工信部支持工业大数据企业开展股权融资

中华PE:

记者昨日从工信部获悉，在广泛调研的基础上，工信部发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》。《征求意见稿》提出，支持符合条件的工业大数据企业开展股权融资，引导社会风险投资向工业大数据初创企业倾斜。

《征求意见稿》指出，工业大数据是制造业数字化、网络化、智能化发展的基础性战略资源，正在对制造业生产方式、运行模式、生态体系产生重大而深远的影响。目前，我国工业大数据还存在数据价值开发不足、技术实力亟需增强、企业积极性有待提高等问题。

工信部要求，力争到2025年，基本建成我国工业大数据资源、融合、产业和治理体系，全面提升工业大数据管理能力，激发工业大数据价值潜力，为制造业高质量发展提供澎湃动力。

为保障重点任务和各项工程的推进，《征求意见稿》提出，持续发挥财政资金的杠杆效应和引导性作用，推动政策性银行加大精准信贷扶持。加强市场化融资力度，支持符合条件的工业大数据企业开展股权融资，引导社会风险投资向工业大数据初创企业倾斜。加强金融产品创新，延展产业链金融服务范围，探索开发工业大数据相关保险产品、信贷产品和服务。

工信部还要求，加强政策创新，结合各地工业大数据发展实际，发挥重点工程和最佳实践的试点示范作用，激励创新应用的落地实施。