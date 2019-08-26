科创板开市月余 机构扎堆调研科技公司

中华PE:

自科创板开市至今已有月余，数据显示，华兴源创、杭可科技和瀚川智能三家科创板公司过去一个月已经接受了包括15家基金公司在内的29家机构调研。

三家公司备受机构关注

数据显示，目前上市的28只科创板个股中，最引发机构调研热情的是华兴源创、杭可科技和瀚川智能三家。

根据上市公司发布的投资者关系显示，华兴源创于7月30日和8月13日分别接受了富国基金、兴全基金等13家机构调研，杭可科技于8月2日和8月8日接受了华夏基金、鹏扬基金、摩根证券等10家机构调研。瀚川智能则于8月6日接受了兴业基金、长信基金、方正富邦基金等12家机构的调研。

总体而言，在上市之后，三家科创板公司一共接受了来自29家机构的调研，其中公募基金公司是主要参与者，共有15家，其次是证券私募、券商、保险及保险资管，分别有8家、4家和2家参与。

瀚川智能在调研中表示，公司主要为汽车电子、医疗健康、新能源电池等领域提供智能制造装备整体解决方案。当前汽车电子在整车中的成本占比快速上升，推动汽车电子供应商改进和开发新的生产线；医疗健康行业发展受经济周期影响相对较小，长期来看，全球范围内医疗健康市场将持续保持增长趋势；而新能源电池行业规模快速增、新能源电池生产亟待升级，则为智能制造装备在新能源电池制造产业的应用提供了广阔的市场空间。

杭可科技表示，当前国际一线动力电池生产商将重新在中国市场扩产，带来新的合作机遇，公司多家国际一流厂商有着长达5-10年的合作关系，客户未来的扩产将成为公司动力电池后处理系统未来业务增长的一个有利因素。

对于华兴源创，投资者很关心公司半导体事业部建设项目未来达产后的效益，公司预计完全达产后，可增加年均销售收入2.3亿元，税后内部收益率16%，税后投资回收期6.93年，投资利润率26.76%。

对此，有基金经理表示，对于当前科创板上市公司而言，各家基金在上市之前就进行了大量密集调研。上市一个月，基本面也很难发生重大变化，因此，从机构调研的情况来看，密集调研的公司数量可能不多。预计未来随着时间的推移、公司的变化，机构对于这些科创板公司调研的持续性会体现得更明显。

科技公司

遭机构扎堆调研

除了科创板企业，多家科技类公司都成为机构扎堆调研的重要标的。数据显示，盛邦股份、卓胜微、工业富联、TCL集团是近一个月来机构调研数量超过百家的科技类公司，其中盛邦股份近一个月来被调研的数量最多，达到293家。另外3家被调研的数量也分别达到173家、145家和103家。

分析人士指出，机构关注上述4家公司的原因并不复杂，其中，盛邦股份是一家专注于半导体领域的高新科技公司，卓胜微被视为国内射频芯片设计龙头公司，工业富联则被认为有望成为“5G+智能制造/8K”浪潮需求受益者，TCL集团则是今年刚刚剥离了家电业务，开始聚焦于半导体显示及材料产业。

汇丰晋信科技先锋股票型基金基金经理陈平表示，5G时代的到来或将依次给相关产业链带来利好变化，包括提供价值增量。对于后期电子计算机板块的发展趋势，陈平认为，TMT行业或将开启新的科技周期，而当前伴随5G时代的降临，新一轮科技周期即将开启，基站、终端、应用产业链的业绩有望依次升温。事实上，目前部分较早周期的公司已经见到了业绩提升并成为市场追捧的标的，其显著上涨的股价可以理解为新周期的先声。