追捧科创板热情“一闪而过” 这些新三板公司为何按兵不动？

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22日，新三板公司新数网络公告，撤回公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。科创板开市满月，市场运行进入了稳定理性的态势，新三板公司对于科创板的认识也更清晰和趋理性。今年3、4月份科创板正处于筹备阶段，不少新三板公司对于科创板的向往之情如火如荼。而从5月份开始，随着科创板各项规章的出台及各程序的持续推进，挂牌公司对科创板理解的日益加深，每月“官宣”要去科创板上市的挂牌公司数量基本维持在4家左右，新三板公司对于科创板的态度理性了不少。

记者发现，最初新三板上那些科创板的“狂热追捧者”，少部分已经进入申报科创板的通道乃至成功登陆，但是还有不少却行动“迟缓”，甚至在官宣之后再无动静。

“一闪而过”的热情

以通宝光电为例，今年3月20日，通宝光电在2018年年报中披露，2019年主要目标任务和工作之一是适时启动科创板申报工作。在宣布之前，通宝光电第四大股东、上市公司腾龙股份就向外界透露，通宝光电自我评估基本符合科创板的申报条件，目前主要在做申报的前期准备工作，尚未确定具体的申报时间。而在宣布之后，通宝光电就再未通过任何形式，向外界发布科创板上市申请推进的动向。

宣布之初，有市场人士对通宝光电能否登陆科创板提出质疑，除了该公司欲上创业板未果，2018年营收、净利双降等因素之外，其从事车用LED模组和LED车灯设计、研发、生产及销售的行业，并不在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中优先推荐的行业名单内。

与通宝光电一样，盛世大联一纸官宣之后，再无任何上市工作推进的消息。盛世大联今年3月19日曾在港交所发布招股书，称计划于3月29日正式登陆港交所。然而，公司却在赴港上市“前夜”反悔。对于放弃在港上市，盛世大联官方公告提及的原因，除了在询价过程中没有得到想要的价格，更重要的是公司对上市目的地有新的打算，“本公司注意到，上海证券交易所于2019年3月22日宣布了科创板对上市申请正式受理的最新动态。本公司正在为下一步行动制定策略，并积极评估A股及港股的资本市场状况及各证券交易所与其他融资平台的最新动态。”

但是，公开资料显示，盛世大联是一家保险中介公司，主营业务是车辆保险代理销售以及为银行等机构客户提供车管家汽车服务。显然，其所处行业与科创板的定位要求相去甚远。

除了上述2家公司，兴和云网、慧云股份、水治理、智德安全、基美影业等挂牌公司，都是在挂牌公司官宣热情最火的时候“一闪而过”，之后再无进展消息。

上市之路多起伏

也许，有些公司要去科创板只是在当时的市场氛围下“一闪而过”的念头，即便是那些当时迅速启动了冲刺科创板的新三板公司，也未必能够一帆风顺。

新三板首家官宣奔赴科创板的江苏北人，进入了科创板首批受理企业的名单。目前，上交所对江苏北人的问询已经进入了第三轮。官宣“第二名”的挂牌公司大力电工，公告中对于冲刺科创板的准备工作等更新信息仍然停留在今年4月11日。

再如科创板的热门“种子选手”金达莱、凌志软件、久日新材、泰坦科技等，对上交所问询函的回复已经进行了多轮，除了“含科量”等核心问题之外，三类股东、业务模式、股权结构、公司治理、财会信息、经营风险等各类问题，皆在问询之列。