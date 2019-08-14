科创板上市资源培育呈多点开花之势

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业界认为，科创板顺利推出，在吸引拥有核心技术的质优公司的同时，也有助于产业园区形成助推科创、你追我赶的竞争氛围

科创板的推出，点燃了大量科创企业上市的信心。从目前的情况来看，各方在培育科创板上市资源方面，正呈现出多点开花之势。

日前，上海市人民政府办公厅印发《关于着力发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》(简称“浦江之光”行动)。据上海市地方金融监管局副局长李军介绍，7月22日科创板首批25家上市公司集中上市，其中有5家上海企业。在科创板开市的背景下，上海市制定了“浦江之光”行动，作为支持科创板落地的配套文件，以科创板为契机，推动本市科创企业高质量发展，为科创板源源不断地培育上市资源，促进科创中心和国际金融中心的联动发展。

《证券日报》记者注意到，实施意见提出，力争用5年时间，将上海建设成为服务全国科创企业的重要投融资中心，成为金融创新服务实体经济高质量发展的重要示范区，成为高新技术产业和战略新兴产业发展的重要策源地。

培育一批代表性科创企业。实施上海科创企业“万、千、百”工程，培育数万家高新科技企业，扶持上千家上市后备企业，打造上百家科创领军企业，为科创板源源不断输送优质上市资源。

值得关注的是，“浦江之光”行动提出了一系列量化的具体政策措施，比如，开展高新技术企业培育工程，对企业每年新增研发投入部分，按照10%给予奖励。加大“科技创新券”支持力度，创新活动补贴费用最高不限于50%。扩大“四新券”覆盖范围，按照创新活动支出给予最高不限于30%的后补贴。

地方出台高额补贴政策

除了推出相关的实施意见，为提升直接融资比例，不少省市都出台了各种补贴政策，鼓励企业到科创板上市，而补贴金额最高的达到了2000万元。

对此，万博新经济研究院副院长刘哲对《证券日报》记者表示，地方政府重视企业上市服务，并给予一定的政策扶持，此举有利于提升企业的上市积极性。

川财证券金融产品团队负责人杨欧雯在接受《证券日报》记者采访时表示，科创板作为国家级重大战略，对我国经济发展转型、产业结构升级的意义重大。各地方政府纷纷出台政策，借势科创板发展当地新兴产业，以推动当地产业结构转型升级，为经济长远发展提供后劲。

“未来，在地方优惠政策的催化下，科创板上市的企业质量有望持续提升，板块的成熟壮大指日可待。”杨欧雯说。

“需要注意的是不能搞运动式申请，需要充分考虑企业实际情况和发展阶段，建立企业分层引导机制。”刘哲表示，对于具备上市标准的企业，为其提供上市便利，做好上市前辅导工作，丰富企业的融资渠道；对于正在处于初创期或培育期的企业，应该建立良好的孵化机制，针对企业的实际情况提供合适的金融支持服务，储备科创板上市的后备资源。

杨欧雯表示，科创板对我国新兴产业的滴灌作用将逐步凸显，在地方经济发展上，各地区科技、高端制造等“科创行业”有望进入高速上行通道，地方政府对科创企业的优惠扶持必将收效。而在地方政府对科创“备选”企业“不遗余力”的扶持之前，需要谨慎甄别“备选”企业的“高成长性”。

“科创板创造性的使用差异性上市标准，审核企业上市资格的过程中更加注重企业的成长性，因此确保‘备选’企业的发展方向与我国产业升级的方向相一致的工作至关重要。”杨欧雯说。

贝塔金融研究院院长徐阳对《证券日报》记者表示，地方政府对科创板上市公司给予补贴，是一件对整体有利的事情，这样能使一些公司在关键时刻再多坚持一下。但是，政府在补贴的同时要注意不要持续性的补贴，否则企业会有依赖性，消磨公司的创新积极性。

他同时表示，对于补贴的退出需要有一个完整的流程或者说是验证过程。此外，地方政府可以丰富补贴的多样性，不一定非得用真金白银这一方式，可以通过别的方式来补贴企业在其他方面的不足。

产业园打出“科创牌”

科创板不仅激发了大众的创业热情，也点燃了各产业园区服务科创企业的热情，不少产业园纷纷打出“科创牌”，通过资金、政策等支持举措，助力科创企业发展。

在日前举行的“中国·上海科创板企业总部服务园专场推介会”上，宝山区委书记汪泓表示，今后，宝山将以中国·上海科创板企业总部服务园为平台，加强对科创企业的辅导、上市、推介与整个产业的结合度，把产业资本、金融资本和科创平台有机结合起来，打通“最后一公里”，推动科创企业顺利上市。

另外，今年1月份，上海市市北高新技术服务业园区推出了多条措施，扶持园区内科创企业发展；今年4月底发布的《上海市张江科学城专项发展资金支持创新创业环境建设实施细则》提出，张江科学城将支持研发创新及成果应用，对符合张江科学城产业导向、具备全球影响力的创新创业孵化平台、创新实验室、重大项目等，按实际支出的50%给予支持，每个单位年度不超过2000万元，总额不超过5000万元。

今年5月份，中关村管委会联合上海证券交易所启动中关村科创新蓝筹行动。记者了解到，该行动将建立“一库一营”，挖掘符合标准的科创企业，推动其赴科创板上市。

上市公司数量是衡量一个地区创新型经济活跃度的重要标志之一，而中关村如今已经成为全国上市公司最为集中的自主创新示范区，并形成科创特色鲜明的“中关村板块”。 中关村管委会主任翟立新表示，未来作为科创企业上市的“主战场”，相信科创板将迎来众多优质中关村科创企业，为其高质量发展起到助推作用。

在首批挂牌的25家科创板企业中，北京有5家，全部是中关村示范区内的企业，这一数量与上海并列第一。

业界认为，科创板顺利推出，在吸引拥有核心技术的质优公司的同时，也有助于产业园区形成助推科创、你追我赶的竞争氛围，从而进一步带动园区及企业创新发展，继而为科创板输送更多质优公司。