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摘要

【又见大雷！手握17亿却拖欠4100万奶款！证监会火速立案 4万股民担忧股价要凉？】一边是手握逾17亿货币资金，近两年账面业绩不断增长，一边是拖欠奶农奶款，实控人科迪集团累计质押其所持有公司股票的99.96%且存在平仓风险，科迪集团、科迪速冻、科迪乳业被列为失信被执行人……科迪乳业欠款风波背后，诸多谜团仍然待解。(21世纪经济报道)

8月18日晚间，科迪乳业公告称：

于2019年8月16日收到河南证监局下发的调查通知书(编号：豫调查字2019043号)后，董事长高度重视，立即组织在司高级管理人员召开会议，认真领会调查通知书的精神，并成立以董事长为组长、以财务、技术、生产等负责人为副组长的自查自纠小组。公司将积极配合河南证监局调查组工作。

在这之前，因手握逾17亿货币资金却拖欠奶农奶款，科迪乳业屡遭质疑，两收关注函并于8月16日遭证监会立案调查。

一边是手握逾17亿货币资金，近两年账面业绩不断增长，一边是拖欠奶农奶款，实控人科迪集团累计质押其所持有公司股票的99.96%且存在平仓风险，科迪集团、科迪速冻、科迪乳业被列为失信被执行人……科迪乳业欠款风波背后，诸多谜团仍然待解。

公司遭奶农集体追债

从财报来看，2017年、2018年科迪乳业营收净利双增长。不过，更多信息显示，同时期科迪乳业和科迪集团的资金问题或已显露。

21世纪经济报道记者在人民网地方政府留言板河南省板块看到，早在2018年10月，就有网友反映科迪乳业拖欠工资已有3月。彼时中共商丘市委督查室反馈虞城县委办理情况称：

“科迪食品集团有限公司因受资产重组及市场淡季的影响，近期效益下滑，自今年6月份开始，陆续出现拖欠工人工资和业务人员差旅费情况。利民镇政府和县人社局执法人员已于2018年8月开始，责令科迪公司进行整改。截止2018年10月26日，科迪天然深泉水有限公司工人工资已发放至8月份，拖欠工资一个月。业务人员差旅费用问题，存在部分业务人员业务费用逐级审核或离职人员离任审计没能通过的情况，导致费用报销发放不及时。现科迪公司正在对拖欠工资和业务员差旅费用问题开展专项整改，随着科迪食品进入销售旺季，资金将会迅速回笼，计划11月底前整改结束后，工资可正常发放。”

不过，其后仍陆续有网友反映科迪乳业欠款，涉及科迪乳业拉货人员、科迪天然深泉饮用水分公司员工、科迪水业营销部员工、科迪乳业负责销售员工等。

6月26日，有网友自称是河南科迪乳业有限公司的员工，负责销售工作，其表示“自2017年10月份至今，出差差旅费一分未发，工资已欠七个月的。”

中共商丘市委督查室反馈虞城县委办理情况称，“您反映科迪集团公司拖欠工资和差旅费问题属实。在县政府办公室和县人社局组成的调查组督办下，科迪集团公司已拿出解决方案，表示将尽快发放，计划2019年7月底前全部结清所拖欠的工资和差旅费。”

而7月31日，数百奶农及原奶供应商前往科迪乳业追讨拖欠奶款一事，更是将科迪乳业推上风口浪尖。

根据中国经营报报道，7月31日，有超过200名奶农及原奶供应商聚集在科迪乳业，要求公司返还拖欠长达19个月的共计约1.4亿元的原奶款项。根据现场奶农的说法，奶农希望与科迪乳业董事长张清海签订还款协议，但张清海并未现身。根据科迪集团内部人士的说法，早在6月份，就有科迪乳业业务员因欠薪问题在公司进行集体维权。同样的问题，在科迪速冻也同样发生着，根据内部多名员工透露，科迪速冻也同样拖欠着销售方的薪资。

其后，新京报记者实地调查发现，科迪速冻已于近日停产，员工自曝从去年6月起被长期拖欠工资。科迪乳业方面温奶厂已停产，常温奶厂十几条生产线仅剩两三条“小白奶”线在运行，生产员工被拖欠4个月工资；贵阳、南通、无锡、深圳等地经销商均反映遭遇缺货问题。

交易所三天两封关注函，公司回复欠款责任在奶农

8月3日晚，深交所下发关注函，要求科迪乳业对拖欠奶农款项事项、货币资金情况、合同纠纷情况等情况进行说明并对上述媒体报道的具体内容进行全面核查。

8月5日一早，科迪乳业公告称，公司董事长张清海先生向公司通报了公司控股股东科迪集团化解股票质押风险的进展情况。目前，商丘市政府正积极帮助科迪集团缓解流动性风险，并协调推动省级投资平台设立专项产业振兴基金(20亿元)，以纾解科迪集团股票质押风险，相关工作正在有序推进中。

当日，科迪乳业仍大跌9.03%。

8月5日晚，深交所火速下发第二封关注函，要求科迪乳业对政府帮助科迪集团纾解股票质押风险的情况和媒体报道进行进一步说明。

8月16日晚，科迪乳业的两封回复函终于出炉，一同到来的还有证监会的立案调查通知书。

对于拖欠奶农款项一事，科迪乳业回复称：

“公司应付奶款合计为1.13亿元。按合同约定奶款账龄为2个月，2个月内正常奶款为7200万元；其余4100万元为到期未付，主要是因为部分奶农未按约定计划送奶，旺季少送，淡季多送，给公司造成一定影响和损失，公司为了维护自身的合法权益，维持生产经营的持续性和稳定性，推迟支付该部分应付奶款。目前公司已与奶农达成协议，本月付25%，9月份付25%，其余3个月内付清。”

回复内容疑点重重

此前一季报显示，公司货币资金余额为17.7亿元，短期借款余额为11.88亿元；报告期内，利息费用金额为1,639.03万元，占归属于母公司所有者的净利润的54.67%。“存贷双高”一事受到不少质疑。

科迪乳业对此回复称，截止回函日，公司短期借款余额为12.92亿元，截至2019年3月底，货币资金余额17.7亿元，主要是用于满足生产经营所需的流动资金需求、启动项目和偿还债务备付需求，公司资产负债率为47.99%，在同行业中处于合理水平。

对于有大量货币资金的情况下还配置大量银行借款，科迪乳业解释称是计划使用自有资金进一步扩大生产能力，包括投资新建40万吨乳制品项目及科迪巨尔乳业20万吨乳制品项目等，需要预备相应的建设资金。此外，“2018年以来，金融政策高度偏紧，股权融资及申请银行贷款的难度加大，公司需要保持适度充足的货币资金，以便在无法顺利获得银行续贷的情况下，仍可维持公司生产经营的稳定性。故对于金融系统的一些存量贷款，公司最大限度的保持原有量，并且争取更多的贷款额度，以保证公司稳健高速发展并确保不出现大的风险。一旦资本市场及融资环境好转，公司将及时调整负债规模，提高资金利用效率。”

对于专项产业振兴基金，科迪乳业称，经向科迪集团核实，2019年8月16日之前，商丘市政府一直在积极帮助科迪集团协调推动省级投资平台、质权人设立专项产业振兴基金，上述基金参与各方已进行了多轮磋商，尚未签署相关协议。该基金设立相关事项存在不确定性。

其表示，目前市、县两级政府一直在协调推进专项产业振兴基金事项，但未给科迪集团下发相关函件等文字资料。

对于媒体报道，科迪乳业则大面积否定。其表示，经全面核查，除公司为了维护奶源供应稳定性而推迟支付部分不按合同约定送奶的客户应付奶款、科迪速冻存在部分应付未付工资情形、科迪集团、科迪速冻、科迪乳业被法院列为失信被执行人外，其它报道内容均不属实。

值得注意的是，两封关注函回复中都提到，律师核查工作尚未结束，律师意见需待相关工作完成后另行披露。

大股东累计质押所持公司股份99.96%，存平仓风险

值得注意的是，在8月16日的回复中，科迪乳业披露称，大股东累计质押所持公司股份99.96%，存在平仓风险。

公告显示，2015年以来，大股东科迪集团累计将其所持科迪乳业股票质押，至2017年12月12日累计质押率已高达99.96%，用途悉数为“用于科迪集团及其下属除公司外其他子公司的生产经营。”前述质押最早于2018年8月31日到期，质权人为中原证券股份有限公司，最晚于2020年10月16日到期，质权人为中原证券股份有限公司(代表《桂林中原2号定向资产管理计划》)。

科迪乳业坦承，“上表所述股票质押存在平仓风险，科迪集团一直与质权人保持良好的沟通，质权人暂不采取强制平仓措施。”

科迪乳业董事长张清海之女张少华近期在接受媒体采访时曾承认，目前整个科迪集团资金压力较大。“主要是银根收紧、抽贷以及公司将贷款投入到生产基地、养殖基地建设等回报周期较长的领域所致”。

在奶农追款风波爆发前，科迪乳业两次推进的重大资产重组事项显示，其正急于将大股东科迪集团旗下的科迪速冻以277%的高溢价装进上市公司。

但事实上，科迪速冻近期已屡次被网友和媒体曝出已经拖欠销售和经销商的款项，科迪乳业在回复中也指出，科迪速冻应付工资约有1500万元。

公司市值2年蒸发超35亿元，4万股民担忧。。。

而据天眼查信息显示，科迪乳业卷入的法律诉讼多达78件，自身风险多达120条，科迪乳业及其董事长张海清已被列为失信人。同时，科迪集团也因未按规定公示年度报告，已在今年7月8日被河南省市场监管局列入经营异常名录。

从科迪乳业的股价表现来看，从2017年10月开始，科迪乳业股价开始出现一路下跌态势，股价从最高6.04元跌至8月16日2.74元，两年时间股价腰斩，市值蒸发超35亿元。

在业内分析看来，科迪乳业对应付账款、资金存款、政府救助基金等相关事项披露不明确，如果不能进行合理解释，就有可能涉嫌信披违规。但最终情况如何，仍需等待监管部门的调查结果。

数据显示，截至今年3月底，仍有超过4万名股东持有科迪乳业股份，证监会调查通知发布后，也让这批股民担心，接下来可能会迎来数跌停板的日子。

（文章来源：21世纪经济报道）