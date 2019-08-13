外资私募又迎重磅利好：放开参与港股通交易限制 未来还可申请公募业务每日经济新闻

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金融业的开放再迎积极信号。

8月9日，中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)的官网消息称，推出具体配套政策，推进私募基金领域的对外开放，为外资私募管理人进入中国市场创造了公平竞争的商事环境。同时，基金业协会还表示，欢迎外资私募管理人在合规经营的基础上，进一步扩大在华展业范围，申请开展公开募集基金管理业务。

数据显示，截至目前，在基金业协会登记的外资私募有21家，备案产品46只，管理规模达到54亿元人民币。

实际上，外资资管巨头进入国内私募市场可能是第一步，后期会陆续布局投顾市场、公募基金市场。

未来外资私募可进公募领域

基金业协会表示，为积极稳妥推进私募基金领域的对外开放，在证监会的指导下，协会推出了具体配套政策，一是明确外资私募实际控制人可以是受境外金融监管部门监管的境外机构；二是明确外资私募基金投资参与银行间债券市场的标准；三是为外资私募的外籍高管和投资经理开设英文从业资格考试；四是放开外资私募产品参与“港股通”交易的限制。上述举措为外资私募管理人进入中国市场创造了公平竞争的商事环境，也向国际市场传递了我国基金行业对外开放的坚定信号。

通过以上政策，桥水等更多优秀海外基金公司和海外专业人才进入中国，为广大中国投资者提供更加丰富、更高质量的专业产品与服务，推动我国基金行业实现充分发展和普惠使命。未来，协会将积极落实中国证监会关于资本市场对外开放的各项政策，欢迎外资私募管理人在合规经营的基础上，进一步扩大在华展业范围，申请开展公开募集基金管理业务。协会将积极做好相关服务。

《每日经济新闻》记者发现，2016年6月30日，《私募基金登记备案相关问题解答(十)》正式发布，允许符合条件的外商独资和合资企业申请登记成为私募证券基金管理机构，并开展包括二级市场证券交易在内的私募证券基金管理业务，基金业协会负责开展对外资私募机构的登记工作。政策自发布以来即成为海外市场的关注热点，2017年初，富达国际成为首家获得由基金业协会颁授的私募证券投资基金管理业务资格的外资资产管理公司(PFM WOFE)，可率先在中国开展私募基金业务。此后又有不少国际资管巨头陆续成立PFM WOFE并发行了私募产品，富达、贝莱德、瑞银等国际知名金融机构积极在华设立外资私募管理机构。对于这些国际资管巨头来说，最终的目标是公募这块大蛋糕。

外资私募陆续获投顾资格

2016年6月30日，《私募基金登记备案相关问题解答(十)》正式发布，基金业协会负责开展对外资私募机构的登记工作。2017年1月初，基金业协会发布《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填报说明》。

2017年1月3日，首家外资私募机构——富达利泰投资管理(上海)有限公司在基金业协会完成私募管理人登记，自此拉开了外资私募的备案潮。数据显示，截至今年8月9日，已有富达利泰、瑞银、富敦、景顺纵横、路博迈、贝莱德、施罗德、桥水、霸菱等21家外资机构，在基金业协会登记成外商独资的私募证券投资基金管理人。基金业协会表示，截至目前，21家外资私募机构备案的私募产品有46只，资产管理规模达到54亿元人民币。

目前来看，备案产品较多的外资私募是惠理投资，旗下备案了6只产品，包括今年备案的惠理中国睿莹私募证券投资基金、惠理中国星享私募证券投资基金。还有元胜投资也备案了6只产品，包括元盛中国多元化二号私募证券投资基金、元盛中国多元化金选五号私募基金等。瑞银资管备案了5只产品，包括瑞银中国瑞享债券策略三号私募证券投资基金、瑞银中国股票精选私募基金一号等。

外资资管巨头陆续布局中国市场，目光显然不是止步于私募市场，越来越多的外资私募开始布局投顾市场，今年3月份，路博迈投资和富敦投资成为了国内首批获得投顾资格的外资私募机构，引起了市场的较大关注。而随着外资私募在协会的备案时间不断推移，将会有越来越多的外资私募满足投顾的条件，后期或许还有更多的外资私募涉足投顾市场，而国内的投顾市场无疑将面临较大的竞争压力。《每日经济新闻》记者注意到，6月21日，外资资管巨头贝莱德在上海的外商独资企业贝莱德投资管理(上海)有限公司已成功在基金业协会完成提供投资顾问服务的登记备案。

私募机构积极参与获取投顾资格，背后有着怎样的考虑呢？2018年12月，银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》，明确私募基金可以通过投顾模式与银行公募理财和私募理财开展合作。当然私募机构需要获得投顾资格，才可开展投顾业务。而目前证券类私募基金管理人主要发行两种产品：一是作为管理人自主发行的产品；二是与银行、信托等通道合作，私募机构以投资顾问的身份提供投资建议的产品。因此私募基金获得投顾资格后，就可以给其他资产管理机构做投资顾问，实现拓展业务，扩大规模。

业内人士表示，在目前的国内投顾市场，大型私募机构占比较大。实际上从顾问管理类私募产品的发行数量来看，自2016年起开始逐年减少，这主要有两方面的原因：一是渠道的问题，不少银行都选择大型并且有可追溯业绩的私募做投顾，这一条就把不少私募给淘汰了；二是阳光私募机构现在越来越倾向于自主发行产品。外资私募进入投顾领域是否会抢占本土投顾私募的市场呢？该私募人士表示，这个市场最终还是凭实力说话，外资私募做投顾对本土私募市场的影响肯定是有的，但是外资私募在国内也需要一段时间的实盘业绩证明自己，如果表现不佳，也会被市场淘汰。