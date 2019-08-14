万亿资产重庆农商行冲关A股 港股上市近8年仍陷破发

中华PE:

据证券时报报道，截至2019年6月底，重庆农商行资产规模突破万亿大关。重庆农商行此次若能顺利过会，将会成为首家A+H内地农商行。

此前，重庆农商行于2010年12月16日在香港H股主板上市，开盘价为5.45港元，盘中全日最高价为5.49港元，最低价为5.06港元，最终收报5.20港元，跌幅0.95%。重庆农商行发行价为5.25港元，上市首日破发。数据显示，重庆农商行在香港上市至今8年时间里，半数时间股价都处于破发状态。截至2019年8月13日收盘，重庆农商行报3.83港元，跌幅1.54%。

2014年至2018年，重庆农商行营业收入分别为197.10亿元、217.75亿元、217.05亿元、239.88亿元、260.91亿元；归属于母公司股东的净利润分别为68.28亿元、72.23亿元、79.45亿元、89.36亿元、90.58亿元。

2014年至2018年，重庆农商行经营活动产生的现金流量净额分别为492.93亿元、859.42亿元、60.86亿元、-193.67亿元、-812.23亿元。

2014年至2018年，重庆农商行资产总额分别为6184.49亿元、7163.65亿元、8027.18亿元、9053.38亿元、9506.18亿元；负债总额为5760.41亿元、6685.17亿元、7489.68亿元、8405.32亿元、8784.69亿元。

重庆农商行2019年一季度信息披露报告数据显示，截至2019年3月末，重庆农商行资产总额为9888.41亿元，负债总额为9136.36亿元，实现净利润34.45亿元。

2014年至2018年，重庆农商行净利息收入分别为183.49亿元、201.66亿元、194.05亿元、215.01亿元、200.14亿元。

重庆农商行不良双升。2014年至2018年，重庆农商行不良贷款分别为18.87亿元、26.29亿元、28.73亿元、33.01亿元、49.26亿元，不良贷款率分别为0.78%、0.98%、0.96%、0.98%、1.29%。

2014年至2018年，重庆农商行贷款核销金额分别为4.09亿元、7.63亿元、13.24亿元、15.97亿元、29.86亿元。

2014年至2018年，重庆农商行客户存款总额分别为4097.20亿元、4702.28亿元、5181.86亿元、5721.84亿元、6161.66亿元。

2014年至2018年，重庆农商行贷款总额分别为2421.98亿元、2685.86亿元、3004.21亿元、3383.47亿元、3811.36亿元；逾期贷款分别为30.20亿元、49.01亿元、45.92亿元、50.03亿元、55.20亿元。

2014年至2018年，重庆农商行资产减值损失分别为18.41亿元、32.36亿元、26.77亿元、37.11亿元、61.96亿元。其中，发放贷款和垫款减值损失分别为18.41亿元、29.78亿元、23.73亿元、32.84亿元、58.09亿元。

2014年至2018年，重庆农商行资本充足率分别为12.45%、12.09%、12.70%、13.03%、13.52%；核心一级资本充足率分别为10.12%、9.88%、9.85%、10.39%、10.95%；一级资本充足率分别为10.12%、9.89%、9.86%、10.40%、10.96%。

截至2019年3月末，重庆农商行资本充足率为13.54%，一级资本充足率为11.04%，核心一级资本充足率为11.02%。

中国经济网记者就相关问题采访重庆农商行，截至发稿，采访邮件暂未收到回复。

2018年业绩增速1.37%，经营活动现金流净额两年为负

数据显示，2014年至2018年，重庆农商行营业收入分别为197.10亿元、217.75亿元、217.05亿元、239.88亿元、260.91亿元；归属于母公司股东的净利润分别为68.28亿元、72.23亿元、79.45亿元、89.36亿元、90.58亿元。

根据上述数据计算，重庆农商行2015年至2018年净利润增速分别为5.79%、10.00%、12.47%、1.37%。

2014年至2018年，重庆农商行经营活动产生的现金流量净额分别为492.93亿元、859.42亿元、60.86亿元、-193.67亿元、-812.23亿元。

2014年至2018年，重庆农商行净利息收入分别为183.49亿元、201.66亿元、194.05亿元、215.01亿元、200.14亿元。其中，利息收入分别为330.95亿元、351.99亿元、328.66亿元、392.88亿元、397.20亿元，利息支出分为147.46亿元、150.33亿元、134.61亿元、177.88亿元、197.06亿元。

不良贷款双升，2018年不良贷款49亿逾期贷款55亿

2014年至2018年，重庆农商行贷款总额分别为2421.98亿元、2685.86亿元、3004.21亿元、3383.47亿元、3811.36亿元。

2014年至2018年，重庆农商行不良贷款分别为18.87亿元、26.29亿元、28.73亿元、33.01亿元、49.26亿元，不良贷款率分别为0.78%、0.98%、0.96%、0.98%、1.29%。

2014年至2018年，重庆农商行逾期贷款分别为30.20亿元、49.01亿元、45.92亿元、50.03亿元、55.20亿元。

其中，逾期3个月以内金额分别为16.86亿元、23.00亿元、18.62亿元、15.42亿元、20.28亿元，逾期3个月至1年金额分别为8.85亿元、18.79亿元、13.38亿元、18.42亿元、22.56亿元，逾期1年以上3年以内金额分别为2.14亿元、5.87亿元、12.74亿元、14.18亿元、9.42亿元，逾期3年以上金额分别为2.34亿元、1.35亿元、1.18亿元、2.01亿元、2.95亿元。

或存突击核销不良贷款

招股书显示，2014年至2018年，重庆农商行贷款核销金额分别为4.09亿元、7.63亿元、13.24亿元、15.97亿元、29.86亿元。

据智通财经网，据招股书披露，自2008年重庆农商行正式设立以来，每年该行都要将贷款的账面本金与回收金额间的差额进行核销，冲减相应的贷款减值准备。从2008年到2017年，重庆农商行各年度末的不良贷款核销金额分别为9.06亿元、9.64亿元、4.15亿元、4.52亿元、1.54亿元、1.00亿元、4.09亿元、7.63亿元、13.24亿元和15.97亿元。

其中，从2008年初到2014年底的7年内，重庆农商行历年平均不良贷款核销金额为4.86亿元。2008年和2009年核销金额较高，或与该行是在承继了原先重庆市联社和39个区县行社的所有资产和负债的基础上，再设立并发展有关。而该行在报告期可比前三年内的平均不良贷款核销金额为12.28亿元，是前7年平均不良贷款核销金额的2.53倍。

最值得关注的是，2018年上半年，在仅仅180多天内，重庆农商行就核销了高达18.00亿元的呆账，比报告期可比前三年内的平均不良贷款核销金额，还要高出近50%。即使与2017年的核销金额15.97亿元相比，也还是上涨了12.71%。或许为了在A股上市，重庆农商行还真是拼了。

第四大股东隆鑫控股是第一大贷款客户

截至2018年8月末，重庆农商行前十名股东中，第四大股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)持股总数为5.70亿股，持股比例为5.70%。

截至2018年6月末，在重庆农商行最大十家贷款客户中，第一大贷款客户为隆鑫控股，贷款金额为50.78亿元；来自隆鑫控股的贷款利息收入为1.34亿元，占比为1.45%。

此外，招股书显示，截至2018年8月末，该行共有36名内资股股东合计质押股份14.33亿股，占该行总股本的14.3314%。其中，隆鑫控股质押4.70亿股，占该行总股本的4.70%。

据重庆农商行2018年年报显示，截至2018年末，隆鑫控股为该行第五大股东，持股数量为5.70亿股，持股比例为5.70%。截至2018年末，隆鑫控股质押股份数量为4.70亿股。

资本“补血”

据时代财经，重庆农商行再次明确回归A股的意愿。2016年9月，原银监会正式批复同意重庆农商行首次公开发行A股股票申请，并确定发行规模不超过13.57股，其发行的募集资金将全部用于补充资本金，提高资本充足率。

中城信国际在《重庆农村商业银行股份有限公司主体与相关债项2018年跟踪评级报告》中指出，随着业务规模的迅速扩大和网点的扩张，重庆农商行仍需持续扩展长期融资来源，多渠道补充资本以满足业务不断发展的需求。

为了进一步缓解资本压力，重庆农商行在2016年发行了40亿元的二级资本债券。2017年9月，重庆农商行获批定向增发7亿内资股的方案，所筹集的资金将用于补充一级资本，确保该行资本满足监管要求。

此外，年报显示，重庆农商行于2018年5月8日在全国银行间债券市场发行30亿元的金融债券，用于补充运营资金，以增强运营实力。随后在12月，该行又发行了30亿元的小型微型企业贷款专项金融债券，用于发放小型微型企业贷款。

重庆农商行的一系列“补血”行动，显示了该行对资本补充的迫切。根据该行披露的2018年业绩报告，截至2018年12月31日，重庆农商行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.95%、10.96%、13.52%，较上年同期分别增长了0.56个百分点、0.56个百分点、0.49个百分点，且均满足监管要求。

虽然重庆农商行2018年的资本充足率较年初均出现稳中有升的趋势， 但其资本充足指标均低于商业银行的行业水平。银保监会的数据显示，截至2018年末，商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.03%、11.58%、14.20%。

业内人士认为，回归A股，将募集到的资金用于补充资本，能够更好地满足资本监管要求、预留空间。提高抵御应对风险的能力，已成为重庆农商行的迫切需求。

2010年在香港上市：全部募资用于资本基础上市首日破发

据证券时报报道，今年6月，重庆农商行相关负责人表示，该行资产规模已正式突破10000亿元大关，成为全国首家万亿级农商行。重庆农商行于2008年正式挂牌成立，2010年底，成功在香港H股主板上市，成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行。2018年初，该行正式加入A股上市排队系列，踏上“A+H”上市征程。

重庆农商行A股招股书显示，2010年12月16日，重庆农商行在香港联交所首次公开发行20.00亿股H股，2011年1月5日，该行行使超额配售选择权超额配售3.00亿股H股，股票面值为1.00元(人民币，下同)，发行价格为每股港币5.25元。发行后重庆农商行注册资本变更为93亿元。

截至2011年1月12日，重庆农商行完成23.00亿股境外上市外资股(H股)发行，全部募集资金及利息，扣减发行费用后，实际筹得募集资金净额100.06亿元，其中计入股本23.00亿元，计入资本公积77.06亿元。

据重庆农商行在港交所2010年12月3日发布的全球发售公告显示，拟将全球发售的净募集资金用于巩固重庆农商行的资本基础，以推动业务的持续增长。

重庆农商行香港上市首日破发。当日，重庆农商行以5.45港元开盘，盘中最高价为5.49港元，最低价为5.06港元，最终收报5.20港元，跌幅0.95%。

H股上市后，重庆渝富为重庆农商行第一大股东，持股数量6.29亿股，占总股本比例6.77%；第二大股东重庆城投持股数量6.01亿股，占总股本比例6.47%；第三大股东隆鑫控股持股数量5.70亿股，占总股本比例6.13%；第四大股东交旅集团持股数量4.23亿股，占总股本比例4.55%。

申万宏源研报两下调重庆农商行评级

重庆农商行于2017年12月26日首次报送招股书，2018年至今，共有3家券商发布7份重庆农商行研报，其中，4份研报给予买入评级，1份研报给予中性评级，1份研报给予减持评价，1份研报给予增持评级。此外，申万宏源三份研报共下调了两次评级，由买入下调至中性后，再次下调至减持评级。

2019年8月9日，国泰君安发布研报《重庆农商行：县域基础牢，投资锦上花》，分析师为邱冠华。研报称，重庆农商行是全国农商龙头，深耕重庆地区。重庆农商行是重庆地区最大的地方性金融机构和全国规模最大的农商行，但由于地处西南且在H股上市，其龙头地位还未被市场充分认识。作为重庆地区唯一的省级农商行，其投放于本地的贷款比例长年超过90%，服务了重庆80%的人口。首次覆盖给予重庆农商行2019年0.80倍PB，目标价7.02港元，增持评级。

2019年3月27日，天风证券发布研报《重庆农商行：高息差、低估值的农商行龙头》，分析师为廖志明。研报称，重庆农商行净息差回升源于资产结构优化、贷款及同业收益率的提升。18年贷款净额3640亿元，同比增长12.32%，贷款占生息资产比例40.1%，较17年提升2.43百分点。此外，贷款收益率为5.38%，较17年提升16bp——这源于为完成银保监会“两增两控”任务，加大小微企业贷款投放有关(18年小微贷款余额1165.9亿元，同比增长10.47%)；同业资产收益率4.7%，较17年提升45bp。假设无风险利率为十年期国债收益率3.07%，市场风险溢价为7.12%(10年期沪深指数平均收益率)，beta用重商行相对恒生指数1年期的周回报率做回归得出为1.0013。测算出重庆农商银行每股内在价值为5.53元人民币，对应6.46港元/股，维持买入评级。

2019年3月27日，申万宏源发布公告《重庆农商行：优势弱化》，分析师为Vivian Xue。研报称，重庆农商行公布2018年业绩。2018年末贷款余额和存款余额同比增速分别达到13%和8%。营业收入达到261亿元，同比增速达到9%，归属于母公司股东净利润达到91亿元，同比增速达到1.4%，基本每股收益达到0.91元。公司决定派发每股股息0.20元，对应22%的分红率。下调公司19-21年的EPS预测至0.94/0.99/1.07人民币，对应同比增长3.3%/6.1%/8.1%。目前公司估值为0.54倍2019年PB。给予公司0.50倍的目标PB以及4.41港币的目标价，对应10%的下行空间，下调评级至减持。

2018年12月23日，天风证券发布研报《重庆农商行：小微贷款金融债成功发行，回A股上市概率增加》，分析师为廖志明。研报称，重庆农商行发布公告，经中国人民银行及银保监会批准，公司于2018年12月14日通过薄记建档方式发行“2018年重庆农村商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券”。本次债券发行总规模人民币30亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为3.8%，低于其发行债券平均成本率4.69%(截至1H18)。本次债券募集资金将用于发放小微企业贷款，支持小微企业金融服务。公司作为农商行龙头本应享受一定估值溢价，但考虑重庆市经济在多年高增长后有放缓迹象，可能对公司造成一定影响，其合理估值为0.8倍PB，即5.85元/股，对应6.61港元/股(1:1.13)，较当前约58%上涨空间，维持买入评级。

2018年12月18日，天风证券发布研报《重庆农商行：借力西部大开发，成就农商行龙头》，分析师为廖志明。研报称，重庆农商行是国内资产规模(9057.8亿元)最大、净利润(90亿元)最高的农村商业银行(截至2017年末)。它在重庆当地拥有1777个营业机构，服务网络覆盖重庆全部行政区县，是当地分支最多的银行金融机构。国家“西部大开发”战略令重庆当地持续多年高速发展，让县域的客户价值得到极大提升，这为重庆农商行带来大量低成本的存款。公司作为农商行龙头本应享受一定估值溢价，但考虑重庆市经济在多年高增长后有放缓迹象，可能对公司造成一定影响，其合理估值为0.8倍PB，即5.85元/股，对应6.61港元/股(1:1.13)，较当前约53%上涨空间，给予买入评级。

2018年11月8日，申万宏源发布研报《重庆农商行：优势消退》，分析师为Vivian Xue。研报称，2017年，在MPA考核和同业监管背景下，银行间质押式回购利率大幅攀升122个基点，但是伴随着2018年货币政策微调，银行间流动性显著改善，银行间质押式回购利率回落46个基点。存款基础稳定的重农同业负债占比较低，这使得其在2017年负债成本上升幅度较低，但今年以来净息差提升幅度也较低，今年上半年公司净息差同比提升12个基点，低于中小银行18个基点的平均提升幅度。下调公司18-20年的EPS预测至0.95/1.01/1.09人民币，对应同比增长6%/7%/8%。目前公司估值为0.50倍2019年PB。给予公司0.60倍的目标PB以及4.87港币的目标价，对应8%的上升空间，下调评级至中性。

2018年4月3日，申万宏源发布研报《重庆农商行：稳健增长》，分析师为Vivian Xue。研报称，重庆农商行公布了2017年年度业绩。总贷款同比上升12.5%，总存款同比上升10.4%。净息差达到2.62%，而2016年为2.74%，2017年前三季度为2.61%。净利息收入同比上升10.8%，手续费及佣金净收入同比上升8.4%。净利润达到89亿元，基本每股收益达到0.94元，同比增长12.5%。公司不良率为0.98%，而2016年为0.96%，2017年前三季度为0.97%，拨备覆盖率为431%。核心一级资本充足率和资本充足率分别为10.39%和13.03%。公司分红率为21.3%，2016年为23.5%。将公司18-20年的EPS预测略微提升至1.02/1.18/1.38人民币，对应同比增长14%/16%/17%。目前公司估值为0.67倍2018年PB。给予0.85倍的目标PB以及7.60港币的目标价，对应26%的上升空间，维持买入评级。