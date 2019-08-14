前沿生物科创板IPO获受理 尚处亏损

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接受上市辅导近半年后，前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“前沿生物”)科创板IPO获得新进展。8月13日晚间，根据上交所披露的信息显示，前沿生物IPO获得受理，公司拟采用第五套上市标准发行上市。值得一提的是，前沿生物目前净利尚处亏损状态。

招股书显示，前沿生物成立于2013年，是一家创新型生物医药企业，目前聚焦长效多肽领域的新药研发、生产及销售，主要产品包括自主研发并获批上市的抗艾滋病新药和两个处于临床开发阶段的创新药物。

数据显示，前沿生物是继百奥泰、天智航、泽璟制药之后，第四家拟采用第五套上市标准的科创板企业。第五套上市标准为“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。

需要指出的是，前沿生物目前尚未处于盈利阶段，公司2016年、2017年营业收入并未披露，在2018年以及2019年一季度前沿生物分别实现营业收入约为191.11万元以及227.53万元；在2016-2018年以及2019年一季度前沿生物实现归属净利润分别约为-2347.67万元、-6527.99万元、-2.47亿元以及-4183.42万元。前沿生物在招股书中表示，由于公司报告期内亏损，并存在较大金额的未弥补亏损，截至2019年3月31日，公司累计未弥补亏损金额为4.28亿元。在2016-2018年以及2019年一季度前沿生物产生的研发费用分别约为374万元、2230万元、8705万元以及2012万元。

另外，前沿生物经营活动产生的现金流量在2016-2018年均为负值，约为-505.51万元、-2123.69万元以及-7913.42万元。对此，前沿生物在招股书中解释称，报告期内，由于公司尚处于商业化前期阶段，生产与销售规模较小，因此2016-2018年经营活动产生的现金流量为负，公司现金流量主要依靠股权融资等筹资活动产生。

此番申请科创板上市，前沿生物拟申请公开发行不超过8996万股人民币普通股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)，实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定。募集资金拟投向1000万支注射用HIV融合抑制剂项目、艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目、新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目、营销网络建设项目、补充流动资金等。截至2019年3月末，公司共拥有员工201人，其中具有本科及以上学历的人员共计128人，占公司员工总数的63.68%；其中研发人员35名，占员工总数的17.41%。

针对相关问题，北京商报记者致电前沿生物董事会办公室进行采访，不过未有人接听。