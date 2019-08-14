IPO发审放缓：1个月内无新增申报企业 创业板连续四周零过会

中华PE:

下半年IPO财务核查一月有余，IPO市场变化已然显现。

一方面，终止审查的IPO企业数量明显增加。7月份以来已经有9家终止审查，其中7月份就达到了8家，是今年企业终止审查数量最多的月份；另一方面，IPO过会率走低，创业板更是连续4周过会率为0.IPO新申报企业以及批文的发放速度也呈放缓趋势。



“我们现在是净利润不高，自身可能存在问题的都要赶紧撤回来，碰运气的心态去闯关，最终被否的概率很大。”8月12日，南方一家券商人士告诉记者。

另一位投行人士也向记者表示，目前企业申报相对谨慎。“如果净利润低可能会加大现场检查概率，所以现在大家比较谨慎，很多选择观望。”该投行人士表示。

尤其值得注意的是，郭旭东的离职又增添了新的不确定性。郭旭东是证监会发审委主任委员、发行监管部副主任，被称为“发审委”第一人。“IPO审核中的细节与尺度很多都是她来定的。郭主任离职后，未来的风向是否会发生变化并不好判断。”多位投行人士如此表示。

净利润门槛之争

根据证监会披露，截至8月8日，7月份以来拟IPO企业终止审查的数量达到了9家。根据21世纪经济报道记者统计，其中3家企业2018年扣非后净利润为5000多万，3家扣非净利润在6000多万。

在9家撤回申请企业中，创业板占据7个席位。这些企业扣非后的净利润均在6000万左右。小狗电器2017年扣非后的净利润仅为4739万元。新中冠智能科技、四川君逸数码、常州祥明智能动力2018年扣非后的净利润均在6000万以下。其余三家创业板申请企业2018年扣非净利润也仅在6500万左右。

净利润过亿拟上中小板的中印集团也撤回了材料申请。去年6月份中印集团递交了申请。年报披露，中印集团2016年-2018年营收分别为14.22亿元、17.10亿元、18.86亿元；净利润分别为6968.97万元、1.46亿元、1.19亿元。

主板企业厦门雅迅网络同样撤回了申请。其在去年10月递交IPO申请。年报披露，厦门雅迅网络2018年实现扣非净利润8305万元，2017年扣非净利润6261万元。

此前业内一直流传“主八创五”的净利润门槛，证监会曾公开进行了否认。但是，加上今年上半年一些低净利润者的上会申报以及个别的顺利过会，投资者以为是利润红线放宽的信号。但是，从过会情况来看，净利润或依然是重要考量指标。

根据统计，今年二季度创业板过会的最低利润也超过了6000万。“净利润低觉得自己还存在问题就赶紧撤回。我们有个项目净利润6000多万最后也主动撤回了。”上述南方券商人士告诉记者。

不过，在新申报的企业中仍不乏胆大闯关者。根据Choice数据，在7月份新申报的12家企业中，有3家拟IPO企业的归属母公司股东净利润在6000万之下，均为创业板企业。

新申报企业中净利润最低者是北京电旗通讯技术，2018年归属母公司股东净利润仅为4311万元。其次为深圳光大激光科技与杭州品茗安控信息技术，净利润分别为5148万与5582万。

“这种心态可能就是闯关试试，我觉得被否的概率大。”南方一家券商投行人士向记者表示。

而值得注意的是，在这9家撤回申请企业中，今年刚刚递交IPO申请的企业数量达到了5家，且全部为创业板。

IPO进程全面放缓

一边是科创板的如火如荼，另一边却是创业板的流年不利。创业板不仅是下半年终止审查最多的板块，也是全年IPO通过率最低的板块，更是创下了连续四周过会率为0。

根据记者统计，在7月份以来终止审查的9家拟IPO企业中有5家是创业板。此外，创业板也是今年IPO通过率最低的。今年以来，创业板的IPO过会率低至67%。

今年以来各板块过会率情况统计

创业板的新申报数量明显放缓。在7月份新申报的12家拟IPO企业中，创业板只有4家。而这4家拟IPO企业的业绩也难言出色。北京电旗通讯技术2018年实现扣非净利润仅有4311万元，深圳光大激光科技的2018年扣非净利润也只有5148万元。

另一方面，从终止审查企业数量、新申报企业数量以及批文发放速度这些指标都透露了IPO的新变化。

7月份以来已经有9家IPO企业终止审查，其中7月份就达到了8家，是今年企业终止审查数量最多的月份。

而新申报的企业数量也出现明显下滑。从7月6日至今，尚无新增申报拟IPO企业。Choice数据统计，7月5日，新申报IPO家数有12家，但此后至今，尚无新增申报企业。而此前6月份有138家(有补充财务数据因素)，5月份与4月份新申报IPO企业数量分别是49家与25家。

IPO过会率也开始走低，而企业上会审核以及批文的发放速度也呈现放缓趋势。

7月份以来IPO过会率也创下新低。7月份发审委共审核23家拟IPO企业，但只有17家顺利通过，4家被否，2家取消审核。7月份IPO通过率仅为73.91%，创下了今年以来的最低水平。而此前两个月的过会率分别是87.76%与100%。

在核准批文上速度也有所放缓。今年3月份以来，证监会一直保持着每月13家的IPO核发速度。但是到了6月份减少到10家。7月份速度再度放缓。7月份，证监会核发IPO家数减少至8家。截至8月12日，8月份证监会批文的核准家数只有4家。

此外，上会审核数量也有所减少。8月份至今，只有1家企业上会。8月1日，IPO发审会更是罕见暂停一次。而7月份与6月份上会的企业数量分别是12家与19家。