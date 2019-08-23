9月有望用上5G套餐！三大电信运营商半年成绩单出齐 平均日赚4亿

中华PE:

9月有望用上5G套餐！三大

商半年成绩单出齐。日赚4亿，全年5G投资预算共410亿。

截至8月22日，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商2019年半年报全部出炉。虽然收入增速均下滑，但总量仍十分可观。

上半年三大运营商合计实现收入7248亿元、净利润730亿元(算下来日赚4亿元)，投入资本开支1422.5亿元。

半年报发布后，三大运营商均明确了2019年5G投资预算，共计410亿元，高于年初指引的投资预算。中国联通、中国电信更是传来5G网络共建共享信号，业内认为，共建共享有利于降低单个运营商5G投资压力，5G投资节奏有望加快。

5G投资明确 初现共建共享端倪

2019年上半年，三大运营商合计投入资本开支1422.5亿元，其中中国联通资本开支为220.5亿元，中国电信为350亿元，中国移动为852亿元。

三大运营商上半年资本开支主要用于强化4G网络覆盖以及5G初步投资。对于接下来的5G投资节奏，三大运营商均有“提速”之势。

中国移动表示，2019年包含5G在内的总投资将不超过1660亿元，5G投资将在240亿元左右，高于今年3月给出的170亿元左右指引。

中国联通此次明确，2019年将投入80亿元进行5G投资，为此前给出的60亿元-80亿元的5G投资计划的上限水平。

中国电信则维持年初的2019年5G投资预算90亿元不变。

按照上述预算，2019年，三大运营商在5G上的资本开支合计在410亿元左右。

中国移动半年报表示，2019年，公司将在全国范围内建设超过5万个5G基站，实现50个以上城市5G商用服务，到2020年可提供所有地级以上城市的5G商用服务。与此同时，中国移动表示，将在5G下一版国际标准R16制定中继续发挥更大作用，协同产业各方面加强5G相关基础性技术研究，确保技术先进。

中国联通介绍，今年上半年已建设1.7万个5G基站，并开展用户友好体验，下半年5G商用步伐有望进一步加快。预计至2019年底，联通将在40-50个城市建设总计超过4万个5G基站。

中国联通还透露，从9月到年底，将推出5G功能包，价格最低的套餐为190元。

值得注意的是，中国联通和中国电信在半年报业绩说明会上传递出5G网络共建共享的信号。中国联通此前表示，联通正与中国电信、中国移动谋求合作；中国电信8月22日也表示，已与中国联通就联合建设5G网络达成高度共识。

中金公司认为，中国联通计划深化共建共享的组网模式，与其他运营商探索网络合建方案，可以确保联通在投资规模可控的基础上优化网络体验，缩小与头部运营商之间的基础设施差距。同时，网络共享可以削弱运营商间的价格战基础，促使行业向“重服务”良性转变。

行业发展阵痛 营收均呈下滑态势

短期来看，5G还不能为运营商低迷的移动通信业务带来转机。

随着传统通信业务市场趋于饱和，流量红利快速消退，2019年上半年，国内通信行业步入发展的阵痛期。

根据工信部发布的通信业经济运行情况，2019年上半年，中国通信业总业务收入累计完成6721亿元，收入同比负增长，固定通信业务收入同比增长9.8%，移动通信业务收入同比下降4%。

8月22日，中国电信发布的半年报显示，2019年上半年，公司实现经营收入1904.88亿元，同比下降1.32%。

此前，中国移动和中国联通公布的半年报业绩也体现出收入增长承压。

8月8日，中国移动发布半年报显示，简单依靠传统要素投入来推动业绩增长难以为继，行业整体呈现负增长，公司的收入和盈利也承受较大压力。2019年上半年，公司实现收入3894亿元，同比下降0.6%，其中实现通信服务收入3514亿元，同比下降1.3%。

中国联通8月14日晚发布2019年半年报介绍，公司上半年实现收入1454.97亿元，同比下降2.52%，主营业务收入实现1329.6亿元，同比下降1.1%。

盈利能力方面，中国移动2019年上半年实现净利润(股东应占利润)561亿元，同比下降14.6%，创下中国移动十年来最大跌幅。

中国联通和中国电信仍然保持净利润增长。中国电信上半年净利润达139.09亿元，同比微增2.5%；中国联通上半年净利润达68.8亿元，同比增幅在三大运营商中排名首位，达16.32%。

针对上述低于市场预期的业绩表现，多家机构已经下调了运营商公司的目标价。

国泰君安针对中国联通2019年半年报表示，中国联通2019财年上半年业绩低于预期，将公司港股目标价从10.10港元下调至8.80港元。

野村证券表示，将中国移动目标价由100港元下降至96港元。

摩根士丹利认为，中国移动今年第二季服务收入、EBITDA及净利润均低于该行业预期，全年盈利有下行空间，但公司同时承诺维持稳定资本开支及派息，因此维持对中国移动“减持”评级及目标价70港元。