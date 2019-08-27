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摘要

【金银比持续高位 “佛系”白银有望晋身贵金属“黑马”】周一贵金属股期标的再度大放异彩，不仅期货价格大涨成为大宗商品“领头羊”，A股贵金属指数也领涨其他主题行业指数。而在贵金属标的同台惊艳的同时，金银比也未能逃出85-100的历史高位敏感区。（中国证券报）

周一贵金属股期标的再度大放异彩，不仅期货价格大涨成为大宗商品“领头羊”，A股贵金属指数也领涨其他主题行业指数。而在贵金属标的同台惊艳的同时，金银比也未能逃出85-100的历史高位敏感区。

分析人士表示，受宏观风险事件扰动以及美联储主席鲍威尔对本轮降息持谨慎态度等因素影响，贵金属标的再度获得支撑。而金银比持续高位，也反映全球正面临着经济下行压力。叠加全球央行开启宽松货币政策周期，贵金属后市上涨行情仍可期。而一旦金银比持续回落，白银有望迎来显著的补涨行情，且涨幅有望超越黄金。

股期标的携手大涨

经过短暂调整之后，在上周五(8月23日)外盘贵金属价格大涨的刺激下，周一国内贵金属股期标的双双大涨，并各自位居涨幅榜单前列。

文华财经数据显示，周一国内期市开盘后，贵金属期货主力合约纷纷高开逾2%。随后价格进一步拉升，截至上午9:14，沪银期货主力1912合约率先触及涨停价4424元/千克，创下2017年4月中旬以来新高；沪金期货主力1912合约紧随其后亦触及涨停价360.2元/克，创下2012年10月中旬以来新高，随后两者纷纷打开涨停板。截至收盘，沪银期货1912合约收报4392元/千克，涨4.22%，沪金期货1912合约收报358.25元/克，涨3.44%，涨幅分别位居当日大宗商品期货榜单的前两位。

A股方面，贵金属行业指数涨幅全天持续高居所有主题行业指数的前列。数据显示，截至8月26日收盘，贵金属指数涨3.11%，涨幅居67个主题行业指数之首。成分股方面，概念股普遍上涨，其中银泰资源涨7.34%，山东黄金涨4.7%，恒邦股份涨3.41%，湖南黄金、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金涨幅均超2%，紫金矿业涨超1.5%。

“上周五发生的宏观风险事件再度引发美国经济衰退预期，同时在全球央行年会上，美联储主席鲍威尔仍对本轮降息持谨慎态度，引发的利率下行预期以及美元指数趋弱是贵金属标的上涨的主因。”中大期货贵金属分析师赵晓君向中国证券报记者表示。

东证期货贵金属高级分析师徐颖认为，周一贵金属板块大涨主要受到三方面利好刺激：其一，宏观风险事件扰动令市场避险情绪急剧抬升；其次，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表态比7月利率会议更加“鸽派”；其三，特朗普对美联储的口诛笔伐会再度引发市场对美联储独立性的担忧。

金银比处于敏感区

虽然近期金银“双双闪耀”，但关键指标——金银比仍处敏感区。截至记者发稿，COMEX黄金期货主力合约报1542.5美元/盎司，白银期货主力合约报17.580美元/盎司，金银比达到87.74。

徐颖表示，“7月以来，金银比一度从高点95修复至85，目前在88附近运行，背后因素主要是在宽松的货币政策预期以及避险情绪带动下，先前表现较弱的白银迎来一波补涨行情，资金持续流入白银，白银ETF持有量明显回升，由于白银价格相对较低，弹性和波动率大于黄金，因此短期涨幅大于黄金，出现一波金银比的修复行情。”

自2018年11月以来，金银比进入85-100敏感区间。华泰证券有色金属行业分析师李斌、邱乐园表示，测算1968年至今金银比各个区间的下降幅度的结果显示，近50年时间内，金银比共出现三次完整周期，目前正处于第四次周期上涨阶段。

上述分析师表示，由于近期白银价格大幅上涨，或意味着金银比的修复范式或已触发。因为在1968-2010年区间的三次金银比周期运行规律均体现出了一种不变的范式，即无论世界经济环境如何变化，金银大宗商品属性如何变化，金银比上升到一定极值后便会下降。

所谓修复范式，是指自1968年后，不同时期金银比的峰值不同，且金银比达到所处时期的峰值时，该比例会进行回调，即存在一个修复范式。

而当金银比处于周期极值，危机往往已经显现。比如1973年6月29日，金银比达到第一周期的极值点44，当时正值越南战争时期；1991年2月12日，金银比达到第二周期极值点100，当时正值海湾战争时期；2008年10月10日，金银比达到第三周期极值点85，当时正值全球金融危机时期。

“目前，全球正面临经济下行压力、贸易局势的不确定性，金银比又一次来到了85-100的敏感区间，修复范式或已触发。”李斌、邱乐园表示。

赵晓君则表示，从历史数据来看，金银比仅在1991-1992年触及90水平，此后便开启下行趋势，但由于可参考的样本较少，因此仍需对基本面的运行逻辑进行分析。就目前情况来看，无论是利率水平还是汇率水平，只有其持续推动才能引发比价重新回归下行趋势。

白银补涨行情不会缺席

展望后市，徐颖表示，国际贸易局势仍存较大不确定性，且时常反复，导致全球经济下行风险显著增加，预计后续经济数据进一步变差，而全球央行开启宽松货币政策周期，债券收益率将进一步下行，负收益率债券规模的增加使得贵金属吸引力增加。因此，贵金属上涨周期已开启，年内至少还有10%的上涨空间，长期来看则会突破前高。白银第一阶段的补涨行情基本结束，后续有望跟随黄金上涨，下一轮补涨行情的出现则需看到通胀回升，也就是经济触底工业品开始回升的时候。

赵晓君表示，在经济转向初期，强烈的衰退预期会先后触发利率和美元转向，将会对贵金属价格构成中期利好支撑；白银目前已迎来一定程度补涨行情，金银比价已一度从前期的高位回调至87附近，后续进一步补涨还需在宏观不确定事件的持续驱动下实现。

赵晓君表示，从期现结构来看，白银远端一直处于升水状态，在全球经济衰退的格局下，工业属性需求疲软是制约修复行情的主要因素，但投资需求随着价格而水涨船高，无论是ETF还是CFTC的投机持仓都在增加。

这意味着白银价格后续仍存看涨空间，一旦金银比持续回落，金银各自又会如何演绎？“历史规律显示，白银是黄金价格上涨启动后强势的补涨金属”，李斌、邱乐园表示，在上述后两次完整周期，金银比在极值后下降幅度分别为61%、62%，期间黄金价格涨幅均值为30%，白银为240%，白银相对涨幅高达210%。另外，从细分阶段来看，1968年1月-2019年8月13日期间，在金银比达到峰值后出现较显著回调(幅度在18%以上)的17个阶段，当金银比在高位出现显著回调后，无一例外均是白银价格显著上涨，其中白银涨幅均值为98%，黄金为16%，白银的相对收益高达83%。

（文章来源：中国证券报）