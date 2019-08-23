碧桂园上半年营收破2000亿元 发展速度和质量并行不悖

中华PE:

营收净利同比双增



据中期业绩报告，今年上半年，碧桂园实现营业收入约2020.1亿元，同比大增53.2%；毛利润约548.6亿元，同比增长56.9%；净利润约230.6亿元，同比增长41.3%；股东应占利润为156.4亿元，同比增长20.8%；股东应占核心净利润达159.8亿元，同比增长23.4%。

碧桂园同时发布了派息计划。公司董事会宣布，派发中期股息每股22.87分，总额约达49.53亿元，同比增长23.5%，半年派息额占核心净利润总额的31%。

根据公告，上半年，碧桂园联同其合营企业及联营公司共实现归属公司股东权益的合同销售金额约2819.5亿元，稳居行业第一；归属公司股东权益的合同销售面积约为3129万平方米。

碧桂园无论在市场表现还是收益管理方面，均保持了极稳定的状态，多个财务指标表现突出。

公告显示，上半年，公司毛利率在2018年中期26.5%的基础上提升至27.2%。截至6月底，碧桂园拥有不含增值税的已售未结转收入7352亿元，已售未结转资源有望在未来逐步释放，较好锁定未来较长时间内的增长空间。

财务稳健性不断增强

碧桂园披露，截至今年上半年，公司净借贷比率为58.5%，较去年同期下降0.5个百分点。

如此财务杠杆比率，在内地地产一线军团中很突出。数据显示，2018年，A股30家样本房企平均净负债率达148.16%，H股30家样本房企平均净负债率达115.32%。

杠杆比率稳中有降的同时，上半年碧桂园合并房地产销售现金回款约2771.1亿元，自2017年起连续第三次在年中实现正的净经营性现金流，自我“造血”功能降低了公司对于外部融资输血的依赖性，这在房地产行业显得难能可贵。

在去化和回款方面，上半年碧桂园的权益去化率达65.0%，权益物业销售现金回笼约2659.4亿元，回款率达94.3%，这一比例处于行业高位。

截至报告期末，碧桂园拥有现金余额2228.4亿元，占总资产比例为12.8%，对比短期有息负债的覆盖比例达2倍。总债务覆盖EBITDA1倍数为3.5倍，同比下降1.2倍；EBITDA1覆盖利息倍数为4.4倍，同比提升0.4倍，构建了较好的财务安全“护城河”。

今年以来，针对房地产行业的融资渠道不断收窄，融资成本有所上升，金融机构对于融资企业的资质要求越来越高。在此背景下，碧桂园充足的现金储备以及稳健的经营状态，使得公司在资本市场上展现出更强的竞争优势。今年上半年，碧桂园约有3133亿元的银行授信额度尚未使用。

展望未来行稳致远

“有国，有家，有梦。继续行稳，致远！”展望未来，碧桂园称，将继续深挖房地产价值链内事务及资产价值，聚焦城镇化带来的住宅及相关需求，打造覆盖客户全生命周期的资源整合平台。

资料显示，截至今年上半年，碧桂园已获取的权益可售资源达1.76万亿元，目标为一线、二线、三四线城市的权益可售资源分别为3149亿元、6035亿元、8403亿元；潜在的权益可售资源1.03万亿元，合计权益可售资源达2.78万亿元。其中，粤港澳大湾区已获取权益可售资源3467亿元，潜在权益可售资源5519亿元，合计达8986亿元。

碧桂园预计，2019年下半年，公司权益可售资源约达4820亿元。

此外，碧桂园将在机器人、现代农业等方向上继续发力。公司表示，针对人工智能产业革新，建筑行业人员老龄化，消费者对食品安全要求提高等新形势，碧桂园制定了相应的投资组合，捕捉各类市场需求，开拓智能制造与机器人事业，发展现代农业与社区零售。在稳健经营的基础上，根据市场情况灵活调适，关注盈利能力的持续提升与高质量的协调发展。

综合的发展表现让碧桂园屡获市场好评。6月17日，公司入选香港恒生国企指数，这是继入选香港恒生指数、富时中国50指数等之后再度入选重要指数；7月22日，2019年度《财富》世界500强榜单揭晓，碧桂园第三年上榜，排名177，较上年度的353位提升176名，也是碧桂园自2018年排名提升114名之后再一次实现大幅度跨越。