留正常的贷款催收；并决定提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。据了解，提前终止劳动合同涉及的员工有数千人。

“平台到底是逾期，还是怎么了？”“我的钱还拿不拿得出？”“什么时候出兑付方案？”昨日下午，在上海浦东新区证大广场3楼“证大金服”办公区，证券时报记者看到，数百名投资人团团围住了证大金服工作人员。他们问得最多的就是上述三个问题。

涉及投资者2.8万名

裁员数千人，数百投资者现场登记讨说法——令上海证大集团在微信朋友圈里被刷屏。

昨日，在证大金服办公区围满了闻讯赶来了解情况的投资人，办公区现场各楼层多了几名安保，安保人员力量明显加强。

然而，没人给他们确切答案。只有一个来自不愿透露公司名字的律师事务所清算团队人员，自称是证大金服请来的第三方投后接管人员。他让受害投资人填写一份登记有姓名、联系方式、投资金额、对接的证大财富理财经理、客户诉求等信息的表格。

“有个客户7月底理财产品到期，然后又买了2550万元。”证大金服一名刘姓理财经理说，谁也没料到会出现这样的变化，现在都在等解决方案。

证券时报记者注意到，在清算团队工作人员手上，一沓约有40多张的证大金服客户报名表里，投资大额的客户不在少数。其中，上海浦东一名46岁投资人的投资金额是500万，在客户诉求一栏里该投资人写到“家庭收入低，投资款来自银行房贷以及亲戚投入，都是外债。”

事实上，据了解，不少投资人的投资款来自举债，比如住房抵贷或其他银行贷款。一对来自虹桥的夫妇说，他们投资了300多万，资金均来自银行贷款，投入了证大金服的理财产品，一旦产品逾期，还银行贷款都还不上。

上述清算团队人员告诉记者，当前粗略估算，证大金服涉及到的债权人(投资者)有2.8万名。

平台到底怎么了？

昨日下午，在证大财富大厦三楼的证大金服办公区内，除了理财端的部分客服经理以及证大金服小额信贷业务工作人员留守外，记者没有看到高管人员出来解释平台出现什么问题，而留守员工的说法则不一致。

一名证大金服的理财经理向记者表示，“目前小额贷款业务的团队有解散及人力赔付方案，但是理财端的员工不知道会怎么安置，现在还没方案。”

按照该理财经理的说法，平台产品并未逾期，只是暂停发新标。“按监管的要求，证大金服要退出P2P业务，不影响之前的兑付，现在(证大财富)已经给出兑付方案，报给了监管部门，目前等批复。”

不过，上述清算团队人员告诉记者，现在正在进行资产核算，一个可能的方案是，撮合债权人和债务人直接对接底层资产，即在网贷平台上借了钱的债务人，直接还钱给投资人；如果债务人违约，再由清算和催收团队出面。

这个方案和其他网贷平台逾期兑付后的解决方案类似。不过，几位证大金服的投资人对该方案并不乐观，“如果兑付方案的期限是三年，也许前几期还能按比例兑付一部分本金，后面谁能说得准？”

记者获悉，8月11日晚间，证大财富董事长戴志康发布了致全体员工的一封信，在投资人中间流传。该信中称：因合作存管银行8月13日起终止存管合作，基于合规要求，平台停止新增业务，并且暂停债权转让业务；将尽一切可能进行资产清收，提高每月平均回款率，全力保障整体良退。

公开资料显示，上海证大投资咨询有限公司成立于2011年，至今运营时间超过八年，定位为微金融服务平台，旗下还有“捞财宝”网贷平台，在全国拥有线下分支机构180多家。

天眼查数据显示，证大金服的运营主体上海证大金融信息服务有限公司有两大股东，分别为上海证大文化创意发展有限公司、上海雪域网络科技有限公司，分别持股65%和35%。其中，上海证大文化创意发展有限公司实际控制人为戴志康，持股比例达80%。此外，上海证大金融信息服务有限公司还是上海证大投资咨询有限公司的控股股东，持股比例达51.02%。

“捞财网”官网显示，创始人、董事长戴志康也为证大集团(上海证大投资发展股份有限公司)创始人、董事长。他1992年创建证大资产管理公司，管理中国第一家公募基金富岛基金，被业界视为中国股市传奇人物。