借势科创板 券商完美转型已时不我待

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新时代下，创新是引领发展的第一动力。因为，只有创新驱动，科技引领才能以 “鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，才能担起现代化经济体系建设的主要支撑力量。

高新技术产业因其高投入、高风险、高效益等特性，需要很强的资金支持，但其又以无形资产为主，价值难以衡量。为此，资本市场必须跟上创新经济发展的步伐。而科创板以更为妥善的差异化安排，增强了对创新企业的包容性和适应性，架起了科技创新和资本之间的桥梁，补齐了资本市场服务科技创新之短板，实现了科技、资本和实体经济的良性闭环。把科创板打造成中国新经济的摇篮已是现实的需要，其中券商的重要角色发挥必不可少。

科创板开市已近一个月，总体运行平稳。要强调的是，科创板设立并试点注册制开启前后，中国资本市场出现了新气象，形成了新格局。这为券商的转型发展尤其是投行业务带来了新机遇。证券业协会最新公布的数据显示：2019年上半年131家证券公司总资产为7.10万亿元，有19家券商总资产超过千亿元。131家券商实现营业收入总计1789.41亿元，同比增长41.37%；实现净利润666.62亿元，同比增长102.86%，盈利家数达119家。仅就投行业务看，131家证券公司分别实现证券承销与保荐业务净收入148.02亿元，同比增加26.66%。其中，投行业务净收入位列前两名的中信建投和中信证券均在15亿元以上。整体来看，券商的成绩是喜人的。

值得一提的是，首批25家科创板上市公司的承销及保荐费用就高达18.82亿元。与保荐相配套的跟投制度，随着科创板的红火发展壮大，相信也会给券商未来带来相对不错的收益。另外要说的是，在科创板及注册制试点背景下，证券业协会近日也已向各大券商下发了《证券公司科创板发行定价配售能力专项评价实施方案》(征求意见稿)，拟将券商分类评价纳入其科创板发行定价配售能力指标。券商分类评价指标未来将会变的越来越“硬核”，这对券商助力科创板则是一种鞭策和倒逼，同时也体现出当前资本市场改革对于“真投行”、“硬投行”的呼唤和期待。

直面券商短板和发展，倒逼是一种推动，而鼓励更值得欢迎。而近日旨在推动证券业全面发展的三大利好的发布无疑就属于鼓励层面：为有效降低证券公司融资成本，证金公司宣布，自8月8日起整体下调转融资费率80个基点；8月9日，两大交易所扩容两融标的，沪深两融标的股票由950只扩大至1600只，并自今日起开始实施。更引入注目的是，在取消130%最低维持担保比例的同时，还在维持担保比例的计算中引入了“不动产”等“其他担保物”元素；同样在8月9日，券商风控指标计算标准出炉，明确新业务计算标准，提升风控指标完备性，实际上是允许券商可以加杠杆。当然，如何将这些利好真正落实到位，券商们所拥有的客户资信的审核能力、资产评估能力以及风控能力等等，也将面临着不小的考验。

如前文所述，中国的证券公司总资产目前仅仅7.10万亿元。少还是多？先看看下列一组数据：信托资产规模近年虽有所下降，但仍保持在22万亿元的水平，保险资产的总规模逼近20万亿元，公私募基金规模均超过了13万亿元。券商们相较于其它非银机构，在总资产规模上确为不折不扣的“小老弟”。有差距不可怕，可怕的是不奋蹄疾驶。面对高质量发展的时代拐点、面对金融业更加开放的历史机遇、面对科创板及注册制提供的大好机会，面对金融科技的咄咄逼人，面对国际投行可能的降维竞争，中国的券商们，利用市场驱动力量积极自我革新，实现完美转型，迈向世界一流，是时候了！