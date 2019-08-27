中国广核登陆A股 成核电行业首家A+H公司

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8月26日，中国广核 (003816)在深交所中小板挂牌上市，成为我国首家实现同时在A股和H股上市的核电企业。截至收盘，中国广核全日上涨44.18%，收3.59元，最新市值1619亿元，在深市市值排行榜位列第十。



IPO备受市场追捧

作为我国最大、全球第三大核电企业，中国广核A股IPO备受资本市场追捧。中国广核于7月31日启动发行，8月9日公布定价结果，8月16日公布发行结果。发行价格2.49元/股，最终发行50.5亿股，募集资金125.74亿元。

中国广核A股IPO创造了多项市场纪录：是首家同时在H股和A股上市的纯核电股，是A股首家以003打头代码的公司，是2016年以来最大的H回A股项目，也是截至目前2019年最大的A股IPO项目。

值得注意的是，中国广核本次发行采用面向战略投资者配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。因为发行规模较大，项目特别引入了战略配售的方式，最终战略配售比例为50%，战略配售比例追平历史纪录。中国广核此次发行共引入8家战略投资者，主要为具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业及CDR基金。

公开资料显示，截至2019年6月30日，中国广核管理的已并网核电机组24台，装机容量2714万千瓦，在建机组4台，装机容量460万千瓦，公司管理的在运、在建核电装机容量份额为国内第一。

中国广核核电运营管理水平全球领先。按照世界核运营者协会(WANO)设定的性能指标，截至2019年6月30日，公司管理的22台在运机组共计264项WANO业绩指标中84.09%处于世界先进水平(前1/4水平)，81.44%处于世界卓越水平(前1/10水平)。

1999年以来，与世界范围内来自法、中、德、南非等国的60余台同类型核电机组相比，中国广核负责营运的岭澳核电站一期1号机组自2005年3月26日以来，连续14年无非计划停机停堆，截至2019年7月底已连续安全运营超过4800天，连续安全运行天数位居国际同类型机组世界第一。大亚湾核电基地在法国电力公司(EDF)2018年度国际同类型机组安全业绩挑战赛中，累计获得39项次第一名，是获得第一名数量最多的核电基地。

业绩维持稳步增长

经营业绩方面，2016年至2018年，中国广核实现营业收入分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元，同比增速分别为23.05%、38.17%、11.38%；实现归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。扣除非经常性损益项目，2016-2018年公司扣非归母净利润分别为72.46亿元、79.74亿元、86.10亿元，同比增速分别为12.64%、10.05%、7.96%。

2016年至2018年，中国广核毛利率分别为45.24%、44.81%、43.92%，高于行业平均水平。

核电行业属于资金密集型行业，本身具有投资大、周期长的特点。在业绩维持稳步增长的同时，公司现金流、偿债能力不断改善。近年来公司资产负债率稳步下降，已经逐步从2016年的71.9%下降至2018年的69.3%。2016-2018年公司经营活动产生的现金流量净额分别为167.91亿元、268.71亿元、284.10亿元，公司偿债能力较强，财务风险可控。

在登陆A股前夕，中国广核已交出亮眼的中期成绩单。8月21日晚间，中国广核在港交所公布了上半年的业绩情况。公告显示，2019年上半年，中国广核上网电量799.52亿千瓦时，较去年同期增长11.97%；实现营业收入265.23亿元，同比增长15.3%；实现归母净利润50.23亿元，同比增长10%；扣非后归母净利润为48.14亿元，同比增长6.1%。

研发投入行业领先

据悉，中国广核起步于中国第一座百万千瓦级大型核电站大亚湾核电站，逐步实现了核电设计、制造、建设、运营的全方面自主化，建立了与国际接轨的、专业化的核电生产、工程设计、科技研发供应保障体系。先后形成了二代改进型CPR1000系列技术、中国自主三代核电技术“华龙一号”，目前正在持续推进先进反应堆技术的研发。“华龙一号”作为我国具有自主知识产权的百万千瓦级的三代核电技术，现已成为 “国家名片”和代表国家核心竞争力的“国之重器”。

招股书显示， 2016年至2018年，中国广核投入的研究与开发支出分别达到12.20亿元、12.99亿元、17.19亿元，占营业收入的比例分别为3.69%、2.85%和3.38%，无论是研发投入规模还是占营业收入的比例均处于行业领先地位。

截至2018年12月31日，公司研发人员总数超过5000人，占比近三成。目前已拥有1个国家重点实验室、1个国家工程技术研究中心和7个国家能源研发中心，技术能力处于行业领先水平。

“本次登陆A股资本市场，将为中国广核的创新发展掀开新篇章。我们将持续巩固和扩大核电市场占有率，保持高质量稳健发展，为广大投资者持续创造价值，共享我国核电事业的发展硕果。”中国广核总裁高立刚表示。