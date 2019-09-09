科创板上市委3个月审议47家公司 多家被问及专利问题

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自今年6月5日召开2019年第1次审议会议以来，截止到9月5日，3个月的时间里，科创板上市委共召开了21次审议会议，审议了47家公司的科创板上市申请，其中，46家为同意，1家为不同意。

通过对上述47家公司审议过程中提出的主要问询问题进行梳理后，《证券日报》记者注意到，专利是上市委问的较多的一个问题。

比如，睿创微纳被问及，公司未申请境外专利，境外销售是否存在侵犯境外知识产权风险及其他市场风险；方邦电子被要求提供被授予发明专利的数量，并说明公司就研发立项和专利申请是否有系统性安排，以降低产品的技术迭代风险；热景生物被要求说明实际控制人获得的国家技术发明二等奖相关技术产权是否归公司所有；山石网科被要求结合蒋东毅和刘向明的取得专利数量、参与项目数量等说明二位在公司研发和创新体系中的作用，说明公司研发能力和创新体系是否高度依赖蒋东毅和刘向明，同时被要求说明除该二人外，其他众多专利技术主要发明人未被认定为核心技术人员的依据是否充分。

科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。因此，企业的研发问题也被上市委反复问及。

比如，福光股份被问及报告期内研发费用持续增长，占营业收入比例持续提高，但仍无法满足主要客户产品升级换代需要的原因和商业合理性；与研发活动及研发费用归集相关的内部控制制度建立健全及有效执行情况。天宜上佳被要求结合产品技术先进性定位，进一步说明持续研发创新能力以及下一步的技术创新战略。

注册制下，上市委在审议过程中，问询的问题不少都是围绕企业信息披露展开。比如，微芯生物被要求说明未来是否存在亏损的较大可能性，如存在，相关信息披露和风险揭示是否充分；华兴源创被要求说明相关事项的核查过程，并就这些事项有关的发行人内控执行、对经营成果影响、相关信息披露发表结论性意见。

与此同时，还有多家公司被问及股权问题。比如，利元亨被问及现有股东是否存在为周俊豪代持的情况，周俊豪不持有发行人股权的合理性，周俊豪目前的任职情况；虹软科技被要求进一步说明2015年6月当虹科技股权转让的主要考虑，交易定价是否公允，是否存在股权代持情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

毛利率问题，一直以来都是审议过程中关注的一个点。在上市委审议过程中，新光光电被要求分析毛利率持续下滑的原因及对发行人稳健经营的影响；杭可科技被要求结合主要产品、销售收入、毛利率、技术革新和行业政策影响等方面，进一步说明可能对公司持续经营能力构成挑战的主要因素，就是否存在行业经营环境变化对持续经营能力构成不利影响发表意见；佰仁医疗被要求说明在补片行业未来面临的市场风险、充分竞争后是否存在毛利率下滑风险、业绩下滑风险，并说明应对措施。

与此同时，还有多家公司被问及现金流问题。比如，航天宏图被要求进一步说明近三年应收账款占当年营业收入比例较高、经营性现金流为负对公司经营质量和持续经营能力的影响；天奈科技被要求说明经营现金流持续为负数的原因，与同行业可比公司是否一致，对公司持续经营能力的影响，是否采取了有效应对措施。

对医药公司而言，商业贿赂问题也是常被问及的。比如，申联生物和赛诺医疗都被要求说明参加、组织相关会议的原因和目的、费用预算的依据、费用使用的合理性和合规性，以及是否存在商业贿赂的情形。

（文章来源：证券日报）