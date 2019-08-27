苏宁收购家乐福通过反垄断调查 步入实施阶段

中华PE:

8月27日消息，

8月26日晚公告宣布，已经收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》“对苏宁易购集团股份有限公司收购荷兰家乐福中国控股公司(“Carrefour China Holdings N.V.”)股权案不实施进一步审查”，这意味着，苏宁易购收购家乐福已经通过反垄断审查，即将步入实施阶段。

据了解，今年6月，苏宁易购宣布其全资子公司苏宁国际拟出资48亿元人民币收购家乐福中国80%股份。交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至20%。

资料显示，家乐福中国于1995年正式进入中国大陆市场，目前在国内拥有约3000万会员、210家大型综合超市、24家便利店及6大仓储配送中心，覆盖22个省份及51个大中型城市。2018年，家乐福中国营收近300亿元。

如今，随着反垄断调查结束，家乐福中国即将步入苏宁时代。未来，双方优势资源如何整合、家乐福将迎来怎样的改造升级，再度成为行业关注的焦点。

人民日报评论认为，线下场景也是未来零售模式中不可或缺的版图。家乐福中国与苏宁易购的结缘，正是线上线下融合发展的尝试。

商务部也表示认同，称苏宁收购家乐福中国是正常的市场行为，线上电子商务企业和线下商超融合发展是商业零售业发展的新趋势，能实现不同业态的优势互补，扩展供应链的综合服务空间。

《电商报》了解到，今年以来，苏宁不断加大对线下场景的布局力度。截至2019年6月30日，苏宁在国内运营苏宁易购广场54个，储备苏宁易购广场项目8个；苏宁小店及迪亚天天自营店面合计5368家，迪亚天天加盟店42家；苏宁易购零售云店面总数5108家，其中直营店1746家、加盟店3362家；各类专业门店2291家。

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