科创板融券业务持续火爆 券商扩大投入加速布局

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科创板开市以来，融券业务持续火爆，不少机构频频出现券源紧张、融券价格飙升的情况。在两融政策推动下，券商对两融类资本中介业务布局的积极性不断提高。

科创板融券业务持续火爆

由于科创板新股挂牌首日就允许融券做空，加上前五日不设涨跌幅，科创板开市后，券商科创板融券和融资业务几乎保持了同步快速增长的节奏。

数据显示，截至8月15日，28只科创板股票融资余额为32.07亿元，融券余额为31.83亿元，两者规模相近。其中15只科创板股票的融券余额高过融资余额，占比53.57%。自7月22日科创板开市以来，连续四周，沪深两市A股融券余额规模超过百亿。

“科创板股票波动非常大，很适合一些多频交易策略的量化私募客户参与融券业务，当天买入科创板股票后，股价上涨后就融券卖出，可以马上锁定收益，赚钱效应非常可观。”华南某券商营业部人士表示。

据悉，目前券商的券源主要来自推荐上市的科创板股票，部分也来自同一股东体系下基金公司持有的科创板股票。部分科创板承销跟投项目不多的机构，有时会出现券源紧张，甚至出现“一券难求”的情况。

“现在转融券扩容推进，战略配售基金大多有很强的意愿出借券源，可以部分解决券源紧张的问题。”上述营业部人士表示，即便有一定券源，但需求端依旧旺盛，导致不少个券需要机构客户提前预定，融券价格也会根据市场化定价的方式水涨船高。“目前融券费率基本维持在20%左右，短期有比较高的价格，但一般会下调，否则融券方的成本会大很多。”

据某中型券商相关人士透露，除了直接出借券源，部分证券公司在转融券业务服务方面找到了新的业务。“听说有同行为科创板战略配售机构代理券源出借业务，通过约定式申报方式出借，可以赚得更高的出借费率，中介机构也能从中赚取一部分佣金收入。”

不过，上述券商人士也表示，这种代理借券业务和券商直接出券对于融券方而言没有太大区别，但需要通过新签订协议明确券源，充分提示风险，如果出借责任和期限界定不清晰，容易出现券商、券源出借方以及客户之间存在纠纷。

券商积极布局两融业务

8月19日起，修订后的两融新规正式实施，两融标的将从950只扩大至1600只。而在两融新规出台前后，多数券商已调整相关业务，向两融等资本中介业务部门倾斜一定人力和资源。

华东某券商经纪业务部门客户经理表示，在科创板开市前，公司就加大人力投入到科创板业务中，针对两融客户加多了协议补充签订以及风险提示等工作要求。在两融业务风控方面，既需要遵守一定的业务规则来降低风险，同时也需要放松相关指标吸引更多客户。

“在融券业务客户选择方面，我们最初会挑选风险承受能力较强、交易策略相对成熟的机构客户，降低风险敞口，因此风控要求会比较高。但随着交易量放大以及需求提升，部分指标会放松一些，让有条件的客户积极进场参与。”上述客户经理表示。

据券商方面透露，针对扩大的两融业务，尤其是融券业务，部分证券公司已开始新一轮招兵买马。除了人员补充外，总部层面也会进行一定的资源调配和部门架构调整，可以预见未来两融类资本中介业务占据的比重会越来越高。

“目前政策的趋势是逐步放宽对券商的业务限制，在两融业务等方面，证券公司掌握了更高的自由度，但也意味着对业务风控的要求会更高，因为一旦出现内部风控和业务上的漏洞，很容易带来较大损失，甚至会波及到公司整体资本层面。”

上述华南券商人士指出，在科创板两融业务尤其是融券业务风控条件上，不仅门槛设置要求更高，对融券业务期限以及风险对冲措施也会设置相应指标。

此外，业内人士表示，长期来看，融券业务的增加，一方面避免了当前A股市场融资融券不对等的现象，另一方面做空需求得到满足，充分的多空博弈让科创板更加市场化，可以更加合理地估值和定价，有助于践行价值投资的理念。