机构调研“踩点”两融新标的 明星私募关注华为产业链

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立秋一过，机构调研似乎也暂时转“凉”。Choice数据显示，上周总计仅有24家上市公司披露了调研信息，环比较前一周减少15家。不过，从调研名单中还是能寻觅到一些亮点，如今日将被新纳入两融标的的部分上市公司迎来了机构的提前“踩点”。

上周，超图软件、完美世界和涪陵榨菜等3家两融新标的发布了机构调研信息。其中，超图软件共获得89家机构调研。8月14日，公司发布半年报，收入增速较一季度改善。今年上半年，公司营业收入同比增长15.63%，净利润同比增长3.42%，扭转了一季度同比负增长态势。超图软件近期股价也表现强劲，上周累计涨幅10.41%。

在对超图软件的调研中，除了关心半年报业绩外，机构投资者的提问重点还包括公司和华为以及法国软件龙头达索的合作关系。超图软件回应称，华为是公司基础平台软件的客户，公司也是华为在智慧园区建设方面的重要合作伙伴。同时，公司与达索合作的数字孪生城市项目已中标，将在南沙开展。

完美世界和涪陵榨菜也获得了不少机构的调研，业绩依然是机构投资者关注的重点。其中，完美世界半年报表现超出预期，净利润同比增长超30%。但“白马股”涪陵榨菜业绩增速大幅下降。两者股价表现明显分化，完美世界上周涨14.77%，涪陵榨菜则下跌0.49%。

从调研热度看，上周，工业富联和TCL集团等获机构关注最多。工业富联排在首位，总计获得145家机构调研，其中不乏百亿级私募淡水泉、摩根士丹利(QFII)等知名机构的身影。值得一提的是，工业富联和TCL集团均在近日公布半年报，业绩表现均超出预期。业绩报喜也拉动了股价上涨。上周工业富联累计上涨16.84%，TCL集团累计上涨8.95%。

就提问来看，机构投资者对工业富联的研发费用支出、5G业务开展情况较为关注，也询问了汇率波动对公司的影响。工业富联表示，公司拥有稳健的管控机制，随时关注汇率变动，可确保整体上不受汇率波动影响。公司属外销型企业，今年上半年交付大客户的货值以美元结算为主，受汇率变化的影响不大。

此外，从明星私募的情况看，调研热情有所下降，上周仅3家明星私募现身调研记录。从调研标的看，明星私募颇为关注华为概念股，如星石投资调研了联创电子，重阳投资调研了德赛电池和TCL集团，淡水泉调研了超图软件和工业富联。

其中，联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件研发、生产及销售的中外合资高新技术企业。受华为自主研发操作系统鸿蒙、荣耀智慧屏发布等消息刺激，联创电子在8月12日收获涨停，上周累计涨幅达到15.38%。该公司在调研中表示，目前手机模组的出货量逐步扩大，下半年的产能利用率趋于饱和。