拟上科创板公司研发占比迥异 有不足5%有30%

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截至上周A股收盘，距离科创板正式开市已经过去四周，整整20个交易日。数据显示，这段时间以来科创板交易活跃，总成交额超5300亿元，投资者们的收益比较可观。日前，证监会按法定程序同意北京安博通科技股份有限公司的科创板首次公开发行股票注册，该企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。那么，除了已经成功登陆科创板的公司外，还有哪些准科创板企业值得投资者们重点关注？

本期，《每日经济新闻》记者精心梳理联赢激光、禾信仪器、奥特维、慧辰资讯等四家申报科创板上市公司的关键信息，为投资者们一一剖析。

联赢激光：实控人持股比例低

公司全称：深圳市联赢激光股份有限公司

实控人：韩金龙、牛增强

控股股东：韩金龙

主营：精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产和销售

所属行业：专用设备制造业

发行股份数量：7480万股

募集资金投向：高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目(总投资额3.22亿元，拟投入募集资金3.22亿元)、补充流动资金(1.8亿元)等

近三年研发投入：3240.04万元、4485.24万元和5111.63万元

研发投入占比：7.78%、6.16%和5.21%

风险提示：新能源行业产业政策调整风险、生产经营场所搬迁风险、实控人持股比例较低风险

问询关注点：6月27日，联赢激光科创板申报材料获受理，截至发稿，公司暂未进入问询阶段

联赢激光在风险提示中称，存在实控人持股比例较低风险。记者注意到，公司实控人韩金龙、牛增强，加上各自配偶，一共持股22.02%；若联赢激光成功上市，则他们的持股比例会进一步降至16.52%。

2016~2018年，联赢激光收到的税收优惠分别为2305.77万元、4737.37万元和4389.39万元，分别占当期利润总额的28.97%、46.71%和45.72%。虽然公司认为享受的税收优惠具有持续性，但也提示了政策变化可能带来的风险。

如按产品看公司营收，则激光焊接成套设备所占比重已经从2016年的约79%上升至2018年的约84%，销售金额也相应的从3.13亿元升至7.95亿元。公司分析称，这是因为随着动力电池行业蓬勃发展，下游客户自动化焊接设备需求增加。

不过，这些客户在为公司带来更多收入时，也逐渐产生了一些负面影响。

报告期内，前五大客户销售额占比分别为30.76%、38.59%和47.9%。

招股书(申报稿)预披露时间：2019年6月27日

禾信仪器：近三年累计研发投入占比近30%

公司全称：广州禾信仪器股份有限公司实控人：周振、傅忠控股股东：周振、傅忠主营：从事质谱仪的研发、生产和销售，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务

所属行业：仪器仪表制造业

发行股份数量：不超过1750万股

募集资金投向：质谱产业化基地扩建项目(拟使用募集资金1.29亿元)；研发中心建设项目(拟使用募集资金0.92亿元)等

近三年研发投入：3247.93万元、3515.55万元、2988.63万元

研发投入占比：35.42%、34.28%、22.16%

风险提示：产品结构单一风险、高端通用零部件采购风险、应收账款无法收回的风险、共同控制风险等

问询关注点：6月27日，禾信仪器科创板受理状态显示为“已受理”。截至发稿，公司尚未进入问询阶段

禾信仪器自成立以来一直专业从事质谱仪的研发、生产和销售，是一家主要向客户提供质谱仪及相关技术服务的企业。

据招股书(申报稿)介绍，禾信仪器的核心产品SPAMS系列作为我国自主研发、可批量生产的高端科学仪器，不仅入选了国家“十二五”重大科技成就展等，还曾在“雪龙号”南北极科考、东方红II号黄渤海科考、青奥会等活动中承担空气质量监测及保障工作。

2016年至2018年，公司的营收分别为0.92亿元、1.03亿元以及1.35亿元。期间公司仪器销售业务占当期营收的比重分别为90.95%、83.79%以及79.90%。

公司已实现产业化销售产品的产品结构较为单一，且主要针对环境监测领域。因此公司正在积极研发新产品，以期能够应用在医疗健康、食品安全等更多领域。此外，禾信仪器最近三年累计研发投入占累计营业收入的比重达29.63%。高研发投入带来高毛利率。2016年至2018年，公司毛利率分别为75.02%、72.31%以及70.41%，居于可比的四家上市公司之首。

招股书(申报稿)预披露时间：2019年6月27日

奥特维：主要产品受产业政策影响较大

公司全称：无锡奥特维科技股份有限公司

实控人：葛志勇、李文

控股股东：无

主营：高端智能装备的研发、设计、生产和销售

所属行业：专用设备制造业

发行股份数量：不超过2467万股

募集资金投向：生产基地建设项目(投资总额4.41亿元，拟使用募集资金4.40亿元)；研发中心项目(投资总额1.75亿元，拟使用募集资金1.74亿元)等

近三年研发投入：4756.06万元、6267.85万元、5727.09万元

研发投入占比：10.81%、11.07%、9.77%

风险提示：下游行业的关键技术或技术路线发生重大变动的风险、研发布局与下游行业发展趋势不匹配的风险等

问询关注点：6月27日，奥特维申报材料获受理，截至发稿，公司尚未进入问询阶段

奥特维主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业。招股书(申报稿)显示，公司收入主要来自于光伏设备销售收入，2016年至2018年，该业务占总营收的比重分别为94.67%、84.42%以及87.94%。

尽管光伏设备业务的销售收入在近三年里呈现递增的态势，但该业务的毛利率却呈现逐年递减之势。2016年至2018年，公司光伏设备毛利率分别为46.82%、37.05%以及35.64%。且在2017年、2018年，该业务领域的毛利率低于行业均值。与光伏设备业务相比，近年来，公司占总营收比重较小的锂电设备业务的毛利率波动更加明显。2016年至2018年，该业务毛利率分别为49.46%、35.12%以及-7.19%。另外，需要注意的是，奥特维主要产品所在的行业在前期发展中，均受产业政策影响较大。其中，光伏行业在2018年迎来了“531新政”；而在锂电池所属新能源领域内，近年持续对新能源汽车补贴“退补”，亦对整个行业影响较大。公司也将下游行业产业政策不利变化列为了风险之一。

慧辰资讯：华为、奔驰、奥迪是其客户

公司全称：北京慧辰资道资讯股份有限公司

实控人：赵龙

控股股东：良知正德企业管理咨询(北京)有限公司

主营：主要为行业头部企业和国内政府机构提供基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案等服务

所属行业：互联网和相关服务

发行股份数量：不超过1856.86万股

募集资金投向：基于多维度数据的智能分析平台项目(项目总投资额1.51亿元，拟使用募集资金1.51亿元)等

近三年研发投入：1112.88万元、1136.16万元、1585.61万元

研发投入占比：3.66%、3.59%、4.40%

风险提示：技术变革的风险、行业竞争加剧的风险、客户流失及客户付费能力降低的风险、数据使用合规的风险等

问询关注点：6月27日，慧辰资讯科创板受理状态显示为“已受理”。截至发稿，公司尚未进入问询阶段

值得关注的是，慧辰资讯产品广泛应用于汽车、TMT、环保、教育、快消、医疗等多个商业领域，公司客户中有众多明星企业的身影，其中包括华为、联合利华、欧莱雅、奔驰、奥迪等国内外知名企业，以及中国移动、中石油、国家电网、一汽、中国烟草等大型行业客户。

2016年~2018年，慧辰资讯营业收入实现持续增长，公司主营业务收入按产品构成情况可分为数据分析和解决方案两类。报告期内，公司数据分析业务收入分别为2.76亿元、2.89亿元、3.11亿元，占当期营业收入比例分别为90.89%、91.2%、86.38%，占据绝对优势。

公司应收账款持续增长，应收账款周转率持续下降。2016年~2018年各年度末，公司应收账款账面金额分别为9133.09万元、1.19亿元和1.70亿元，2016年~2018年，公司应收账款周转率分别为3.83、2.95和2.45。

招股书(申报稿)预披露时间：2019年6月27日

（文章来源：每日经济新闻）