蘑菇街第一财季净亏损1.2亿元 营收同比下滑2.8%

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8月26日消息，北京时间今日晚间，纽交所上市时尚

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(NYSE: MOGU)发布了截至2019年6月30日的2020财年第一季度财报。财报显示，公司第一财季总营收为人民币2.489亿元（约合3630万美元），与上年同期的人民币2.559亿相比下滑2.8%。归属于蘑菇街普通股股东的净亏损人民币1.205亿元（约合1760万美元），与上年同期的3.093亿元净亏损收窄61.0%。

不按美国通用会计准则(Non-GAAP)，蘑菇街经调整后的净亏损为人民币4230万元（约合620万美元），而上年同期净亏损人民币7490万元。财报公布后，蘑菇街在盘前大跌10.6%，报3.25美元。

《电商报》注意到，蘑菇街直播业务增长明显，其直播业务GMV同比增长102.7%，已占总GMV（成交总额）的31.5％。财报显示，2020财年第一季度，平台GMV为41.72亿元，其中直播业务GMV13.15亿元，占比已接近去年同期的两倍。在截至2019年6月30日止的12个月期间，蘑菇街平台GMV为人民币175.14亿元，同比增长12.4％。

同时，本季度蘑菇街直播业务MAU（月活跃用户量）同比增长40.6%。而在截至2019年6月30日的12个月期间，蘑菇街直播活跃买家为270万，同比增长90.4%。

公开资料显示，蘑菇街于2018年12月6日登陆纽约证券交易所，上市发行价为14美元，市值达15亿美元，但上市之后，蘑菇街股价一路走低，相较于如今3.25美元的股价，其市值已经大幅缩水。