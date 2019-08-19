科创板公司：资本是面子 人才是里子

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转眼间，科创板开市即将满月。由于是一个新事物，各界对科创板的探索可谓是刚刚开始。今天我们就说一说科创板公司面子和里子的问题。笔者认为，科创板公司的面子就体现在资本上，更具体一点就是融资能力上，而里子则是科创板公司中的人才，包括公司的人才战略等。

大家知道，可以在科创板上市的企业必须是高新技术产业和战略性新兴产业，至于行业则包含但不限于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药。这些行业需要在技术研发上进行高投入，而它们在科创板上市的目的就是募集公司发展所急需的资金。统计显示，科创板首批25家公司近3年合计研发投入占合计营收的比例中位数为10.2%，而创业板的这一指标为5.2%。

科创板首批25家公司拟融资规模310亿元，实际募资规模370亿元，超募60亿元，整体超募比例约20%。公司顺利融到资金，且受到资金的追捧，科创板公司的面子有了。

据统计，已经上市的科创板28家公司中，超过四成的公司创始人或高管有海归背景，首批25家公司研发人员的数量占比中位数为28%，而创业板为18.2%。这说明，科创板公司的里子也是有内涵的。

在国内公司中，华为的人才战略是比较典型的，值得科创板或其他高新技术公司参考借鉴。华为技术有限公司高级管理顾问、中国人民大学商学院教授黄卫伟在分析华为的人才战略时表示，华为通过付给人才以具有市场竞争力的薪酬、待遇和提供最先进的研究条件和优雅的工作环境，吸引世界范围内与华为同方向的优秀人才加入。华为不担心由此增加的成本支出，不会因追求短期利益而牺牲企业的长期利益。

科创板公司的面子有高颜值，里子有高内涵，能够把二者有效结合起来的则一定是令人期待的好企业。君不见，我们的市场上出现的违法违规行为均与公司治理漏洞有关。由此可见，科创板公司一定要扎紧篱笆，在规范发展的轨道上做优做强。