东软载波实控人拟向顺德国资转让不超20%股份

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9月8日晚，总部位于青岛的东软载波(300183)披露公告，顺德国资将在2019年和2020年受让实控人不超过20%的公司股票。在2019年度，会受让公司实控人12.65%的公司股票。

东软载波近年经营处于下滑态势，但现金流较为充足，账面上尚有14亿元的货币资金。对于实控人如此大规模出让公司股份的原因，公司解释为以技术与股权换取顺德的市场。经梳理，这也是山东今年以来第4家被外省国资举牌的上市公司。

两年内转让

不超20%股份

9月8日晚，东软载波披露实际控制人签署《股权转让框架意向协议》的公告。9月7日，东软载波实控人崔健、胡亚军、王锐和广东顺德控股集团有限公司(简称“顺德控股”)签订《股权转让框架意向协议》。顺德控股或者其指定的第三方拟受让东软载波不超过20%的股份。

崔健等三人在2009年签署《一致行动协议》，目前共计持有公司2.38亿股股份，合计持股比例为50.61%。其中，崔健持有公司1.05亿股，持股比例为22.27%；胡亚军与王锐均持有公司6652.8万股，持股比例均为14.17%。崔健目前是公司董事长，胡亚军为公司副董事长，王锐担任公司非独立董事。股权转让分两年进行。2019年，顺德控股购买公司5940万股非限售流通A股，占公司股份总数的12.65%；2020年，顺德控股购买公司7.35%的股份。

按照顺德控股未来持股达到20%来计算，股权转让完成后，崔健等三人合计持股比例会降到30.16%。公司一名高管接受证券时报·e公司电话采访表示，此次转让中三名公司高管会同比例减持，所以转让完成后，顺德控股持有的公司股份将超过崔健等三人分别持有的股份。

用技术和股权

换“家电之都”潜在市场

此次股权转让，再次涉及国资介入民企的问题。

天眼查显示，顺德控股成立于2010年5月19日，注册资本为20亿元，完全由佛山市顺德区国有资产监督管理局出资，是以公用事业、城市开发建设、战略新兴产业和金融股权投资为主业的大型国有控股集团。目前，顺德控股参股13家企业，包括佛山市顺德区公共交通管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司、广东顺控城投置业有限公司等。除了认缴金额15亿元的广东顺控创新发展城市建设投资合伙企业(有限合伙)外，顺德控股控股了剩余的12家企业。

上述公司高管也解释了此次股权转让的原因，公司目前布局的是“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链，而顺德是中国“家电之都”，有美的、佛山照明等众多制造企业，2018年工业总产值近8000亿元，家电、装备制造业产业规模均超2000亿元。“当地家电企业多数处在从传统家电企业向智能化企业转变的过程，需要用到东软载波生产的集成电路、MCU等，给公司提供了巨大的市场。”

另外，顺德不少村级和乡级工业园因为建设比较早，目前面临改造，这也需要东软载波的智能化解决方案、综合能源管理解决方案以及微电网建设方案，这将为东软载波带来新的市场空间。顺德控股举牌东软载波，双方可谓强强合作，东软载波将用技术和股权换取顺德潜在的市场。

目前的东软载波，尤其需要顺德的市场来换取新的增长动力。公司近年来经营出现下滑趋势，2016年到2018年归母净利分别为3.56亿元、2.38亿元、1.79亿元。今年上半年公司业绩继续下滑，营收为3.32亿元，同比下滑18.18%；归母净利为5864万元，同比下滑15.31%。不过，上半年公司经营活动产生的现金流净额为9102万元，远超过归母净利，同比增长41.55%。另外，公司账面存在大量资金，半年报显示，公司货币资金为14.19亿元，比2018年底有所增加，而且公司目前也没有任何银行负债和股权质押情况。