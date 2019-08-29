赚钱效应吸引 科创板网上打新再增5.4万有效申购者

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8月28日晚间，科创板新股安博通公布了网上发行申购情况及中签率。安博通有效申购户数达326.67万户，与第二批科创板公司中最高申购户数321.26万户相比，又增加了5.4万合格投资者。

首批25只科创板新股上市首日收盘价相对发行价的平均涨幅为139.55%，第二批3只科创板新股上市首日收盘价相对发行价的平均涨幅为298.17%，受科创板打新赚钱效应的影响，科创板新股有效申购户数保持持续增长态势。

据国泰君安相关人士介绍，截至目前，国泰君安累计有大约20万投资者已开通了科创板交易权限，最近一个月仍不断有新用户申请开通权限。

安博通的网上初步有效申购倍数也刷新了此前记录，有效申购倍数高达3055.5倍。发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，安博通网下最终发行数量为729.275万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为486.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.044%。

从中签率来看，随着有效申购户数持续走高，科创板新股的中签率呈现逐渐下降的趋势。安博通的网上中签率在目前所有已进行申购的科创板新股中最低。

截至目前，29只科创板新股的平均中签率为0.058%。

根据有效申购户数和有效申购股数进行计算，开通权限的投资者对安博通近乎全员顶格申购。安博通的有效申购户数为326.67万，有效申购股数为111.42亿股，由此计算出平均每个账户申购的股数为3411股，与顶格申购上限3500股的额度十分接近。

一位中型券商沪上营业部投资顾问说：“安博通顶格申购仅需满足3.5万元市值，开通科创板权限的投资者基本上都满足这一市值要求。”

打新收益率方面，若以第二批3只科创板新股上市首日收盘价较发行价的平均涨幅298.17%测算，中1签(500股)安博通大约可赚5.636万元。

根据此前科创板新股的发行结果，每只个股均有部分粗心的投资者出现未足额缴款的情况，产生了零星弃购。安博通中一签需准备的资金为28440元，投资者需在确认中签后(即8月30日下午4点前)备足资金，避免错失打新收益的机会，避免限制申购的处罚。